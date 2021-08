Dying Light 2 wird auf der Gamescom 2021 zu sehen sein - hier ist, was dich erwartet

Der Entwickler von Dying Light 2, Techland, hat bestätigt, dass das Spiel auf der Gamescom 2021 mit einem Showcase mit Gameplay und brandneuen Details vertreten sein wird.

Techland hat in einem Video auf seinem YouTube-Kanal die Fans eingeladen, die Gamescom zu besuchen. In Zusammenarbeit mit IGN wird die Präsentation am 26. August um 20:00 Uhr stattfinden und wird von Lead Gameplay Designer Tymon Smektała moderiert.

Smektała bestätigte, dass "die beiden wichtigsten Gameplay-Säulen" von Dying Light 2, Kampf und Parkour, in seinen Gesprächen mit den Gästen behandelt werden und dass es auch einen neuen Gameplay-Trailer geben wird.

Obwohl die Präsentation ein Teil der Gamescom 2021 ist, ist es eigentlich die dritte Episode der Dying 2 Know-Reihe des Entwicklers, in der es um die Feinheiten von Dying Light 2 geht. Die vorherigen Episoden enthüllten das Veröffentlichungsdatum und gaben Einblicke in die Geschichte, die Gegner und das Setting des Spiels.

Die Präsentation von Dying Light 2 findet am zweiten Tag der Gamescom 2021 statt, die offiziell am 25. August beginnt und bis zum 27. August andauert. Dying Light 2 selbst wird am 7. Dezember 2021 für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PS5 erscheinen.

Analyse: Alles online scheint zu funktionieren

Nach einer Verzögerung im Jahr 2020, einem langen Schweigen und der Ankündigung eines neuen Release-Termins im Dezember Anfang des Jahres, scheint Techland zu versuchen, mit den Fans offen darüber zu sprechen, was sie von Dying Light 2 durch seine Dying 2 Know Livestreams erwarten können.

Da die Pandemie große Spielemessen wie die E3 und die Gamescom noch mehr ins Internet verlagert hat als zuvor, ist der Wert des Livestreams und die Art und Weise, wie er Entwicklern und Publishern erlaubt, Spieler direkt anzusprechen, nur noch deutlicher geworden. Hätten frühere Episoden von Dying 2 Know nicht stattgefunden, könnte diese Gamescom-Show Gefahr laufen, ein Info-Dump zu sein, stattdessen ist sie nur ein weiteres Puzzlestück.

Studios wie Techland und Playground mit ihren Dying 2 Know- und Forza Horizon Let's Go-Streams haben Livestreams gut genutzt, um Fans, die wissen, wo sie zu finden sind, mit Informationen zu versorgen und den speziellen Raum zu nutzen, um Details auf eine Art und Weise zu vertiefen, die bei persönlichen Veranstaltungen nicht immer möglich ist. Obwohl diese Livestreams nicht immer ein garantierter Indikator für das finale Spiel sind, scheinen sie eine ziemlich effektive Methode zu sein, um die Konversation rund um das Spiel am Laufen zu halten.

Dies ist das zweite Online-Event der Gamescom und es scheint, dass die Organisatoren versuchen, auf dem ersten Event aufzubauen. Nur noch eine Woche bis zum Beginn der Messe und der Zeitplan füllt sich mit Präsentationen wie dem Xbox-Stream am 24. August, der zweistündigen Opening Night Live, die von Geoff Keighley am 25. August moderiert wird, und der Future Games Show am 26. August.