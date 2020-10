Sådan afslører du falske Black Friday-tilbud

Black Friday og Cyber ​​Monday nærmer sig med hastige skridt. Disse shoppingdage er utrolig populære, og kan endda vare op til en uge eller mere. Selvom du kan lave nogle røverkøb, betyder det ikke, at alle tilbudsprodukterne har en god pris. Tværtimod øger mange detailhandlere priserne før Black Friday for derefter sænke dem betydeligt på den store dag.

Black Friday er årets største shoppingdag, der i år falder den 27. november. Det bliver en usædvanlig shoppingbegivenhed, og på grund af pandemien vil dette års udgave være ret uforudsigelig.

Handlen foregår i stigende grad online, og i år vil andelen være enorm. Der kommer ikke samme køer i butikkerne som tidligere, fordi forbrugernes opmuntres og opfordres til at blive i varmen derhjemme, og gøre deres køb på mobilen. Så derfor er der ekstra gode muligheder for, at få netop den tech-ting du har udset dig ekstra billigt i år.

Mange forhandlere reklamerer for deres doorbuster deals (tilbud, der er så gode, at kunder næsten ødelægger dørene til forhandleren) med rabatter på 25 %, 50 % og 75 %. Men i de hundreder og tusinder af nedsatte priser er det ikke let at vide, hvad der er et rigtig godt tilbud.

Derfor er TechRadar her og kan hjælpe dig med at finde finde de bedste tilbud. Vi offentliggør løbende de seneste tilbud, så du straks får kendskab til de rigtige tilbud.

Vi giver dig også tips til, hvordan man undgår at blive snydt under Black Friday. Derudover giver vi dig nogle generelle oplysninger om den store shoppingdag.

Læs om de bedste tilbud

Er tilbuddene på Black Friday og Cyber Monday ægte?

Det er det store spørgsmål. Normalt er svaret ja, det er de. I nogle tilfælde er rabatterne forhandlet på forhånd med leverandørerne, og det betyder, at de ikke er så spontane som du måske tror.

Som med alle tilbudsbegivenheder finder du en blanding af ægte gode tilbud, nedsatte lagervarer og underlige ting, der har været allerbagerst på ​​et lager et eller andet sted.

Derudover varierer priserne så meget i løbet af året, at det er vanskeligt for almindelige forbrugere at følge med. Det er således svært at vide, om man skal foretage et godt køb eller ej.

Det er derfor vigtigt at holde øjnene åbne, og du er velkommen til at bruge prissammenligningssider til at kontrollere, hvordan prisen på et bestemt produkt har udviklet sig over tid. Derefter finder du hurtigt ud af, om prisen på et produkt blev sat op før Black Friday, så de tilbud, der blev promoveret under kampagnen, ser bedre ud end den virkelig er.

Svindlere ved desværre også, at mange er ivrige efter de gode tilbud, så pas på med falske webshops og mails fra afsendere, der prøver at snyde dig.

Og så selvfølgelig klogt at følge os, for her på TechRadar får du de bedste tilbud i hele perioden, og det er tilbud, du kan stole på.

så længe du formår at undgå de mere dristige tilbud, kan du gøre nogle rigtig gode køb. Sidste år var der mange rigtig gode tilbud på iMac-modeller, trådløse hovedtelefoner og mange andre potentielle julegaver.

Hvordan kan TechRadar give mig de bedste tilbud på Black Friday og Cyber Monday?

På vores Black Friday 2020-side giver vi dig et overblik over de bedste tilbud. Uanset om du leder efter et 4K-tv eller en Apple Airpods, finder du de allerbedste tilbud her.

Vores skribenter sidder klar, og vil i hele perioden kaste et kritisk blik på de mange tilbud, før du bliver præsenteret for de bedste. Så hold godt øje med vores artikler.

Vores tips til Black Friday