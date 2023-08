Mortal Kombat 1 ohne Shao Khan? Undenkbar! Altbekannte Bösewichte und geliebter Donnergott im neuen Trailer vorgestellt

Erwartungsgemäß bekamen alle Mortal Kombat-Fans auch während der Gamescom einen weiteren Happen zum bald erscheinenden Mortal Kombat 1 spendiert. Wobei klein hier maßlos untertrieben ist, wo es doch gleich vier neue Kämpfer und einen weiteren bereits bekannten Vertreter in Aktion zu sehen gab.

Der Trailer selbst zeigt sowohl cinematische Zwischenpassagen als auch reichlich In-Game-Action und spendiert zunächst Sindel sowie General Shao (letzterer inzwischen ja kein Khan mehr) das Rampenlicht, während sie sich in einer temporeichen, rauen Konfrontation ihre Spezialmanöver zum Besten geben und nahtlos an die bisher bekannten Stärken von Mortal Kombat 1 anknüpfen. Sindel nutzt so nun ihre Haarpracht wie auch das bezaubernde Stimmchen beispielsweise auch dafür, den jeweiligen Widersacher aus der Luft zu fischen oder in eben diese luftigen Höhen zu befördern.

General Shao hingegen weiß als Meister zweihändiger Waffen auch mit der Axt ordentlich auszuteilen und nutzt seine Fähigkeiten so eindrucksstark dafür, um aus dem Gegenüber in wenigen Hieben Brei zu machen.

Neben dem ersten Blick auf Sindel und General Shao gab es aber auch neue Kameo-Optionen in Form von Motaro sowie Shujiko zu bestaunen. Zwar gab es hier noch keinen allzu tiefen Einblick (was auch dem hohen Tempo des Trailers geschuldet sein mag), sicher ist aber schon jetzt, dass die beiden Gastauftritte Veteranen schon entlang der aufkommenden Nostalgie abholen dürften und spätestens mit passenden In-Game-Argumenten auch Neueinsteiger begeistern dürften.

Sindel, General Shao, Motaro & Shujinko join #MortalKombat1pic.twitter.com/WIUO5tMiRDAugust 22, 2023 See more

Zuletzt gab es übrigens auch mehr zu Raiden zu bestaunen, der auch jenseits seines göttlichen Daseins als Streiter des Erdenreichs mit entsprechendem Kampfkunst-Know-How zu begeistern weiß und einer der wohl bedeutsamsten Verbündeten von Feuergott Liu Kang sein dürfte. Außerdem ist es witzig zu sehen, wie sich die Rollen der beiden Kämpfer nach gut drei Dekaden plötzlich vertauscht haben ...

Mit Sindel, General Shao, Motaro sowie Shujinko gesellen sich auf der anderen Seite aber noch einmal eine ganze Menge an Rückkehren zum Startensemble, welches (wie wir bereits wissen) mit dem Kombat Pack ja noch einmal ordentlich mit Bösewichten und böswilligen Heldenfiguren *hust* Omni-Man und Homelander *hust* aufgestockt wird!

Mortal Kombat 1 erscheint bereits in weniger als einem Monat, am 19. September 2023, für Xbox Series, PC, PS5 sowie Nintendo Switch und wird wie gewohnt einen cineastischen Story-Modus beinhalten, der einen weiteren Neustart der Mortal Kombat-Historie einläuten dürfte.

In unserer Beta-Vorschau haben wir die Einbeziehung des Luftkampfs, die Komplexität der spielbaren Charaktere und die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie bereits gelobt. Und auch von den neuen Ergänzungen erwarten wir nicht weniger, als die bisher beste Iteration der bekannten Charaktere darzustellen.

Während Mortal Kombat 1 schon alsbald bevorsteht, schläft auch die Konkurrenz keineswegs. Und mit einem konkreten Starttermin im Januar 2024 ist nun auch klar, dass Tekken 8 noch längst nicht bereit ist, die Beat'em'Up-Pole-Position kampflos aufzugeben!