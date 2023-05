OnePlus 12: Specs-Leak zeigt große Kamera-Upgrades

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir nicht viel über das OnePlus 12 gehört. Es gab hier und da ein kleines Leak und ein Gerücht, aber jetzt ist eine fast vollständige Liste der technischen Daten des Smartphones aufgetaucht, die eine Mischung aus vielversprechend und, nun ja, dem OnePlus 11 ist.

Die Informationen stammen von Yogesh Brar, der eine gute Erfolgsbilanz vorweisen kann, aber er fügt den Vorbehalt hinzu, dass es sich um eine technische Konfiguration des Smartphones handelt, was bedeuten könnte, dass sich einige Aspekte vor der Markteinführung noch ändern könnten.

Auf jeden Fall behauptet Brar, dass das OnePlus 12 eine Kamera mit drei Linsen haben wird: einen 50-MP-Hauptsensor, eine 50-MP-Ultraweitwinkel- und eine 64-MP-Periskop-Zoomkamera. Zum Vergleich: Das OnePlus 11 hat einen 50-MP-Hauptsensor, einen 48-MP-Ultraweitwinkel und ein 32-MP-Teleobjektiv.

OnePlus 12(Engineering config)- 6.7" QHD OLED, 120Hz- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650)- 50MP + 50MP (UW) + 64MP (periscope)- 5,000mAh battery- 100W chargingLaunch: December (China)May 25, 2023 See more

Wenn Brar also Recht hat, werden sowohl die Ultraweitwinkel- als auch die Zoom-Kamera beim 12er anders sein, beide mit mehr Megapixeln ausgestattet. Die Beschreibung der 64-Megapixel-Kamera als "Periskop" deutet darauf hin, dass sie auch einen optischen Zoom für größere Entfernungen bietet als der 2-fache optische Zoom des OnePlus 11, der eigentlich für bessere Porträtaufnahmen gedacht war und nicht für Aufnahmen aus größerer Entfernung.

Normalerweise werden Periskop-Kameras für einen optischen 4fach-Zoom und mehr verwendet. Das Samsung Galaxy S23 Ultra nutzt ein Periskop-Kameradesign, um einen 10fachen optischen Zoom zu bieten. Wir können uns nicht vorstellen, dass das OnePlus 12 eine 10-fache Vergrößerung bieten wird - das können nur wenige Smartphones -, aber ein 4- oder 5-facher optischer Zoom ist sehr wahrscheinlich, wenn dieser Leak korrekt ist.

Die Veränderung dieser beiden Sensoren könnte auch Verbesserungen hinter den Kulissen bedeuten, z. B. eine größere Sensorgröße, aber das wissen wir noch nicht. Es ist auch erwähnenswert, dass die Tatsache, dass der Hauptsensor anscheinend wieder 50 MP hat, nicht unbedingt bedeutet, dass sich die Hardware nicht auch ändert, aber es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass OnePlus alle drei Sensoren in einer einzigen Generation austauscht.

Mehr Leistung bei gleichem Bildschirm

Die restlichen Gerüchte über die technischen Daten sind weniger aufregend. Brar behauptet, dass das OnePlus 12 ein 6,7-Zoll-QHD-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einen Snapdragon 8 Gen 3-Chipsatz und einen 5.000-mAh-Akku mit 100-W-Ladung haben wird.

Auf dem Papier ist die einzige Änderung der Chipsatz, und der hier erwähnte ist keine Überraschung, da das OnePlus 11 den Snapdragon 8 Gen 2 verwendet. Natürlich könnte es Details geben, die uns diese Angaben nicht verraten; zum Beispiel könnte der Bildschirm dieses Jahr heller sein, aber das müssen wir abwarten.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Ladegeschwindigkeit von 100 W in den USA möglicherweise nicht gilt, denn während das OnePlus 11 in den meisten Ländern der Welt mit 100 W aufgeladen werden kann, ist es dort auf 80 W beschränkt, da in den USA 110-Volt-Steckdosen genutzt werden, die das Ladesystem des Unternehmens nicht optimal ausnutzen können.

Schließlich behauptet Brar, dass das OnePlus 12 noch in diesem Jahr auf den Markt kommt, wobei die Veröffentlichung in China offenbar für Dezember geplant ist. OnePlus ist jedoch dafür bekannt, Smartphones zunächst in China auf den Markt zu bringen und sie dann etwa einen Monat später weltweit einzuführen.

Genau das hat OnePlus mit dem OnePlus 11 gemacht (auch wenn es in China erst im Januar auf den Markt kam, während es in der übrigen Welt im Februar verfügbar war). Das OnePlus 12 könnte also im Januar nächsten Jahres weltweit auf den Markt kommen - das wäre immer noch einen Monat früher als das OnePlus 11.

Du musst aber vielleicht nicht bis dahin auf ein aufregendes neues Smartphone von OnePlus warten, denn das erste OnePlus Foldables könnte noch vor Ende 2023 auf den Markt kommen.