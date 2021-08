Anmeldelse: Google Nest Cam (batteri)

Google Nest Cam (batteri) er et brugervenligt sikkerhedskamera, der optager detaljerede Full HD-optagelser i farver i løbet af dagen og i sort / hvid om natten. Fordi det er batteridrevet, har du masser af fleksibilitet, når du vælger hvor det skal monteres. Kameraet kan genkende, hvad der forårsagede en bevægelsesvarsel, og det kan også genkende ansigter, selv om den funktion kræver et abonnement.

Den korte anmeldelse

Det kan godt være, at Google er en relativt ny spiller på markedet for overvågningskameraer med lanceringen af sin første enhed i 2017. Men takket være praktiske funktioner som ansigtsgenkendelse og integration med Googles stemmeassistent har producenten hurtigt fået placeret sig solidt i markedet.

Google Nest Cam (batteri) er deres nyeste sikkerhedskamera og har været mødt med store forventninger, siden Google stoppede produktionen af deres to første kameraer i begyndelsen af 2021. Det er også Googles første batteridrevne kamera, hvilket giver dig større fleksibilitet med hensyn til, hvor du vil montere det (det er også muligt at montere det med strømforsning), og det første, der er integreret fuldstændig i Google Home-appen i stedet for Nest-appen. Full HD-kameraet er nemt at bruge og vejrbestandigt, så det fungerer lige godt til udendørs eller indvendig brug. Det har et synsfelt på 130 grader og sender en advarsel til din smartphone, hvis den registrerer bevægelse, så du kan se kameraets live-feed fra Google Home-appen eller på din Google Nest Hub.

Ud over at lade dig se hændelsen i realtid, gemmer Nest Cam også videoklip i tre timer efter de er blevet optaget, så du kan gennemse dem, og hvis du parrer kameraet med et Nest Aware abonnement kan du se optagelserne i 60 dage efter, at de er blevet optaget. Nest Aware giver også adgang til funktionen Familiar Face, der giver dig mulighed for at tildele navne til personer, der registreres af kameraet, og få en advarsel, næste gang de vises i kameraets synsfelt.

Kameraet har en 6x zoom, der giver dig gode mulighed for at se detaljer i videoerne, mens HDR sikrer, at du kan se detaljer tydeligt, selvi omgivelser med større kontrast imellem lyse og mørke områder. Det kan også integreres med Google Assistant, og du kan se kameraets optagelser på skærmen på alle Google smart-skærme i dit hjem.

Google Nest Cam kan gemme op til 60 minutters video lokalt, hvis din Wi-Fi går ned, eller kameraet løber tør for batteri, og når det kommer tilbage online, uploader det automatisk denne optagelse til skyen, så den kan ses i appen, hvilket gør den ideel, hvis du ind imellem bliver ramt af internetafbrydelser.

Til en vejledende udslagspris på 1.599 kr. er Google Nest Cam et sikkerhedskamera i mellemklassen og er ideelt til dem, der ønsker stor fleksibilitet med, hvor de kan installere deres kamera, eller til dem, der kun har behov for at gemme optagelser kort tid efter de er lavet, og som vil slippe for at betale abonnement for en cloud -lagertjeneste.

The Google Nest Cam (batteri) monteret på væggen udenfor (Image credit: TechRadar)

Pris og tilgængelighed

Vejledende udsalgspris: 1.599 kr.

Google Nest Cam (batteri) koster 1.599 kr. kan købes nu. Som vi har nævnt, er dette efterfølgeren til Google Nest IQ Indoor, der kostede 2.899 kr. ved lanceringen.

Google Nest Cam (batteri) er et af tre Google Nest -kameraer, der lanceres i år. Nest Cam with floodlight er et sikkerhedskamera med to LED-lamper og kommer til september til 2.399 kr. Nest Cam Indoor (kablet) kommer på markedet senere i år til 799 kr. og bliver dermed det billigste kamera i Nest-serien.

Som nævnt, gemmer Google Nest Cam videoklip, der er optaget af kameraet gratis i tre timer. Det er Googles algoritmer, der bestemmer, hvilke klip der gemmes ud fra den bevægelse og lyd, der er identificeret i videoen. Videoarkivet kan også udvides med et Nest Aware-eller Nest Aware-plus abonnement som giver adgang til enten 30 eller 60 dages historik. De to abonnementer koster henholdsvis 40 kr. og 80 kr. om måneden.

Nest Cam (batteri) set fra bunden (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Batteridrevet

Kræver ekstra tilbehør for at kunne bruges fritstående

Magnetplade gør det let at vinkle kameraet

Google Nest Cam (batteri) er et kompakt hjemmekamera, der måler 8,3 x 8,3 x 8,3 cm (b x d x h). Det mathvide design suppleres af en blank sort front, der huser 130-graders Full HD-kameralinsen, sammen med en lille LED, der lyser grønt, når der registreres bevægelse, og en højttaler og mikrofon, der giver dig mulighed for at tale med alle i kameraets synsfelt.

Google Nest Cam (batteri) er vejrbestandigt og kan monteres udenfor eller bruges indendørs. Den leveres med en magnetisk plade, der gør det muligt at placere kameraet i den ønskede vinkel, når det monteres på en væg, mens hvis du vil bruge kameraet fritstående, skal du investere i et valgfrit stativ, som koster 270 kr.

Google Nest Cam (batteri) drives af et genopladeligt batteri, men det også kan bruges med strømforsyningen. Det leveres med 1 m indendørs strømkabel, men hvis du monterer kameraet udenfor, kan du købe et vejrbestandigt kabel til 259 kr.



Opsætning af kameraet ved hjælp af Google Home -appen er relativt enkel, og kan klares på nogle minutter.

Hvis strømmen går eller wi-fi går ned, gemmer Google Nest Cam (batteri) op til 60 minutters video lokalt. Når kameraet er online igen, uploades denne optagelse til skyen og kan ses på din tidslinje for begivenheden.

Nest Cam monteret på væggen (Image credit: TechRadar)

Ydelse

Tydelige, detaljerede optagelser både i løbet af dagen og om natten

130 graders synsfelt med meget lille fiskeøjeeffekt

Familiar Face kan advare dig, når venner og familie bliver set af kameraet

Google Nest Cam (batteri) laver tydelige og detaljerede optagelser både i løbet af dagen og om natten, mens 6x zoom gør det muligt for os at forstørre videoen for at se detaljer mere tydeligt. Optagelserne er optaget i farver i løbet af dagen, men i sort og hvid i svagt lys, og kameraets HDR -kapacitet sikrer, at vi stadig kan se detaljer i mørke områder af optagelserne, eller når solen skinner kraftigt. 130-graders synsfeltet skaber en lille fiskeøjeeffekt i videoen, selvom dette ikke forringer kvaliteten af optagelserne.

Google Nest Cam (batteri) er træfsikker, når det gælder om at identificere mennesker og det samme gælder dyr og køretøjer. Hvis kameraet bruges med et Nest Aware -abonnement, kan du tildele navne til ansigter på venner og familie, og når du modtager en advarsel, får du besked, om det er et genkendt ansigt eller en fremmed i kameraets synsfelt.

Der er en række funktioner der giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere kameraet i forskellige scenarier. Geofence-funktionen, der bruger din telefons placering til at aktivere eller deaktivere kameraet baseret på, om du er hjemme eller væk fra ejendommen, er ret effektiv. Det kræver selvfølgelig, at alle i ejendommen har koblet deres telefon på Home-appen for at fungere.

Google Nest Cam (batteri) tilbyder også masser af tilpasninger, så du kan indstille, hvor mange meddelelser, du får. Du kan få besked, om hvad det er, der har udløst bevægelsessensoren, og du kan også oprette aktivitetszoner, hvor det kun er bevægelser inden for den zone, der udløser en besked. Hvis du f.eks. bor ud til et offentlig område, hvor kameraet kan opfange fodgængere og biler, er det praktisk at kunne udelukke de områder, så du ikke drukner i beskeder.

Du kan vælge, om kameraet kun skal reagere på bevægelser, der skyldes mennesker, dyr eller biler. Så f.eks. kæledyr derhjemme ikke får din mobil til at hoppe og danske med beskeder hele arbejdsdagen igennem.

Du styrer kameraet med Google Home app'en (Image credit: Peter Hoffmann)

App

Let at navigere

Integration med Google Assistant

Abonnement er nødvendigt for ansigtsgenkendelse

I modsætning til tidligere Google Nest-kameraer fungerer Google Nest Cam (batteri) med Google Home-appen, som er enkel at bruge: Vælg bare kameraet fra listen over Google Assistant-kompatible enheder i dit hjem, og du kan se kameraets batteriniveau , samt få adgang til dets live feed, og se hele optagelseshistorikken eller få adgang til indstillingsmenuen.

Kameraet gemmer kun videoklip fra de sidste tre timer gratis, hvilket for de fleste ikke rigtig vil være nok. Hvis du vil beholde og se optagelser længere, skal du havet et Nest Aware abonnement fra 40 kr. om måneden.

Der er masser af tilpasningsmuligheder, og udover at styre, hvor mange notifikationer kameraet sender dig, kan du også justere varigheden af de videoklip, det optager, kameraets følsomhed over for bevægelse og kameraets lydstyrke.

Da Google Nest Cam (batteri) er kompatibelt med Google Assistant, kan du bede Googles stemmeassistent om at aktivere eller deaktivere kameraet, og hvis du har en Google Nest smart-enhed med skærm, som f.eks. Google Nest Hub (2. generation), kan du også se kameraets live feed på smart-skærmen.

Google Nest Cam (batteri) ved siden af den magnetiske holder. (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetid

Batteriet holder op til tre måneder per opladning

Det tager fem timer at oplade batteriet

Batteriet kan ikke udskiftes

Google siger, at Nest Cam (batteri) kan holde i op til tre måneder på én opladning. Det afhænger selvfølgelig af, hvor ofte og hvor længe live view er aktiveret, samt hvor ofte kameraet registrerer bevægelser. Da kameraet ikke har været i brug så længe, kan vi ikke vurdere, hvordan det vil performe under "normal brug".

Batteriet var cirka fem timer om at lade helt op. Det er lidt skuffende, fordi der er tale om et indbygget batteri, så kameraet vil være ude af drift, mens batteriet oplades. Her vil vi foretrække et udskifteligt batteri, som i Arlo Ultra 2 og Arlo Pro 4. For hvis du her køber et ekstra batteri, er kameraet kun offline i den tid det tager dig at udskifte batteriet.

Skal jeg købe det?

Køb det hvis...

Du vil have et batteridrevet sikkerhedskamera

UI modsætning til Goolges tidligere overvågningskameraer kører Google Nest Cam med et genopladeligt batteri, som giver meget stor fleksibilitet, fordi du ikke er afhængig af en strømkilde i nærheden af, hvor du placerer kameraet.

Du vil have ansigtsgenkendelse

Hvis du abonnerer på Nest Aware, kan du give navne til personer, der registreres på kameraet, så du kan få besked, når de - eller ukendte ansigter - registreres i kameraets synsfelt.

Du har en ustabil wi-fi-forbindelse

Google Nest Cam (batteri) gemmer op til 60 minutters video lokalt, hvis din Wi-Fi går ned og uploader den til skyen, når internetadgang genoprettes, hvilket gør den ideel, hvis dit internet ind imellem driller.

Køb den ikke hvis...

Du vil have nattesyn i farver

Sikkerhedskameraer fra Arlo og Ring optager også i farve om natten. Det gør Nest Cam ikke, så der får du sort/hvid optagelser, når mørket falder på. Skal det være i farve om natten, må du finde et andet overvågningskamera.

Du vil gemme optaget video lokalt

ThisDette kamera giver dig ingen mulighed for at gemme video lokalt - hverken i kameraet eller på en server. Kameraet gemmer video fra de seneste tre timer i skyen. Men det synes vi ikke er længe nok. Det ville have været mere relevant, hvis der var en mulighed for at gemme optagelser lokalt, for dem som ikke ønsker at betale et månedligt abonnement.

Du vil have indbygget lys og sirene

I modsætning til kameraer fra rivaler som Ring og Arlo er der intet indbygget lys eller sirene i Google Nest Cam (batteri). Hvis dette er en vigtig funktion i et sikkerhedskamera for dig, så er det værd at vente på Google Nest Cam med Floodlight, som kommer senere i år.

Anmeldt: August 2021