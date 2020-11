Nokia 10 könnte früher erscheinen als erwartet

Das Nokia 10* (oder das Nokia 9.3, wie es von einigen Quellen genannt wird) ist ein Smartphone, zu dem wir viele Fragen haben, wobei die beiden größten davon sind, wie es heißen soll und wann es auf den Markt kommen wird. Aber wir haben einige neue Informationen, die uns bei der zweiten Frage helfen können, und je nachdem, wie dein aktueller Stand zu den Gerüchten aussieht und wie up-to-date du bist, kann es sich dabei um gute oder schlechte Nachrichten handeln.

Du siehst, laut Twitter-Leaker @nokia_anew hat sich das Nokia 10 bis in die erste Hälfte des Jahres 2021 verzögert. Sie positionieren dies als schlechte Nachricht, und in der Tat ist eine Verzögerung schlecht, aber vor kurzem haben wir gehört, dass sich das Telefon bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2021 verspäten könnte, also im Vergleich dazu ist dies eigentlich gut.

Es ist nur dann wirklich eine Verzögerung, wenn du erwartest, dass das Nokia 10 noch im Jahr 2020 launchen wird. Und obwohl es in einigen Berichten hieß, dass dies geschehen würde, sah es bei uns jetzt, nur einen Monat vor Jahresende und ohne sofortige Anzeichen für das Telefon, nicht wahrscheinlich aus.

Some bad news. The Nokia 9.3 PureView won’t be unveiled this year. The announcement was postponed to the first half of 2021. The month is still unknown.#exclusive #nokia9 #nokia #nokiamobile #hmd #juhosarvikas #nokia9pureview #2020year pic.twitter.com/cMLPNjtOjVNovember 26, 2020

Die erste Hälfte des Jahres 2021 könnte ohnehin bedeuten, dass es schon bald erscheint. Denn ein Blick auf den Kalender verrät uns, dass 2020 in wenigen Wochen zur Vergangenheit gehört. Die Quelle sagt, sie wüssten nicht, in welchem Monat es auf den Markt kommen soll, aber viele wichtige Mobiltelefone launchen eher in den ersten Monaten eines Jahres, so dass das Nokia 10 im Jahr 2021 unter ihnen sein könnte. Wir sehen dies also als gute Nachricht.

Natürlich ist dies vorerst nur ein Gerücht - es ist immer noch möglich, dass das Nokia 10 noch in diesem Jahr landet, oder dass es erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 veröffentlicht wird. Es ist auch erwähnenswert, dass dies nicht das erste Mal wäre, dass sich das Telefon verspätet, so dass wir auch weitere Verzögerungen nicht ausschließen können.

Aber wenn du auf ein neues Nokia-Flaggschiff hoffst, dann hast du auf dieser Grundlage vielleicht nicht mehr allzu lange zu warten - obwohl du es wahrscheinlich von deiner Wunschliste für Weihnachten streichen solltest.

Via PocketNow

* Link englischsprachig