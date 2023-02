OnePlus arbeitet an einem faltbaren Smartphone, das noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll

OnePlus hatte auf dem MWC 2023 viel zu tun: Sie haben das Smartphone OnePlus 11 Concept vorgestellt, uns das OnePlus Pad testen lassen und einen OnePlus 45W Liquid Cooler enthüllt. Aber das Beste hat sich das Unternehmen vielleicht für den Schluss aufgehoben.

In einer Diskussionsrunde, die von TechRadars Senior Phones Editor Alex Walker-Todd moderiert wurde, erfuhren wir von Kinder Liu, President und COO von OnePlus, dass das Unternehmen sein erstes faltbares Smartphone baut und plant, das Gerät vor Ende 2023 auf den Markt zu bringen.

Genauer gesagt soll das OnePlus Foldable in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen, also irgendwann zwischen Juli und Dezember.

Liu sprach über das Smartphone: "Unser erstes faltbares Smartphone wird das typische schnelle und reibungslose OnePlus-Erlebnis bieten. Es muss ein Flaggschiff-Smartphone sein, das sich nicht mit seiner faltbaren Form zufrieden gibt, was das Industriedesign, die mechanische Technologie und andere Aspekte angeht. Wir wollen ein Gerät auf den Markt bringen, das an der Spitze des heutigen Marktes für faltbare Geräte stehen soll."

Es klingt also so, als ob es ein kompromissloses Smartphone sein wird, das wahrscheinlich auch sehr teuer sein dürfte. Allerdings sind die meisten Smartphones von OnePlus - darunter auch das OnePlus 11 (Öffnet sich in einem neuen Tab) - etwas günstiger als viele ihrer Konkurrenten, so dass die Hoffnung besteht, dass dies auch für das erste faltbare Smartphone des Unternehmens gilt.

OnePlus hat noch nichts weiter über dieses Smartphone verraten, aber es hat angekündigt, dass in den kommenden Monaten weitere Informationen bekannt gegeben werden. Das Unternehmen neigt jedoch dazu, Informationen vor der Markteinführung in Strömen zu verteilen. Es kann also gut sein, dass wir die meisten Details schon kennen, bevor das OnePlus Foldable vollständig enthüllt wird.

Das Oppo Find N2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Analyse: Es könnte dem Oppo Find N2 ähneln

OnePlus hat sich zwar nicht näher zu seinem faltbaren Smartphone geäußert, aber es gibt einige Hinweise auf die Form, die es annehmen könnte.

Zum einen gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte über ein faltbares OnePlus-Handy, und die jüngsten Gerüchte besagen, dass es auf dem Oppo Find N basieren könnte, das nur in China erhältlich war.

Da OnePlus eine Tochtergesellschaft von Oppo ist, ist das durchaus möglich. Allerdings wurde seit diesen Gerüchten das Oppo Find N2 auf den Markt gebracht, so dass es wahrscheinlicher ist, dass das OnePlus Foldable auf dem neueren Smartphone basiert.

Das Oppo Find N2 ist außerdem nur in China erhältlich (obwohl das Oppo Find N2 Flip schon weiter verbreitet ist), so dass es in den meisten Teilen der Welt kein Konkurrent für ein OnePlus-Gerät sein wird.

Dies ist jedoch nur eine Spekulation, also sei nicht überrascht, wenn das OnePlus Foldable etwas ganz anderes ist; aber als Referenz hat das Oppo Find N2 ein faltbares 7,1-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1792 x 1920 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einen 5,54-Zoll-Deckbildschirm mit einer Auflösung von 1080 x 2120 Pixeln und einen 4.520-mAh-Akku mit 67 W Ladeleistung.

Außerdem verfügt es über einen Snapdragon 8 Plus Gen 1 Chipsatz, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher, bis zu 512 GB Speicherplatz und eine Triple-Linsen-Kamera mit einem 50-MP-Weitwinkel-Sensor, einem 48-MP-Ultraweitwinkel-Sensor und einem 32-MP-Tele-Sensor mit optischem 2x-Zoom. Das ist eine beeindruckende Auswahl an technischen Daten. Wenn das OnePlus Foldable darauf basiert, könnte es gute Chancen haben, zu den besten faltbaren Smartphones zu gehören.

Leider besteht bei uns in Deutschland derzeit das Verkaufsverbot für Smartphones der Marken Oppo und OnePlus, welches Nokia in einem Patentstreit erwirkt hat. Ob wir also in den Genuss kommen werden, das faltbare Smartphone von OnePlus zu testen und kaufen zu können, steht derzeit noch in den Sternen.