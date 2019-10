Sådan reducerer du dit klimaaftryk under Black Friday

Har du planer om at shoppe gadgets til Black Friday, er du ikke den eneste. Årets største salgsdag fortsætter med at vokse år for år og sætter hermed også et større og større klimaaftryk grundet produktion, fragt og levering af dine nyerhvervede Black Friday-godter.

Så hvad kan man egentlig gøre for at nedsætte sit klimaaftryk fra netop Black Friday? Der er flere ting - de handler i en vis grad om at afstå nogle af bekvemmelighederne og er værd at huske på, når det går løs.

Her er vores grønne tips til hvordan du shopper så grønt som muligt på Black Friday.

1. Bestil ikke levering til samme dag

Det er ikke så almindeligt herhjemme endnu, men i lande hvor Amazon Prim er en mulighed, kan man få sine varer leveret samme dag, som man lægger bestillingen. Ifølge en undersøgelse udført af Climate Lab bruger den slags hutige leveringsmetoder dog mere brændstof og er mindre effektivt en velorganiseret fragt, hvilket derfor sætter et større klimaaftryk. Vælg en langsommere leveringsmetode og hjælp planeten – det er oftest også billigere.

(Image credit: Amazon)

2. Køb dine ting samlet – og fra lokale forhandlere

Dette tip er lidt i tråd med det første: Har du en indkøbsliste med fem forskellige ting, bør du bestille fra så får forhandlere som muligt, så der skal færre fly, biler og andre fragtmuligheder til, for at få dine varer frem. Kan du købe alle fem ting samme sted, er det endnu bedre.

Køber du ting fra udlandet, vil det tilføje en lang og for miljøet dyr rejse til dig hjem – især hvis du køber store ting som TV på 65 tommer. Køb hellere fra lokale forhandlere, og selvom prisen ikke er lige så lav, kan det stadig være det mere fornuftige valg.

(Image credit: LG)

3. Overvej opgradering en ekstra gang

Har du virkelig brug for en ny smartphone / laptop / fladskærm? Købte du også en ny model sidste år, eller har din mobil fra 2008 det stadig fint, er der nok ikke den store grund til at købe nyt. De årlige opdateringer byder sjældent på banebrydende nyheder og sparer du i stedet op og venter, til du virkelig har brug for en ny telefon, er nyhedsværdien også meget større.

4. Reparer i stedet for erstat

Hvorfor købe en ny model, hvis du kan reparere den, du har i forvejen? Det geniale ved PC’er er, at du kan opgradere de enkelte PC komponenter, og hvad angår smadrede skærme på telefoner, kan du få disse repareret et utal af steder. Desværre gør firmaer som Apple hvad de kan, for at umuliggøre reparation af deres enheder, hvis man ikke bruger deres værksteder. Heldigvis er der intet ulovligt i at få det repareret hos andre virksomheder, så det bør ikke være en hindring.

(Image credit: Shutterstock)

5. Hav en klar plan

Lad os bare være ærlige – Black Friday kommer igen hvert år og det samme gør de gode tilbud, samt presset for at gøre en god handel. Ved du allerede på forhånd hvad du er ude efter – eksempelvis et nyt TV eller en ny en bluetooth-højttaler – er der større chance for at du ikke ender med at købe noget, som du ikke har brug for.