Es reicht mit den schlechten Inhalten: Overwatch 2 braucht bessere Events

Ich sitze in der Ecke einer alten, bröckelnden griechischen Ruine fest. Ich versuche, auf meine Tastatur zu hämmern und meine Maus zu bewegen, aber es scheint, als würde mich nichts von der höllischen Folter befreien. Eine ewige Schleife der Qual, in welcher mich mehrere Lucios betäuben und handlungsunfähig machen.

Selbst mit Ramattra's unglaublich stylischem Poseidon-Skin bin ich dem verwegensten DJ der Supporter, Lucio, nicht gewachsen. In Overwatch 2's Battle for Olympus Event hat er eine besondere Fähigkeit, die es ihm erlaubt, seine Gegner mit seiner Schallwelle zu betäuben. Ich bin der Gott des Meeres und der Anführer einer revolutionären allumfassenden Macht. Wie konnte ich in solche Tiefen sinken?

Ich kann nichts anderes tun, als leise zu jammern, während die Lucios meine Gesundheitsleiste auf Null reduzieren. Es ist einer meiner demütigendsten Tode in Overwatch überhaupt: kalt, allein und umgeben von DJs, die "That's how you get tinnitus" rufen. Ich habe genug davon: Entweder du stirbst als Held oder du lebst lange genug, um dich zum Schurken werden zu sehen. Es ist Zeit, zu Lucio zu wechseln.

Ich spüre sofort, wie die Kraft fließt, als ich unkontrolliert durch die glühend heißen griechischen Ruinen rase. Ich fliege durch die Luft und weigere mich, anzuhalten, bis ich einen armen, ahnungslosen Roadhog sehe, der auf dem Weg zu einem Gesundheitspaket ist. Ich springe auf den hakenschwingenden Dickmops, lasse ihn vom Medikit abprallen und betäube ihn. Wie von Zauberhand stürzen sich die anderen Lucios auf ihn. Sie stoßen den wehrlosen Vollstrecker von einer Seite zur anderen und rauben ihm rücksichtslos alle Lebenspunkte. Ich schaue entsetzt zu und frage mich, welche Rolle ich bei diesem Angriff gespielt habe.

Nach seinem vorzeitigen Tod tippt der besiegte Roadhog im Chat: "Warum so viele Lucios?" Darauf antworte ich: "Entweder du bist der Schubser oder du wirst geschubst". Das ist das Gesetz des Landes im Kampf um den Olymp in Overwatch 2.

Nicht noch ein Event

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Als einmaliges Ereignis war diese Runde ein lustiges Durcheinander, aber der Rest der Event-Matches, die ich gespielt habe, waren genauso surreal, chaotisch und nervtötend. Das Winter-Event von Overwatch 2 hat mich bereits mit seinen unausgegorenen Spielmodi und minderwertigen Belohnungen enttäuscht, und mit dem Kampf um den Olymp ist es wieder passiert.

Ich hatte erwartet, dass das Event die großen mythologischen Götter einfängt, die Blizzard inspiriert haben, aber das Format ist ein normales FFA (free-for-all) Deathmatch. Sicher, die Ultimates der Helden wurden verbessert, aber es ähnelt vielen der alternativen Kampfmodi, die man in der Arcade von Overwatch 2 spielen kann. Ich möchte, dass sich ein Event auch wie ein Event anfühlt.

In einer Hinsicht ist der Kampf um den Olymp sogar schlechter als ein normaler Arcade-Deathmatch-Modus: Nur sieben der 36 Helden sind spielbar. Noch schlimmer ist, dass diese sieben – Ramattra, Junker Queen, Roadhog, Reinhardt, Pharah, Widowmaker und Lucio – sich weder gegenseitig ergänzen noch kontern, was die Spiele zusammenhanglos macht. Abgesehen von Pharah und Widowmaker.

Blizzard hätte das formelhafte Design und den begrenzten Heldenpool durch signifikante Änderungen an den Karten ausgleichen können, wie z.B. durch die zusätzlichen Wege und Räume, die im Halloween-Event von Overwatch 2 hinzugefügt wurden. Aber die Karten sind fast unverändert geblieben. Petra, das in Südjordanien liegt, hatte die gleichen Steinsäulen sowie die üblichen tiefen Höhlen und Grotten. In Illios gibt es zwar zwei neue Brücken am Rand der Karte, aber das ändert nichts daran, wie sich spielt.

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Ich hatte gehofft, dass das erste Battle Pass-Event von Overwatch 2 eine umfangreiche Angelegenheit sein würde und kein Standardmodus, mit zwei optimierten Karten und einigen verbesserten Ultimates. Vor allem nach dem Halloween-Event hat Blizzard uns ein wiederbelebtes Junkersteins Rache-Event geschenkt, bei dem du in Gruppen von vier Helden spielen und dich durch ein mit Spinnweben gefülltes, dunkles und staubiges Eichenwalde wagen konntest. Du konntest auf verschiedene Bosse, Orte und Kämpfe stoßen; es war ein denkwürdiges Event. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von Kampf um den Olymp und dem Winter-Event behaupten.

Unerbittliche Herausforderung

Welche Preise gibt es also für das Überleben des Ansturms mittelmäßiger Event-Kämpfe in Battle for Olympus? Anstatt Sprays wie beim Winter-Event zu bekommen, gibt es einige Namensschilder zu ergattern. Zeus' Favorite, Herald of Hermes und Sentinel of Hades, zum Beispiel. Aber wenn du das komplette Set haben willst, musst du laut einem Beitrag des Reddit-Benutzers SirBubblegum zwei Wochen lang jeden Tag 90 Minuten am Stück Battle for Olympus spielen und Zeit in jeden verfügbaren Helden stecken, bei dem nur Lucio Spaß hat.

Abgesehen von den Namensschildern gibt es nicht viel mehr als Belohnungen. Während du während des Events die schicken neuen Skins der griechischen Götter ausprobieren kannst, bekommst du nur den Posideon Ramattra-Skin und den Hades Pharah-Skin im Battle Pass, für den du ebenfalls bezahlen musst. Die anderen sind nur im Overwatch 2 Store erhältlich.

Der Durchschnittspreis für einen dieser Skins liegt bei 19,99€. Um alle fünf Skins zu bekommen, musst du also fast 100 Euro bezahlen.

(Image credit: Blizzard Entertainment )

Das einzige, was du dir kostenlos verdienen kannst, indem du Herausforderungen während des Events abschließt, ist der Mercy-Skin "Siegesgöttin", der im ursprünglichen Overwatch kostenlos war. Du kannst also zwei Wochen am Stück dieses Event spielen oder 327 Jahre lang Overwatch 2 zocken, in der Hoffnung, dass du den Mercy-Skin auf dem Weg zur Vervollständigung deiner Sammlung ergattern kannst.

Ehrlich gesagt, bin ich zu diesem Zeitpunkt eher müde als enttäuscht. Overwatch 2 steckt noch in den Kinderschuhen, also hoffe ich weiterhin, dass Blizzard herausfindet, wie man den Battle Pass lohnenswert gestalten kann. Aber es muss etwas Besseres geben als ein halbgares Event und Skins, die du nur im Shop kaufen kannst.