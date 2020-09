Neues iPhone 12 Pro Max: Benchmark deutet darauf hin, dass seine Leistung enttäuschend sein könnte

iPhones schneiden bei Benchmarks - die als Test für die Leistungsfähigkeit eines Telefons dienen - immer gut ab. Und normalerweise schneiden Apples Smartphones in diesen Tests besser ab als Android-Handys (und selbst als Android-Smartphones der Spitzenklasse), aber die iPhone 12-Reihe könnte nun eine Ausnahme bilden.

Das liegt daran, dass ein früher iPhone 12 Pro Max-Benchmark anscheinend auf AnTuTu erschienen ist, wie von leaker @UniverseIce entdeckt wurde, und dass seine Ergebnisse niedriger sind als die von Smartphones mit dem Snapdragon 865 Plus (das ist der Spitzen-Chipsatz, der in Android-Geräten wie der US-Version des Samsung Galaxy Note 20 Ultra verwendet wird).

Und nicht nur das, sein Gesamtergebnis ist nur etwa 9% höher als das des iPhone 11 Pro Max. Und das, obwohl das iPhone 12 Pro Max einen neuen Chipsatz hat, vermutlich den A14 Bionic, den Apple kürzlich zusammen mit dem iPad Air 4 vorgestellt hat.

AnTutu exposed the results of the iPhone 12 Pro Max, and the performance of the Apple A14 was disappointing. This score is even lower than Snapdragon 865+. pic.twitter.com/7x5feZ0GPoSeptember 17, 2020