Das Beste aus zweiter Hand – Refurbished MacBook Pros 2023 schon jetzt bei Apple verfügbar

Interesse an einem schicken 14- oder 16-Zoll-MacBook Pro mit M2-Chip? Blöd nur, dass die Alleskönner ein gefühltes Vermögen im Apple Store kosten. Vielleicht, aber nur ganz vielleicht, haben wir da jetzt eine Lösung für dich parat...

Apple verkauft nämlich beide Modelle nun auch erstmalig auf neue Art und Weise – entsprechend können jetzt auch die flotten M2 Pro- sowie M2 Max-Modelle in generalüberholter Form direkt beim Hersteller erworben werden.

Der Kauf bietet natürlich eine ganze Reihe von Vorteilen. Neben der Vermeidung von unnötigem Elektroschrott ist der offensichtlichste Vorzug aber natürlich der immense Preisnachlass, der dir zuteil wird, solltest du dich für den Kauf eines überholten Modells entscheiden.

Mehr Mac für weniger Geld

Apple listet inzwischen also auch einige brandaktuelle Modelle mit ordentlich Rabatt. (Öffnet sich in einem neuen Tab) Genau gesagt gewährt dir der Hersteller etwa 15 % Rabatt im Vergleich zum brandneuen Gegenstück. Klingt jetzt erst einmal nicht nach einem riesigen Ersparnis. Wenn man aber die Preise der neuesten Modelle im Hinterkopf behält, handelt es sich noch immer um einige hundert Euro, die man sich so sparen kann.

Aktuelle 14-Zoll-Modelle (Öffnet sich in einem neuen Tab) fangen immerhin bei beinahe unverschämten 2.399 Euro an. Und auch, wenn ich nicht sagen will, dass der Preis nicht gerechtfertigt ist für all das, was die neuesten MacBook Pros liefern, ist es doch eine Investition, die zum Überdenken anregt. Und von den 16-Zoll-Alternativen (Öffnet sich in einem neuen Tab), die mit einem Einstiegspreisen von 2.999 Euro daherkommen, will ich gar nicht erst anfangen.

15 Prozent Nachlass ergeben hier bereits 360 Euro oder gar 450 Euro Ersparnis... davon kannst du dir gut und gern noch eine Magic Mouse, ein Paar AirPods (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder aber anderes Zubehör zulegen.

Und Sorgen beim Kauf von Refurbished-MacBooks musst du dir auch kaum machen. Immerhin wird dir auch hier eine einjährige Garantie angeboten und eine "gründliche Reinigung" im Vorfeld durchgeführt. Kabelzubehör ist natürlich auch in seiner Gänze dabei. Und nach Wunsch kannst du sogar AppleCare+ als Zusatzleistung beanspruchen.

Ich will dir nicht garantieren, dass es sich bei den Refurbished-Angeboten im Apple Store um den Bestpreis für aktuelle MacBook Pros handelt, umschauen solltest du dich also definitiv. Allerdings kann es gut sein, dass du hier einen der besten Deals für dein Traum-MacBook ausfindig machst... und sollte dem so sein, musst du vielleicht nicht länger zweimal über den Kauf nachdenken.

Auch wenn das natürlich großartige Neuigkeiten sind, könnte sich noch etwas anderes hinter der frohen Botschaft verbergen. Denn mit Vorfreude erwarten wir bereits die WWDC23 (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf der Apple sein neues 15-Zoll MacBook Air vorstellen wird.

Und auch das neue "Einstiegs-MacBook" wird mit einem M2-Chip ausgestattet sein und könnte in puncto Preis-Leistung für viele Interessenten eine spannende Alternative zum MacBook Pro werden.

MacBooks, MacBooks und noch mehr MacBooks in 2023 – langsam verlieren selbst wir den Überblick. Damit du aber immer bestens Bescheid weißt und deine Favoriten schnellstmöglich ausfindig machst, gibt es glücklicherweise unseren Kaufratgeber, der dir die besten MacBooks vorstellt, die du dir aktuell zulegen kannst. (Öffnet sich in einem neuen Tab)