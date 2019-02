Anmeldelse: Libratone Zipp 2

I en verden proppet med smarte højttalere, gjorde Libratones forrige version af Zipp portable wireless speaker sig bemærket, da den blev lanceret for år tilbage.

Med sit spraglede dækstof, lynlås, læderstrap til ophængning, indbygget batteri, masser af kræfter samt et utal at tilslutningsmuligheder havde denne delvist danske og kinesiske runde højttaler med hvad der skulle til, for at skille sig ud fra mange af konkurrenterne.

Den seneste version bevarer det specielle udseende fra sin forgænger, men tilføjer bedre indbyggede mikrofoner og herved bedre understøttelse af stemmeassistenter som Alexa. Batteriet har også fået et boost ligesom Libratone nu praler af 360-graders ”FullRoom”-lyd.

Med en pris på 2.399 kroner er den lidt dyr sammenlignet med andre bærbare højttaler.

Udover Wi-Fi og Bluetooth, som er standard på denne slags produkter, finder vi også Spotify Connect , let adgang til Tidal og TuneIn Radio, plus DNLA-support til streaming over netværk. En nyligt frigivet firmwareopdatering har desuden tilføjet fuld AirPlay 2 multirumsunderstøttelse – en betydelig forbedring, idet det gør det til den indtil videre eneste AirPlay 2-højttaler, som kan bruges bruges væk fra hjemmenetværket.

Derudover får du Libratones egen Soundspace Link multi-room-funktion, som over Wi-Fi enten lader dig koble to højttalere sammen i et stereo-par eller op til 10 højttalere i en slags festtilstand.

Design

Som med tidligere udgaver, har den cylinderformede Zipp 2 et tætsiddende dækstof, i et diamantformet mønstret og let skinnende materiale. Skønt det ser lækkert ud, er den ikke vandtæt, hvilket begrænser udendørs brug sammenlignet med Ultimate Ears Megaboom .

Det til trods er Zipp 2 stadig fugtresistent, hvilket betyder, at du stadig kan bruge den på badeværelset eller i køkkenet.

Højttaleren fås fra starten i fire farver (rød, grøn, sort og grå), men hvis disse ikke matcher indretninge i dit hjem, kan stoffet lynes af og skiftes ud med flere andre farvemuligheder. Held og lykke til de med held skifter stoffet ud. Som et ugideligt barn, der skal have overtøj på før skoletid, skal du kæmpe noget med at få stoffet ned over cylinderen.

Skulle du være modig nok til at pille stoffet af, kan du kigge ind i Zipp 2s indre, hvor du finder en diskant på 1 tomme, to lavfrekvente radiatorer på hver 4 tommer samt en neodymium woofer på 4 tommer. Sammen med en 360-grader reflektor spreder disse lyden i alle retninger.

Funktioner og ydelse

Opsætningen er forholdsvis enkel og klares via Libratones veldesignede app af samme navn til iOS og Android. Herfra kan du forbinde til din Amazon-konto for brug af Alexa, tilføje streaming-kilder såsom Spotify og Tidal, ligesom du kan indstille favoritlister (mere om det senere).

Appen indeholder desuden flere muligheder for at justere lyden med equalizers, og har flere forhåndsindstillinger, der passer til forskellige musikgenrer, taleradio samt indstillinger der referer til hvordan du har placeret selve højttaleren (hylde, bord, gulv, udendørs eller neutral).

EQ-indstillinger som disse føles i mange enheder for ofte som en eftertanke, men hos Libratone lader man til at have tænkt over placeringen af Zipp 2 højttaleren, så det rent faktisk giver en betydelig forskel i lydkvaliteten.

Det bliver kun bedre, når vi bruger højttalerens indbyggede rumkorrektion. Med denne slået til, scanner højttaleren sine omgivelser for reflektioner, for herved at give en fyldigere lyd tilpasset det enkelte rum. Det er en funktion, som dårligt nævnes i manualen til Zipp 2, men har en kæmpe forskel i hvordan enheden lyder.

I toppen af højttaleren sidder Zipp 2s cirkelformede touch-brugerflade, som i store træk virker godt trods nogle små særheder. Et hurtigt tryk på Libratone-logoet på toppen tænder en ring af muligheder, herunder mikrofon tænd/sluk, Wi-Fi-forbindelse, den førnævnte rumkorrektion, favoritter, Soundspace Link og firmwareopdatering.

Kører du fingeren rundt i kanten af cirklen, skruer du op og ned for lyden, imens en let tryk på fuglen pauser og stopper musikken og besvarer og afslutter opkald (fun fact: Libratones logo er et anerkendende nik til Danmarks berømte historiefortæller Hans Christian Andersens historie om nattergalen, og symboliserer firmaets mål om at ”sætte musikken fri”). Du kan også nemt sænke lydstyrken ved at placere hele hånden henover toppen af højttaleren.

Hvor den forrige udgave af Zipp først fik adgang til Alexa via en senere firmwareopdatering, og derfor kun kunne aktivere funktionen, når du hold mikrofonknappen inde, er det på denne version anderledes. Her har du hele seks indbyggede vidtrækkende mikrofoner, som lader dig styre højttaleren fra den anden ende af lokale alene med stemmen

Under vores test af ZIpp 2 var der ingen problemer med at opfange kommandoer fra den anden ende af et lokale på 8 x 6 meter, til trods for et tændt tv. VI kunne desuden tale til højttaleren fra det tilstødende lokale.

Er du en af dem, der helt stoler på Amazons privatlivspolitik, kan du let slukke for mikrofonerne via den indbyggede tænd/sluk-knap, og herved styre hvad højttaleren skal høre og ikke høre – en nødvendig funktion takt med at bekymringen for hvad personlig data bruges til stiger og noget vi gerne ser indbygget i flere højttalere.

Den eneste åbenlyse mange fra Zipp 2s produktark på dette tidspunkt er den manglende understøttelse af Google Assistant. Libratones udtaler, at det er noget de arbejder på et tilføjer på et senere tidspunkt, så vi krydser fingre for at vi får det i en fremtidig opdatering.

Som tidligere nævnt, kan Zipp 2 gemme fem ”favoritter” som let og hurtigt kan hives frem via appen eller højttalerens touch-interface. Favoritterne kan indstilles i appen og kan være alt fra radiostationer, playlister, albums eller sågar blot en enkelt sang.

Selvom vi hilser funktionen velkommen, var det samtidig noget af det, der gav os problemer med touch-interfacet. For at afspille en bestemt favorit fra enhedens kontrolpanel, skal du trykke på den tilhørende knap et par gange, hvilket stemmer overens med dennes numer – for at afspille preset nummer fem, skal du eksempelvis hurtigt trykke fem gange på knappen.

Det fungerer ikke helt efter hensigten og mere end én gang blev vores tryk ikke registreret, hvilket resulterede i at den forkerte playlist startede.

Et lignende irritationsmoment kommer fra appen, der bliver forvirret, hvis noget først afspilles via denne og efterfølgende via højttalerens indbyggede knapper og vice versa. Skifter man imellem at bruge de forskellige muligheder, resulterer det ofte i, at appen viser den forkerte information om hvad der afspilles – en mindre ting, men ikke desto mindre irriterende og noget vi håber bliver fikset i en softwareopdatering.

Som det var tilfældet med forgængeren, er der en USB-port i bunden af højttaleren hvilket lader dig tilslutte en USB-pen eller harddisk med musik på. Du bruger så touch-knapperne i toppen til at bladre igennem filerne. Det er naturligvis en god funktion at have med, men når man tænker på hvor mange streamingmuligheder der er, herunder DLNA, er det en bonusfunktion, der føles lidt overflødig.l.

Libratone Zipp 2 sammenlignet med Sonos Play:1

Til denne anmeldelse fik vi kun stillet en enkelt Zipp 2 til rådighed, hvorfor vi ikke havde mulighed for at afprøve Soundspace Link – Libratones eget system til multisrumlyd.

Tidlige ejere lader til at have oplevet problemer, når de har villet streame til deres højttalere, hvis de har været sat op på denne måde. Problemerne lader dog til at være blevet løst med en firmwareopdatering sendt ud fra Libratone under den sidste del af vores testperiode.

Trods sit lækre design og Alexa-egenskaber, vil det det primære salgsargument for Zipp 2 for mange være dens evne til at kunne benyttes helt trådløst.

Der findes masser af trådløse kvalitetshøjttalere med indbygget batteri derude, men få med så kraftig lyd og antal af tilslutningsmuligheder.

Vi formåede at få imponerende 11 timers streaming af internetradio ved moderat volumen ud af Zipp 2 før den gav op. Et hurtigt tryk på toppen af højttaleren afslører det tilbageværende batteriniveau, men du kan også bruge appen, hvis du ikke lige sidder ved siden af højttaleren. Du vil dog opleve, at lyden stopper ret pludseligt, da du først får besked få sekunder før højttaleren løber tør for strøm.

Endelig dom

I vores ører lyder rivaler såsom Sonos Play:1 og Apple’s HomePod bedre, når det kommer til overordnet nøjagtighed og opløsning. Især HomePods bud på 360-graders lyd repræsenterer en højere kvalitet i forhold til et bredere ”sweet spot”. Alligevel er der ikke tale om et kvantespring i ydelse.

Højttaleren formår at spille næsten ubehageligt højt, uden den mindste antydning af forvrængning, men vi savner lidt i mellemtone og det nedre register for at kunne hamle op med de bedste.