OnePlus Nord 2 und OnePlus Nord im Vergleich: Was ist neu - und was nicht?

Das OnePlus Nord 2 wurde offiziell als das neueste Mittelklasse-Smartphone von OnePlus vorgestellt. Es ist der Nachfolger des OnePlus Nord 一 aus dem letzten Jahr, welches eines der beliebtesten Smartphones des Jahres und einer der Bestseller von OnePlus war.

Mit der Vorstellung des OnePlus Nord 2 sieht es so aus, als wäre OnePlus wieder auf dem Weg in den eigenen "Flagship-Killer" Markt. Das liegt vor allem daran, dass das Unternehmen in fast allen wichtigen Bereichen wie Leistung, Akku, Ladefunktion und sogar bei der Kamera ein Upgrade vorgenommen hat.

Während das OnePlus Nord zwar aktuell noch erhältlich ist, wird das OnePlus Nord 2 das originale Nord im Premium-Mittelklasse-Segment ersetzen. Mit all den Upgrades und einem Preissprung, werfen wir einen Blick darauf, wie das neue OnePlus Nord 2 gegenüber dem OnePlus Nord der letzten Generation abschneidet. Hier sind alle Upgrades, die das OnePlus Nord 2 mit sich bringt.

OnePlus Nord 2 und OnePlus Nord im Vergleich: Design

OnePlus Nord (Blue Marble) und OnePlus Nord 2 (Blue Haze). (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Das OnePlus Nord 2 unterscheidet sich nicht allzu sehr vom originalen Nord in Sachen Design. Beide Geräte sind sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite mit Gorilla Glass 5 geschützt. Beide Smartphones sind solide und fühlen sich glatt unter deinem Finger an. Der Type-C Ladeanschluss, die Lautstärkewippen, der SIM-Slot, der Lautsprecherausgang auf der Unterseite 一 sind bei beiden Nord Geräten ähnlich platziert.

Allerdings befindet sich beim OnePlus Nord 2 der Power-Button zusammen mit dem Alert-Slider etwas auf der Oberseite. Seltsamerweise hat OnePlus die Größe des Alert-Sliders reduziert und er ist auch empfindlicher als früher, was zu versehentlichen Auslösungen führen kann. Einige von euch könnten auch Schwierigkeiten haben, den Slider mit einer Hand zu erreichen.

In Bezug auf die Maße wiegt das OnePlus Nord 2 189 Gramm und das OnePlus Nord wiederum hat ein Gewicht von 184 Gramm 一 beide Geräte messen 8,2 mm. Was die Farboptionen angeht, so ist das Nord 2 in Gray Sierra, Blue Haze und Green-Wood erhältlich, während du beim Nord zwischen Blue Marble und Gray Onyx wählen kannst.

OnePlus Nord 2 und OnePlus Nord im Vergleich: Display

Beide Smartphones verfügen über ein 90Hz Super AMOLED Display. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Eine Katgorie, in dem OnePlus keine Verbesserung vorgenommen hat, ist das Display. Sowohl das Nord 2 als auch das Nord kommen mit einem Super AMOLED-Panel mit 90Hz Bildwiederholrate. Lediglich bei den Bildschirmgrößen unterscheiden sie sich. Das Nord 2 verfügt über ein 6,43-Zoll-Panel und das Nord über einen 6,44-Zoll-Bildschirm. Beide Geräte bieten eine Full HD+ Auflösung und ein Seitenverhältnis von 20:9. Außerdem können beide Modelle HDR-Videos abspielen und verfügen über die Widevine L1-Zertifizierung, um HD-Streaming über OTT-Apps zu ermöglichen.

Während wir uns eine 120Hz-Bildwiederholrate oder eine bessere Spitzenhelligkeit gewünscht hätten, hat OnePlus in der visuellen Abteilung nichts Auffälliges getan. Das Display ist zwar nicht schlecht, aber mit Sicherheit nicht das beste Display in diesem Gebiet.

OnePlus Nord 2 und OnePlus Nord im Vergleich: Performance

Das OnePlus Nord 2 ist das erste OnePlus-Gerät mit einem MediaTek-Chipsatz. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Hier macht das OnePlus einen seiner größten Sprünge 一 das OnePlus Nord 2 kommt mit einem Flaggschiff-Chipsatz von MediaTek. Der Dimensity 1200 AI sitzt im Herzen des Nord 2. Das ist vorerst ein OnePlus-exklusiver Chipsatz und OnePlus sagt, dass es mit der KI das Display und den Akku optimiert hat.

Das OnePlus Nord aus dem Jahr 2020 wurde von einem Snapdragon 765G SoC 5G-Chipsatz 一 angetrieben, während wir keine Probleme mit der Leistung des Nord hatten, bringt das Nord 2 die Dinge auf das nächste Level mit dem neuen Flaggschiff-Chipsatz und auch schnellerem UFS 3.1-Speicher im Vergleich zum Midranger der letzten Generation. Zu guter Letzt liefert das OnePlus Nord 2 auch eine Reihe von KI-Verbesserungen, mehr 5G-Band-Unterstützung und systemweite Optimierungen.

OnePlus Nord 2 und OnePlus Nord im Vergleich: Software

Die OnePlus Nord Serie wird 2 Jahre lang Software-Updates und 3 Jahre lang Sicherheits-Updates erhalten. (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Das OnePlus Nord 2 ist das erste Gerät von OnePlus, das mit Oxygen OS 11.3 läuft, basierend auf der neuen Softwarebasis, die aus Code von Oppos ColorOS und Oxygen OS besteht. Während der Großteil der UI, Schriftarten, Animationen und First-Party-Apps die gleichen bleiben wie die vorherigen Versionen. Die Kamera-App ähnelt nun der Kamera-App von Realme. Auch die Einstellungs-Anwendung wurde überarbeitet.

Aber insgesamt fühlen sich die Oxygen OS Elemente nun mehr wie ColorOS/Realme UI an. Eine gute Sache am Oxygen OS ist jedoch, dass es keine Bloatware oder zufällige, spammige Push-Benachrichtigungen auf der UI gibt. Das Nord 2 kommt sogar mit weniger vorinstallierten Apps als das Nord. Hier sind einige der Unterschiede, die du auf dem OnePlus Nord 2 bemerken wirst.

Reihenfolge der Bilder: OnePlus Nord 2, OnePlus Nord

Bild 1 von 5 Personalisierung auf dem Nord 2, Anpassung auf dem Nord sowie Änderung in den Datenschutzeinstellungen. (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bild 2 von 5 Eine subtile Änderung im Benachrichtigungsfeld und eine große Überarbeitung unter dem Display. (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bild 3 von 5 Speicher und Tools (Nord 2), Hilfsmittel (Nord) (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bild 4 von 5 Einstellungsseite und Akku 一 beide überarbeitet (Image credit: Srivatsa Ramesh) Bild 5 von 5 Benachrichtigungen (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Das Nord kam mit Oxygen OS 10.5 basierend auf Android 10 out of the box und erhielt ein Android 12 Update als letztes Android-Update, während das OnePlus Nord 2 das Software-Update auf Android 13 erhalten wird. Beide Modelle bekommen drei Jahre lang Sicherheitsupdates.

OnePlus Nord 2 und OnePlus Nord im Vergleich: Kameras

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

OnePlus Smartphones sind immer nur durchschnittlich, wenn es um die Kameraleistung geht, aber das hat sich mit der OnePlus 9 Serie geändert. Das OnePlus Nord 2 leiht sich den primären Sensor vom Flaggschiff OnePlus 9/9 Pro. Und wir können sagen, dass es eine ziemliche Verbesserung gegenüber dem originalen Nord ist.

Es hat einen 50MP Haupt-Sensor (Sony IMX766) mit OIS, eine 8MP Ultra-Weitwinkel-Linse und einen 2MP Monochrom-Sensor. Auf der Vorderseite befindet sich ein 32-MP-Sensor. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell hat eine 48-MP-Hauptkamera (Sony IMX586, OIS), eine 8-MP-Weitwinkelkamera mit f/2.25, einen 5-MP-Tiefensensor und einen 2-MP-Makro-Sensor. Auf der Vorderseite bekommst du eine 32-MP-Hauptkamera und eine 8-MP-Weitwinkelkamera für Groupies (Gruppenfotos).

OnePlus Nord 2 und OnePlus Nord im Vergleich: Akku und Aufladung

Das OnePlus Nord 2 kommt mit einem superschnellen 65W Ladegerät (Nord CE im Bild). (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Das OnePlus Nord 2 bringt das superschnelle Aufladen und den großen Akku aus der OnePlus 9 Serie mit. Das Nord 2 verfügt über einen 4.500mAh Akku mit Unterstützung für 65W Schnellladung, die das Gerät in nur 30 Minuten von 0 auf 100% aufladen kann. Im Vergleich dazu wartet das Nord mit einem 4.115mAh-Akku mit 30W-Schnellladung auf, der eine Stunde zum Aufladen des Geräts benötigt.

OnePlus Nord 2 und OnePlus Nord im Vergleich: Preis

In Deutschland wird es am 29. Juli bei einer Vielzahl von Händlern, darunter Amazon, erhältlich sein. Es kostet 399 € bei 8GB RAM und 128GB Speicher. Wenn du 12 GB RAM und 256 GB Speicher haben möchtest, steigt der Preis auf 469 €.

Zum Vergleich: Der Vorgänger startete bei 399 € (mit 8GB RAM und 128 GB Speicher), eine Version mit 12 GB und 256 GB Speicher lag preislich bei 499 €.

OnePlus Nord Serie Specs Vergleich

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Nord 2 vs Nord vs Nord CE Nord 2 Nord Nord CE Prozessor Dimensity 1200 AI Snapdragon 765G Snapdragon 750G Display 6,43" FHD+ 6,44" FHD+ 6,43" FHD+ Aktualisierungsrate 90Hz 90Hz 90Hz RAM 6/8/12GB 6/8/12GB 6/8/12GB Speicher 128/256GB 128/256GB 128/256GB Hauptkamera 50+8+2MP 48+8+5+2MP 64+8+2MP Frontkamera 32MP 32+8MP 16MP Akku 4.500mAh, 65W 4.115mAh, 30W 4.500mAh, 30W Kopfhöreranschluss Nein Nein Ja Duale Lautsprecher Ja Nein Nein Gewicht 189g 184g 170g Dicke 8,2mm 8,2mm 7,9mm

* Link englischsprachig