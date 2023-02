Armored Core 6: Alles, was wir bisher wissen

Armored Core 6 Fires of Rubicon, der nächste Teil der langjährigen Mech-Action-Reihe von From Software, soll im Jahr 2023 erscheinen.

In Armored Core 6 von From Software kehren die Spieler auf den zerstörten Planeten Rubicon 3 zurück, um als Söldner für Geld und Ressourcen zu kämpfen. Der letzte Teil der 15 Spiele umfassenden Serie ist bereits 10 Jahre her. Wir sind gespannt, wie der neueste Teil die Power von PS5, Xbox Series X|S und PC nutzen wird. Willst du mehr über diese riesigen Mechs erfahren? Lies weiter und erfahre alles, was wir bisher über Armored Core 6 wissen.

Armored Core 6: Kurz und bündig

Darum gehts: Den nächsten Teil der mechbasierten Kampfserie von From Software

Den nächsten Teil der mechbasierten Kampfserie von From Software Release: 2023

2023 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, und PC

Armored Core 6: Release & Plattformen

(Image credit: FromSoftware Inc.)

Armored Core 6 wird im Jahr 2023 für PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Armored Core 6: Trailer

Enthüllungstrailer

Der Enthüllungstrailer zu Armored Core 6 wurde bei den Game Awards 2022 vorgestellt. Der kurze Trailer zeigt die Kriegsthematik und den neuen Grafikstil von Armored Core 6, während wir einen Blick auf den düsteren und trostlosen Titelplaneten Rubicon 3 werfen können. Wir sehen auch, wie verschiedene Mechs in einem Kampf auf Leben und Tod mit Maschinengewehren und EMPs gegeneinander antreten.

Armored Core 6: Story & Setting

(Image credit: FromSoftware )

Die Armored Core-Reihe spielt in einer apokalyptischen Zukunft, in der Konzerne Söldner anheuern, um riesige mechanische Roboter zu steuern, die mit Zähnen und Klauen um Kopfgelder und Ressourcen kämpfen.

Armored Core 6 setzt diese Mech-Apokalypse fort. Laut der Website von Bandai Namco wird sich die Handlung des kommenden Titels um eine neue mysteriöse Substanz drehen, die auf dem Planeten Rubicon 3 gefunden wurde. Ursprünglich als brillante Energiequelle gedacht, wurde diese Substanz instabil und verschlang die Planeten und umliegenden Sterne in Flammen.

Fast ein halbes Jahrhundert später ist dieselbe Substanz auf dem verseuchten Planeten wieder aufgetaucht und hat das Interesse zahlreicher großer Konzerne geweckt. Du wirst als Söldner nach Rubicon 3 geschickt, um diese Energiequelle zu erobern und jeden zu bekämpfen, der sich dir in den Weg stellt.

Armored Core 6: Gameplay

(Image credit: FromSoftware Inc.)

Armored Core 6 ist ein "3D-Kampf-Mecha-Actionspiel", in dem die Spieler "mit langsamen und stetigen räumlichen Manövern frei über die dreidimensionale Spielfläche rasen", heißt es auf der offiziellen Website von From Software.

Mechs waren schon immer ein wichtiger Bestandteil der Armored Core-Serie. Wie in den Originalspielen werden die Spieler eine enorme Kontrolle über die Anpassung der Mechs haben. Du kannst originelle Mechs erschaffen, indem du Teile auswechselst, die du mit dem Geld aus den Söldnermissionen kaufen kannst.

Es wird auch einen Mehrspielermodus geben, "in dem du deinen Mech anpassen und mit ihm gegen andere in die Schlacht ziehen kannst", sagte der Director von Armored Core 6, Masaru Yamamura, in einem Interview mit IGN.

Armored Core 6: Neuigkeiten

(Image credit: FromSoftware )

Die Soulsborne-Spiele waren "das einzige Hindernis" für Armored Core 6

Seit der Veröffentlichung des letzten Armored Core-Spiels sind 10 Jahre vergangen. In einem Interview mit BNE Fun Live erklärt Produzent Yasutaka Ogura, warum FromSoftware nicht schon früher einen neuen Teil der Serie veröffentlicht hat.

"Es war nie beabsichtigt, eine so große Lücke [zwischen den Armored Core-Spielen] zu lassen", sagt Ogura. "Das einzige wirkliche Hindernis [...] war, dass unser Unternehmen immer so viele verschiedene Titel in der Mache hatte." Aufgrund der von der Kritik gefeierten Soulsborne-Spiele mussten wir also ein Jahrzehnt auf Armored Core 6 warten.