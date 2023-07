Das OnePlus 12 könnte einen größeren Akku haben als jedes andere OnePlus Smartphone

Das OnePlus 12 könnte jedes andere Mainstream-Flaggschiff in puncto Akkukapazität schlagen, denn der neueste Leak deutet darauf hin, dass es einen 5.400-mAh-Akku haben wird.

Diese Information stammt von dem renommierten Leaker @OnLeaks in Zusammenarbeit mit SmartPrix. Mit dieser Kapazität würde es nicht nur das OnePlus 11 (5.000 mAh) und alle anderen OnePlus Smartphones schlagen, sondern auch das Samsung Galaxy S23 Ultra (5.000 mAh), das iPhone 14 Pro Max (4.323 mAh) und die meisten anderen Smartphones.

Die einzigen Smartphones, die es nicht schlagen kann, sind einige der besten Gaming-Smartphones, wie das Asus ROG Phone 6D Ultimate (6.000 mAh), und einige günstige Smartphones, die außer ihrer Akkulaufzeit und ihrem Preis nicht viel zu bieten haben.

Wenn das OnePlus 12 auf den Markt kommt - laut einem anderen Leak im Dezember 2023 in China und im Februar 2024 in anderen Ländern - wird es natürlich mit Smartphones wie dem iPhone 15 Pro Max und möglicherweise dem Samsung Galaxy S24 konkurrieren müssen, aber es gibt keine eindeutigen Anzeichen dafür, dass diese Smartphones mehr als 5.000 mAh haben werden.

Eine größere Akkukapazität führt nicht zwangsläufig zu einer längeren Akkulaufzeit, aber es ist durchaus möglich. Wenn diese Leaks stimmen, ist es also wahrscheinlich, dass das OnePlus 12 zu den Smartphones mit der besten Akkulaufzeit gehören wird. In einem früheren Leak wurde die Kapazität allerdings mit 5.000 mAh angegeben, also sollten wir das mit Vorsicht genießen - auch wenn die Quelle zuverlässig ist.

Upgrades in allen Bereichen

Die Akkukapazität ist noch nicht alles, was @OnLeaks enthüllt hat. Er behauptet auch, dass das OnePlus 12 mit 100 W kabelgebunden oder 50 W kabellos aufgeladen werden kann, sodass es sich trotz der großen Kapazität schnell aufladen lassen sollte.

Anscheinend wird es auch ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer 2K-Auflösung, einen Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatz, 16 GB RAM, 256 GB Speicherplatz und eine Kamera mit drei Linsen haben: einen 50-MP-Hauptsensor, eine 50-MP-Ultraweitwinkel- und eine 64-MP-Telekamera mit 3-fachem optischen Zoom.

Wie beim OnePlus 11 sollen diese Kameras in Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelt worden sein. Außerdem heißt es, dass das Smartphone mit einer 32-MP-Frontkamera, Android 14, einem Slider für Benachrichtigungen und einem Fingerabdrucksensor, der sich unter dem Display befindet, ausgestattet ist.

Das meiste davon haben wir bereits in einem anderen Leak über die technischen Daten des OnePlus 12 erfahren, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Daten stimmen. Wenn dem so ist, wären die wichtigsten Verbesserungen gegenüber dem OnePlus 11 - abgesehen von der Akkukapazität - der Chipsatz, die Kameras (von denen die meisten neue Sensoren und mehr Megapixel haben werden) und die zusätzliche kabellose Ladefunktion.

Das OnePlus 12 wird also ein deutliches Upgrade für eines der besten Smartphones sein. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber wir werden in der Zwischenzeit sicher noch viele weitere Leaks und Gerüchte hören, und wir werden über alle glaubwürdigen Gerüchte berichten.