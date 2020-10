Black Friday 2020: Min ønskeliste og budget

27. november er det Black Friday 2020. Det er en rigtig god ide at forberede sig på den, for gør du det først på dagen risikerer du at gå glip af de gode tilbud, eller købe noget, du slet ikke har brug for.

Her på TechRadar sidder vi klar til at opdatere om de bedste tilbud. Det hele bliver samlet på vores Black Friday-side, hvor du helt sikkert vil kunne finde en masse røverkøb på elektronik hos forskellige danske forhandlere.

Det samme gælder selvfølgelig på Cyber Monday, den 30. november.

Selvfølgelig skal du overveje, hvad du har brug for. Men du bør tænke mere i specifikationer end bestemte modeller. Skal du eksempelvis have en ny smartphone bør du være afklaret om hvad det vigtigste er: mange RAM, godt kamera, lang batteritid eller noget helt fjerde? Ved at have en ide om de vigtigste specifikationer og funktioner, i stedet for bare at gå efter modeller, er du mere fleksibel på Black Friday. Måske får du ikke fingre i præcis den model, du havde forestillet dig, men du øger chancen for at finde et produkt, der kan det samme eller er bedre

En af de bedste måder at forberede sig på Black Friday er ved at lave et ønskeliste og et budget. Det er lige, hvad jeg har gjort .

Min ønskeliste

Min ønskeliste til Black Friday 2020 kort, men består til gengæld af et par relativt dyre ting; nemlig en smartphone og en PS5. Samlet set ligger budgettet på 10.000 kr.

En Smartphone

Black Friday 2020 (Image credit: Google)

Hvad? En smartphone

Primært webbrowsing og apps

Primært webbrowsing og apps Brand: Formentlig Google

Formentlig Google Forhandlere: Ukendt

Ukendt Budget: Omkring 5.000 kr.

Jeg bruger stadig en OnePlus OnePlus 6, så jeg trænger til en ny smartphone. Jeg er helt vild med Google, så selvfølgelig har jeg, stik imod mit eget råd, kastet min kærlighed på Google Pixel 5.

Ingen tvivl om, at OnePlus laver gode smartphones, men jeg vil gerne have den helt rene Android-oplevelse, og så er der kun Pixel-mobilerne at vælge imellem. Mit andet kriterium er, at den skal være nogenlunde fremtidssikret, dvs. en fornuftig processor, nok RAM og selvfølgelig 5G.

Problemet er så, at ingen af de danske mobilselskaber ser ud til at få den på hylderne. Og webshops kan måske ikke nå at importere den, så jeg må nok indse, at det er et ret urealistisk ønske i år.

Vil du købe ny smartphone på Black Friday?

Der kommer til at være rigeligt med tilbud på smartphones, især hvis du er til Android. Udvalget af iPhones bliver en del mindre, men de vil være der. Er du rigtig heldig, kan du gøre et godt køb på den helt nye iPhone 12. Der er dog større sandsynlighed for at blive ejer af en iPhone 11 eller iPhone SE til en god pris.

På Android-siden bliver prisen på Samsung Galaxy S20 formentlig banket godt i bund. Det er ganske vist stadig en stadig en flagskibsmodel, men den har været på markedet siden foråret. Kig også efter tilbud på OnePlus-modeller.

PS5

(Image credit: Sony)

Hvad? En PS5

Primært webbrowsing og apps

Primært webbrowsing og apps Brand: Sony

Sony Forhandlere: Proshop, Elgiganten, Power og flere andre

Proshop, Elgiganten, Power og flere andre Budget: Omkring 5.000 kr.

Jeg har haft en Playstation i over 20 år, så selvfølgelig skal jeg også have den banebrydende PS5. Det giver mig valget mellem den almindelige PS5 og Digital Edition. Jeg vurderer, det er pengene værd at betale de omkring 6-700 kr. mere for at få et diskdrev i den. Før det første vil jeg gerne kunne se film på den. For det andet, er fysiske spil nogle gange billigere end de samme spil i Playstation Store. Så jeg forventer at tjene det ind på besparelser på spil i løbet af konsollens levetid.

Også her har jeg sat mig selv i en dårlig situation. Alle forudbestillinger er indtil videre blevet revet væk. Selvom PS5 kommer på gaden ugen før Black Friday tyder det ikke på, at forhandlerne kan nå at få nok af dem hjem. Jeg håber på at være hurtig nok til at få en PS5-bundle til en god pris med et spil og måske tilbehør. Ellers må jeg nøjes med at spare lidt på tilbehør og spil.

Vil du gøre et konsolkup?

Du skal nok ikke have for store forventninger omkring priserne på PS5 eller konkurrenten Xbox Series på Black Friday. Til gengæld kan du godt forvente, at den ældre generation af de to konsoller falder drastisk i pris.

Selvom de to nye konsoller muligvis ikke kommer på tilbud, bliver der rift om tilbehør som controllere og kameraer. Prisen på udvalgte spil, bliver sandsynligvis også sat ned. Bare husk at tænk lidt frem i tiden: Planlægger du at købe en konsol, uden diskdrev, kan du ikke bruge fysiske spil til noget. I stedet må du ind i Playstation Store og holde øje.