Apple plante, die AirPods farbig zu gestalten - und ich wünschte, es wäre so

Ursprünglich hatte Apple geplant, die AirPods in einer Vielzahl von Farben zu verkaufen, die über das Weiß hinausgehen, das seit der Auslieferung der ersten AirPods-Version im Jahr 2016 Standard für die kabellosen Ohrhörer des Unternehmens ist.

Das geht aus Bildern hervor, die der Apple-Sammler @KostuamiSan auf Twitter geteilt hat (via AppleInsider) und die ein beigefarbenes AirPods-Gehäuse und blau getönte Ohrhörer zeigen. Laut dem Twitter-Post hatte das Unternehmen Pläne, die AirPods in den Farben Pink, ProductRED, Purple, Black und Blonde auf den Markt zu bringen. Die Farben sollten mit den Optionen für das iPhone 7 korrespondieren - ein weiterer Plan, der letztendlich gestrichen wurde.

Apple used to release color version of 1st gen AirPods, they planned to make Pink, ProductRED, Purple, Black, Blonde.Reason of that: they wanted to match the color with iPhone 7. (Purple version of iPhone 7 cancelled at last)And it's been cancelled.

Anders als viele der anderen Kandidaten auf unserer Liste der besten kabellosen Ohrstöpsel wurden die AirPods von Apple nie in einer anderen Farbe als Weiß angeboten. Zugegeben, das Unternehmen hat sich bei seinen tragbaren Geräten nur selten außerhalb seiner farblichen Komfortzone bewegt, aber die kabellosen Over Ear Kopfhörer AirPods Max werden in den Farben Silber, Grau, Grün, Pink und Blau angeboten.

In einem Twitter-Thread zu dem Beitrag erklärte @KostuamiSan außerdem, dass "[Apple] erst in der DVT- oder PVT-Phase abgesagt hat, was bedeutet, dass sie den Plan erst kurz vor der Markteinführung aufgegeben haben." DVT und PVT sind die Abkürzungen für Design Validation Testing bzw. Product Validation Test, was bedeutet, dass die Farboptionen der AirPods kurz davor waren, in die endgültige Produktionsserie aufgenommen zu werden, bevor die Entscheidung zur Absage getroffen wurde.

Meine Meinung: AirPods in einer erweiterten Farbpalette war damals eine gute Idee und ist auch heute noch eine gute Idee

In unserem Testbericht über die originalen AirPods haben wir sie zwar insgesamt positiv bewertet, aber auch bemängelt, dass sie sich "nicht so modisch anfühlen, wie die Produkte von Apple in der Vergangenheit". Ich möchte diese Aussage noch verstärken und sagen, dass die originalen AirPods zu den am seltsamsten aussehenden Geräten gehören, die je aus Apples Designlabors kamen, und dass ihre weiße Farbe sie nur noch unangenehmer aussehen ließ.

Als Nutzer der AirPods Pro 2 bin ich immer wieder erstaunt, wie albern Apples Ohrstöpsel aussehen, wenn ich mich im Spiegel oder im Fenster erblicke. Hätte es beim Kauf eine Reihe von Farboptionen gegeben, hätte ich mich nicht für Weiß entschieden. Ich glaube auch nicht, dass Pink, ProductRED oder Purple meine Wahl gewesen wären, aber ich hätte mich sicherlich für eine abgeschwächte Farboption entschieden, wie sie für die AirPods Max angeboten wird.

Selbst preiswerte kabellose Kopfhörer wie die JLab Go Air Tones bieten Farboptionen, die über das einfache Weiß oder Schwarz hinausgehen. In diesem Fall hat sich JLab mit Orly Color Labs zusammengetan, um sieben Farbtöne für die Ohrhörer zu entwickeln, die zu verschiedenen Hauttönen passen. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Go Air Tones nur 24,99 € kosten.

Die Beats Studio Buds sind eine teurere Variante der kabellosen Kopfhörer, die ebenfalls in einer Reihe von Farben erhältlich sind, darunter so auffällige Farben wie Ocean Blue und Beats Red. Beats hat vor kurzem die Beats Studio Buds Plus auf den Markt gebracht. Die neuen Ohrhörer sind zwar nur in den Farben Schwarz/Gold, Elfenbein und Transparent erhältlich, aber alle haben einen geschmackvollen, stilvollen Look, wobei Transparent besonders abenteuerlich ist.

Ist die Zukunft der Apple AirPods Ohrstöpsel für immer weiß? Die Tatsache, dass das Unternehmen schon einmal kurz davor stand, die AirPods in verschiedenen Farben auf den Markt zu bringen, um dann in letzter Minute einen Rückzieher zu machen, lässt mich befürchten, dass dies der Fall ist. Apple sollte sich beim Design wirklich von seinem Konzernbruder Beats inspirieren lassen. Andernfalls werden künftige Versionen der ansonsten großartigen kabellosen Ohrhörer weiterhin hoffnungslos fade sein.