Der har ikke været meget nyt og spændende ved Android-tablets i et godt stykke tid, men Galaxy Tab S4 tager et stort skridt i den rigtige retning. Med en indbygget desktop-grænseflade og en stor alsidighed skiller den sig ud og har potentialet til at overgå iPad Pro, som et produktivt arbejdsredskab. S Pen følger med i pakken, og den har en 10.5" stor skærm.

Samsung Galaxy Tab S4 er det bedste, der er sket for Android-tablets i årevis. Den indbyggede Dex-funktionalitet tilbyder dig en desktop-grænseflade, som igen giver dig mulighed for at bruge din tablet som en pc.

Her i 2018 er de store skærme in, mens rammer er yt, men det er ikke alle, der efterspørger de store formater. Derfor hævder Samsung tilfredse, at de har givet os mest skærm på en bærbar enhed. Der er ingen kapacitive knapper på denne tablet, og den fysiske hjem-knap og fingeraftrykslæseren er væk.

