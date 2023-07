Armored Core 6: Fires of Rubicon Preview: Ein Spiel mit zwei Hälften

Armored Core 6: Fires of Rubicon existiert in zwei Welten, die ungeschickt aneinander stoßen. Die eine ist die große, stampfende Roboter-Söldner-Fantasie. In der anderen gibt es knallharte Bosskämpfe, die Geschicklichkeit und Können erfordern und direkt aus Fromsofts jüngeren Werken stammen.

Diese Welten passen nicht ganz zusammen. Es ist leicht, den Teil zu genießen, in dem du in einem schwer bewaffneten Mech steuerst und in kurzen Missionen jeden auslöschst, den dein Auftraggeber dir vor das Fadenkreuz packt. Für Fans der Serie, die seit 2013 auf einen neuen Teil warten, wird sich das Spiel wie Armored Core anfühlen. Die Anpassungsmöglichkeiten sind angenehm nerdig, die verschiedenen Bauteile fühlen sich alle interessant an und wenn du dir eine Bazooka an jeden Arm und eine riesige Kanone an jede Schulter schnallen und dich selbst als Bazooka Steve bezeichnen willst, kannst du das tun. Denk nur daran, dass wir es zuerst getan haben.

Die andere Seite der Armored Core 6-Münze bietet einige intensive Bosskämpfe, die Fromsoft-Fans begeistern werden, sich aber brutal und unfair anfühlen. Viele dieser Bosskämpfe können mit bestimmten Waffen leichter oder schwerer gemacht werden, aber jedes Mal, wenn sie auftauchten, fühlten sie sich trotzdem wie eine riesige frustrierende Hürde an, die im Widerspruch zu dem Rest unserer Armored Core 6 Preview stand.

(Image credit: FromSoftware)

Vertrau uns in dieser Hinsicht aber nicht ganz. Für den Tutorial-Boss von Armored Core 6 - ein gigantisches Raumschiff, in das du mit einem Jetpack einsteigen musst, um es mit deinem Mech-Schwert zu zerhacken - haben wir ungefähr 15 Versuchfür uns übernommen hat. Zumindest ist auch er einmal gestorben.

Nicht jeder Bosskampf ist so quälend. In einer Mission mussten wir durch den Sand surfen, um einer Laserkanone auszuweichen, und dann auf einen AT-AT klettern, um die Kanone selbst in die Luft zu jagen. Das uns dabei die automatische Verteidigung mit der Rücksichtslosigkeit eines zu eifrigen Immunsystems beschießt, macht das Ganze nicht leichter.

Allerdings stiegen wir stets gegen Bosse in den Ring, die entweder genauso groß oder sogar größer waren als wir. Diese Kämpfe fühlten sich so unvorstellbar groß an, dass du die Tatsache, dass du ein riesiger stampfender Roboter bist, gar nicht richtig genießen kannst. Hinzu kommt der brutale Schwierigkeitsgrad, der das Gegenteil von der Mecha-Fantasie ist, die Armored Core ausmacht. Damit hat das Spiel unserem Tester, der ein Armored Core-Fan der alten Schule ist, leider keinen allzu großen Spaß gemacht. Hier muss aber ganz klar die Zielgruppe dieser neuer Marschrichtung beachtet werden.

(Image credit: FromSoftware)

Abgesehen von den Bosskämpfen waren wir erstaunt, wie sehr sich Armored Core 6 anfühlt wie immer. Die schnellen Missionen bieten genau das richtige Maß an Herausforderung und die Anpassung deines Mechs bietet ein angenehmes Maß an Freiheit und Spielraum. Eine Gruppe von Rebellen, die du vom Spielfeld fegst, könnte einen neuen Motor droppen, und ein zerstörter Konvoi könnte dir einen neuen Satz Raketen oder einen coolen Skin für deinen riesigen Mech-Torso einbringen.

In diesen Missionen fühlt sich Armored Core 6 wie ein Spiel an, in das sich ohne Weiteres Stunden investieren lassen. Wir hatten bei unserer Preview nur ein Schwert und ein mickriges Sturmgewehr zur Verfügung, aber das Spiel bietet schnell eine viel größere Auswahl. Du bist kein Nahkämpfer? Kein Problem, dann tausch einfach jeden Ausrüstungsplatz gegen schwere Artillerie aus und zeig, was du drauf hast.

(Image credit: FromSoftware)

Manche Missionen wären einfacher gewesen, wenn wir unsere Gegner aus nächster Nähe hätten abledern können, aber andere Aufgaben wurden tatsächlich einfacher, weil wir Dinge aus großer Entfernung zerstören und ganze Züge von Feinden aus einem halben Kilometer Entfernung auslöschen konnten. Das Ganze hat einen gewissen Rhythmus, ein langsames Donnern, wenn deine langsam feuernden Kanonen mit geringer Munition dein Ziel anvisieren, erfassen und dann verdampfen lassen.

Und wenn du das jetzt auch ausprobieren willst, kannst du das ab dem 25. August tun, wenn Armored Core 6: Fires of Rubicon für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Vorausgesetzt, du schaffst es, den Tutorial-Boss zu überwinden.

