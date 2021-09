De bedste Gaming Weeks-tilbud: Det er bare sjovere at spille, hvis du samtidig sparer penge

Gaming er nået langt, siden det første videospil dukkede op i 1958 (opfundet af William Higinbotham, der også var med til at opfinde den første atombombe). På det tidspunkt var det ren underholdning, og der var i øvrigt ikke noget internet at spille på, så det var ingen dele-sport. Det har ændret sig drastisk, og siden internettet endelig dukkede op i 1983, har det gjort det superlet for alle gamerne at finde hinanden. I dag er er der gamere i alle aldre og alle fag og i alle lande.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af gamere (spillekonsol) steget markant under Corona-krisen. Antallet er steget fra 280.000 til 370.000 gamere. Den højeste stigning af konsolspillere er sket hos kvinderne, hvor antallet af konsolgamere steg fra cirka 7.000 til 3.7000, hvilket svarer til en næsten en femdobling. Overraskende nok, er den næststørste stigning sket blandt mænd i alderen 45-54 år, hvor tallet steg fra 16.000 til 44.000 gamere. Samlet set er der over en million danskere, der spiller på en eller anden platform, så gamerne er allevegne.

Gaming handler ikke kun om at sidde med en mus og et tastatur eller en spilcontroller - det er også en livsstil, og du vil finde mange forskellige typer af gamere derude: Folk, der dyrker esport i store fællesskaber, folk, der har spillet sammen i årevis og folk, der hyggegamer på hobbyniveau, når børnene er lagt i seng.

Hos TechRadar er vi også gamere, og på vores redaktion snakker vi også om de nyeste spiloplevelser - både de store spektakulære spil, hvor action og eksplosioner fylder hele skærmen - og finurlige hyggelige spil med gåder og opgaver, der presser vores hjerner til det yderste eller massive online multiplayer-spil, der giver timevis af underholdning.

Derfor besluttede vi lave en Gaming Weeks event her midt i den mørke tid, hvor vi retter vi fokus på spil og gaming.

Vi har samlet en masse spændende læsning om gaming her på siderne, så både nye gamere og ninja-gamere, der har været i gang i mange år, kan blive klogere.

Derudover har vi samlet en række rabatguider, hvor vi jagter de bedste gaming tilbud. Skal du spille fra PS Store? Leder du efter en Nintendo Switch til en overkommelig pris? Måske leder du efter en PlayStation 4 eller Xbox One-konsol til de små i familien? Eller drømmer du om at fingre i en PS5? Bare rolig, vi har holdt udkig og fundet det bedste tilbud til dig.

I denne artikel har vi fundet det bedste fra vores gaming-artikler, og så har vi indsamlet en masse stærke tilbud her til vores Gaming Weeks-kampagne. Både til pc- og konsolspillere, og du skal vide, at hvert produkt på vores liste er et, vi selv ville købe.

Hvad har Gaming Weeks at tilbyde?

I løbet af vores Gaming Weeks fokuserer vi på spil og tilhørende hardware. Uanset om du er en passioneret pc-spiller eller en konsol-gamer, får du masser af interessant indhold. Vi har opdelt tilbuddene i forskellige kategorier: Konsoller, gaming-computere, komponenter, tilbehør og spil. Derudover har vi en omfattende samling af forskellige links til vores relevante artikler, så du kan finde vej til guider, hvor vi for eksempel gennemgår de bedste gaming headset, skærme og ja, du kan se listen her:

Vi har i denne artikel samlet de bedste tilbud inden for forskellige gaming-kategorier. Hvis de produkter, du leder efter, ikke er på udsalg lige nu, kan du løbende vende tilbage og tjekke, for vi opdaterer hele siden med nye rabatter.

Er de nedsatte produkter pengene værd?

Spørgsmålet selvfølgelig relevant, for det er dine hårdt tjente penge, det drejer sig om. For størstedelen af brugerne vil svaret helt klart være ja, men der er selvfølgelig også faldgruber.

Forhandlere har en tendens til at nedsætte priser på ældre produkter, der er røget ned på listen over de allerhotteste ting. Her kan en lavere pris være med til at få produkterne til at stige i popularitet igen. Nye produkter er allerede superhotte, så derfor er der sjældent grund til at sælge dem billiger, selv om du ind imellem kan være så heldig at der kører nogle kampagner for at skyde slaget i gang. .

Hvis du vil købe det bedst produkt til den bedste pris, er det stadig muligt at spare penge. Men det kræver, at du sammenligner priser hos en masse forhandlere, for her er der bestemt også forskel. Her kan vi heldigvis hjælpe, fordi vi hele tiden holder øje med priserne på tværs af forhandlere, så vi altid kan give dig besked om de allerbedste tilbud lige nu.

Når det gælder gamer-bærbare eller -computere, er de mange tilbud en god måde at få fingre i en billig, men god computer på. Selv om maskinerne på tilbud ikke er de allernyeste, så kan du tit få en virkelig god maskine med fremragende gamervenlige specs på tilbud. Her skifter tilbuddene hele tiden, så her skal du virkelig være vågen.

Det er lidt lettere, når det gælder spillene. De nyeste udgaver ligger til fuld pris, men efter et par måneder, begynder priserne som regel at falde, så du kan være heldig at finde spillene til halv pris. I modsætning til hardwaren, så bliver spillene ikke dårligere med tiden. Tværtimod. Opdateringer, nye indholdspakker og andre optimeringer gør potentielt spillet endnu bedre og mere omfattende end det, der er i udgivelsen. Her kan onlinespil være mere følsomme, for de bliver hele tiden udfordret af nye spil. Hvis et spil kræver et stort online community for at være sjovt, mister det selvfølgelig hurtigt underholdningsværdien, hvis de fleste er hoppet videre til det næste spændende spil fra udgiverne.

Hvor skal du købe spil og spiludstyr?

Spørgsmålet skal nok deles i to. Hvis du taler om bærbare, computere, konsoller og komponenter, anbefaler vi at finde det hos kendte forhandlere. Med langtidsholdbar elektronik er det altid muligt, at tingene ikke fungerer, og så er det vigtigt, at er er styr på garantien. Den slags er tit lettere med en forhandler, der har et godt ry. Her kan det være lidt bøvlet, hvis du køber tingene hos en ren netbutik. Det er vigtigt at have styr på dine rettigheder og muligheder og virksomhedens retur-regler, selv om priserne kan være lavere end i de fysiske butikker.

Når der er tale om spil, er det noget helt andet, for her er der som regel ikke den store forskel på, hvor du handler. Hvis du vil have et fysisk spil, skal du næsten bestille det hos en af ​​de mest kendte forhandlere. Populære detailhandlere i Danmark omfatter blandt andet Elgiganten, Power, CDON, Coolshop og Proshop eller Merlin.

Hvis du ikke har behov for at have en fysisk kopi af spillet, er der også masser af online-muligheder for at købe. Med konsoller er mulighederne meget begrænsede, da Sony, Microsoft og Nintendo har deres egne onlinebutikker. På pc-siden er der en del platforme, som Steam, Epic Games Store eller Origin og masser af forhandlere.

