Darum solltest du Hunger auf Netflix schauen - und diese 5 Food-Thriller ebenfalls

Mit "Hunger" erweitert Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) sein Angebot an Dramen, die sich auf die Feinschmeckerkultur konzentrieren. Der spannende, thailändische Film feierte am 8. April seine Premiere auf dem Streamingdienst und ist eine gute Wahl, wenn du nach etwas suchst, das dich zum Nachdenken anregt.

Der Film handelt von der jungen Köchin Aoy (eine erstaunliche Leistung von Chutimon Chuengcharoensukying), die im Nudelrestaurant ihrer Familie in Thailand arbeitet. Schon bald wird Aoy in eine Eliteküche namens Hunger eingeladen, wo sie die traditionellen Nudelgerichte gegen hauchdünnen Scheiben von Wagyu tauscht. Die Geschichte folgt ihr durch eine Achterbahnfahrt der Gefühle, bei der es um ihre eigenen Ambitionen und um den Klassenunterschied zwischen ihrer Herkunft und den Menschen geht, für die sie kocht.

Mittendrin ist Chefkoch Paul (Nopachai Chaiyanam, dessen Figur als echter Mensch einfach zu intensiv oder ziemlich verstört sein könnte), der zwischen der Rolle des Mentors für Aoy und der ihres brutalsten Gegners schwankt. Er baut sie auf, wenn er will, und macht sie kaputt, wenn ihm danach ist.

So oder so weckt er den Hunger in ihr, worauf sich der Titel eigentlich bezieht - den übermächtigen Wunsch, jemand "Besonderes" zu sein. Die folgende Geschichte ist ein wenig verschlungen, aber vielleicht muss sie das auch sein, um so viele gesellschaftliche Themen anzusprechen. Es geht darum, was Menschen dazu bringt, sich nach Erfolg zu sehnen, wer genau für astronomisch teure private Dinner-Erlebnisse bezahlen will und warum, und um die Amoralität, die Menschen zulassen, wenn sie sich dadurch den Erfolg sichern können.

Diese Themen kommen nicht ganz so befriedigend zusammen, so dass Hunger es wohl nicht in unsere Liste der besten Netflix-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) schafft, aber es gibt trotzdem eine Menge interessanter und unterhaltsamer Dinge, die im Laufe der Reise passieren. Chuengcharoensukying spielt Aoy anfangs ziemlich distanziert und unterdrückt, aber achte im Laufe des Films auf ihre Körpersprache und ihre Haltung - sie kommuniziert so viel, selbst wie sie sich über einen Wok beugt.

Es ist auch ein wunderschöner Film, voller stimmungsvoller Beleuchtung und ausdrucksstarker Gesichter... aber vor allem unglaublich appetitliche Aufnahmen von Essen, das in Zeitlupe gebraten wird. Wenn du einen der besten Fernseher (Öffnet sich in einem neuen Tab) hast und ihm die Chance geben willst, sich zu beweisen, ist dieser Film genau das Richtige.

Und wenn du Hunger gesehen hast und Lust auf mehr bekommen hast, findest du hier fünf weitere Foodie-Dramen, die Feinschmecker- und Superstar-Kochkultur mit Nervenkitzel und schwarzem Humor verbinden.

The Menu

Ähnlich wie bei Hunger geht es auch in diesem Film um Klasse, und im Mittelpunkt steht ein mysteriöser Koch mit einem einmaligen Menü - aber im Vergleich zum konventionellen Drama von Hunger ist The Menu eine dunkle Komödie mit Horrormomenten. Die Handlung folgt den Ereignissen eines extravaganten Abendessens in einem Restaurant auf einer Privatinsel, mit einer Gruppe von anspruchsvollen Gästen, die von Filmstars über Börsenmakler bis hin zu Restaurantkritikern reicht.

Ein junges Paar (gespielt von Anya Taylor-Joy und Nicholas Hoult), das Teil der exklusiven Gästeliste ist, merkt bald, dass das üppige Menü einige schockierende Überraschungen enthält. Das Grauen, das darauf folgt, ist eine satirische Betrachtung der Erlebnisgastronomie und der High-Society-Typen, die sich dort tummeln.

Verfügbar bei Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)

The Bear

Die Rufe "Ja, Chef!" sind auch in der hochintensiven Küchenumgebung von The Bear zu hören. Die achtteilige Serie erzählt die Geschichte des jungen Spitzenkochs Carmy (gespielt von Jeremy Allen White), der nach Chicago zurückkehrt, um den Sandwich-Laden seiner Familie zu führen.

Du würdest nicht erwarten, dass die Zubereitung von Steak-Sandwiches mit viel Geschrei und Anspannung verbunden ist, aber in The Bear bekommst du davon eine Menge zu sehen, denn der kettenrauchende, nervöse Carmy kämpft darum, den Laden umzugestalten und dem Familienbetrieb seinen Stempel aufzudrücken.

Verfügbar bei Disney Plus

Boiling Point

Das Besondere an diesem 90-minütigen Film ist die Tatsache, dass er in einer einzigen, unglaublichen Einstellung gedreht wurde. Unter der Regie von Philip Barantini tauchst du mit dem Kopf voran in die geschäftige Welt eines Ostlondoner Restaurants ein.

Die Geschichte dreht sich um den Chefkoch Andy Jones (gespielt von Stephen Graham), der während der Weihnachtsfeiertage im Restaurant Jones & Sons mitten im hektischen Treiben ist. Es braucht keinen zusätzlichen Nervenkitzel, wenn du alles in einer einzigen, ununterbrochenen Einstellung verfolgst - und anscheinend ist es auch wirklich eine einzige Einstellung, ohne digitales Stitching.

Aktuell leider nur bei Netflix UK/US, aber vermutlich bald auch bei uns verfügbar.

Burnt

Einer der interessantesten Aspekte dieses Films ist die reale Verbindung zu prominenten Köchen, wie Marcus Wareing und Gordon Ramsey, der den Film produziert.

Burnt folgt dem Comeback des Kochs Adam Jones (gespielt von Bradley Cooper), der sich mit der Übernahme eines schwächelnden Restaurants im Langham Hotel und der Verleihung von drei Michelin-Sternen rehabilitieren will. Adam bringt sein altes Küchenteam in der Art eines Heist-Films wieder zusammen und stellt sich in Szenen, die einer Trainingsmontage ähneln, dem kulinarischen Wettbewerb.

Aktuell leider nur bei Netflix UK/US, kommt aber vermutlich auch zu Netflix DACH.

Okja

Regisseur Bong Joon-ho ist bekannt für seine satirische, düstere Komödie in Filmen wie Snowpiercer und Parasite. Okja ist nicht anders und untersucht die Unternehmenskultur durch die Brille des Tieraktivismus, insbesondere in der Lebensmittelindustrie.

Der 120-minütige Film erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens namens Mija (Ahn Seo-hyun), das von ihrer geliebten Freundin Okja getrennt wird, einem gentechnisch veränderten Superschwein, das die Lösung für den Welthunger sein könnte. Mijas Kampf, ihr Schwein vor einem Schicksal als Steak zu retten, ist eine herzerwärmende Geschichte, die das Herz berührt und zum Nachdenken über die Schrecken der industriellen Tierausbeutung anregt.

Verfügbar bei Netflix