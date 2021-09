Die Pläne für Far Cry 6 nach der Markteinführung beinhalten ein Stranger Things-Crossover

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Far Cry 6 am 7. Oktober hat Ubisoft eine Roadmap für die Zeit nach der Markteinführung des Spiels enthüllt, die einige überraschende Crossover-Missionen enthält.

Ein brandneuer Trailer zeigt die Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung, die eine Mischung aus kostenlosen Updates, die allen Spielern zur Verfügung stehen werden, und kostenpflichtigem Season Pass-DLC umfassen. Die Roadmap reicht von der Markteinführung bis zum März 2022, beginnend mit den kostenlosen Weekly Insurgencies am ersten Tag.

Drei neu enthüllte Crossover-Missionen werden ebenfalls ohne zusätzliche Kosten veröffentlicht. Den Anfang macht im Dezember "Danny und Dani gegen alle", in der sich der Protagonist des Spiels, Dani Rojas, mit dem Schauspieler Danny Trejos und seiner Machete zusammentut. Eine Rambo-Episode mit dem Titel "Rambo: All the Blood" folgt im Februar 2022. Das Stranger-Things-Crossover "Das Verschwinden" bildet schließlich im März 2022 den Abschluss und stellt die Spieler vor die Aufgabe, ihren vermissten Begleiter aus dem Basisspiel, den Hund Chorizo, zu finden.

Sechs Spezialoperationen vervollständigen das Angebot an kostenlosen Inhalten und führen die Spieler in einzigartige neue Gebiete der Spielwelt, wo sie "hochinstabile chemische Waffen von Antóns Waffenhändlern entführen und zum Extraktionspunkt gelangen, bevor dieser überhitzt". Die ersten beiden Operationen - Mesozoico und Maceo - werden zum Start verfügbar sein, vier weitere werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Mit dem Kauf des Far Cry 6 Season Pass erhalten die Spieler Zugang zum Rest der Post-Launch-Roadmap, die drei DLC-Episoden sowie eine Kopie von Far Cry 3: Blood Dragon umfasst. Die drei DLC-Episoden werden die Spieler in die Köpfe von Bösewichten aus früheren Spielen der Serie versetzen, angefangen mit Vaas Montenegro im November, gefolgt von Pagan Min im Januar 2022 und Joseph Seed im März 2022.

Laut Ubisoft werden die Spieler in den Episoden mit einer Mischung aus Far Cry-Gunplay und Roguelike-Elementen darum kämpfen, den Schrecken des eigenen Geistes zu entkommen". Die Episoden können alleine oder im Koop-Modus mit einem Freund gespielt werden, auch wenn dieser den Season Pass nicht besitzt.

Der Season Pass für Far Cry 6 ist in den Gold-, Ultimate- und Collector-Editionen des Spiels enthalten, kann aber auch separat erworben werden.

(Image credit: Ubisoft)

Analyse: Die richtige Marke?

Im Zeitalter von Fortnite ist es immer schwieriger, von Crossovers überrascht zu werden, aber die drei Crossover-Missionen von Far Cry 6 sind zugegebenermaßen auf den ersten Blick mehr als nur ein wenig seltsam.

Andererseits ist Far Cry nicht gerade eine Serie, die vor tonalen Peitschenhieben oder dem Lächerlichen zurückschreckt. Wenn man ein Spiel spielt, in dem man sich ab einem bestimmten Punkt mit einem mörderischen Hahn verbünden kann, muss man wahrscheinlich nur nicken und sagen: "Okay, klar, ich schätze, mit einem Rambo-Superfan zu randalieren, könnte ein nächster Schritt sein". Der rote Faden ist das Chaos.

Die Tatsache, dass diese Crossover-Missionen kostenlos sind, hilft ein wenig - es ist einfacher, etwas Albernes zu riskieren, wenn man weiß, dass es einen nicht aus der Tasche ziehen wird. Insgesamt scheinen die Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung von Far Cry 6 ein gutes Gleichgewicht zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten zu bieten, und es sieht so aus, als ob die Spieler auch lange nach der Befreiung von Yara noch genug zu tun haben werden.

Um zu den Post-Launch-Inhalten zu gelangen, muss man natürlich erst einmal zum Launch kommen. Zum Glück musst du nicht mehr lange warten, denn Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia und PC.