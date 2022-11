Bedst i test: De bedste støjreducerende høretelefoner

Included in this guide:

De bedste støjreducerende høretelefoner hjælper dig med at finde ro i alle slags situationer. Hvad enten du pendler og ønsker at undslippe trafikstøj og støjende medpassagerer, ønsker at slippe for at høre på højtråbende børn eller bare vil skabe bedre betingelser for at lytte til din yndlingsmusik derhjemme.

Hvis du endnu har til gode at prøve et par ANC-høretelefoner, har du en fremragende lytteoplevelse i vente. De er fantastiske til at holde uønskede lyde ude, mens de får musikken til at lyde bedre.

Det bedste ved avanceret ANC-teknologi er ikke forbeholdt de dyreste modeller. Der er mange forskellige varianter og producenter at vælge mellem, fra den dyre, eksklusive model til den mere budgetvenlige.

De bedste hovedtelefoner i denne kategori kommer for det meste fra kendte producenter som Sony, Bose og Sennheiser, mærker der er godt repræsenteret på denne liste. Samtidig må vi ikke glemme, at der også findes rigtig gode alternativer fra producenter som Bowers & Wilkins, JBL og Bang & Olufsen. Flere af disse har fundet vej til vores liste over de bedste støjreducerende hovedtelefoner.

Uanset, hvilken stil, pris eller funktion du er på udkig efter, har vi her udvalgt nogle af de bedste støjreducerende hovedtelefoner på markedet. Hovedtelefonerne er valgt ud fra kriterierne som design, lydkvalitet og pris - så læs med for at få vores bud på dit næste sæt hovedtelefoner.

Toplisten - De bedste støjreducerende høretelefoner

Sony WH-1000XM4 er stadig blandt de bedste støjreducerende hovedtelefoner (Image credit: Sony)

Sony WH-1000XM4 er stadig blandt de bedste støjreducerende hovedtelefoner

1. Sony WH-1000XM4 Fremragende høretelefoner, når det gælder støjreducering. Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 255 gram Kabellængde: 150 cm Frekvensområde: 4 to 40.000 Hz Driver: 40 mm Drivertype: Dome-type Følsomhed: 1,5 dB Impedans: 47 ohm Batterilevetid: 30 timer Trådløs rækkevidde: 30 meter NFC: Ja

Sony WH-1000XM4 leverer fremragende støjdæmpning og en overraskende god lydkvalitet - alt sammen i et let og behageligt design.

Selvom de ikke ser markant anderledes ud end deres forgængere, Sony WH-1000XM3, er der tilføjet en række nye funktioner inklusive multipoint-parring, DSEE Ekstrem audio-opskalering, samtalegenkendelse og autafspil/pause ved hjælp af en indbygget sensor. Alle disse er med til at skyde WH-1000XM4 direkte ind på vores førsteplads over de bedste støjreducerende hovedtelefoner.

På alle tænkelige måder er Sony WH-1000XM4 et vidunderligt sæt trådløse støjdæmpende hovedtelefoner. De leverer nøjagtigt det, som de lover og mere til takket være deres ekstraordinære støjdæmpning og banebrydende codec-understøttelse.

Udover ovennævnte tilføjelser, understøtter Sony WH-1000XM4 Sonys 360 Reality Audio-format, der muliggør rummelig lyd på stereohovedtelefoner plus LDAC-codec, der kan sende en bitrate på op til 990 kbps. Desværre understøtter de ikke længere aptX eller aptX HD, så du får måske ikke så meget hi-res lyd ud af dem.

Læs hele anmeldelsen: Sony WH-1000XM4 Wireless Headphones (Åbner i nyt vindue)

Jabra Elite 85H (Image credit: Jabra)

Jabra Elite 85H

2. Jabra Elite 85H - Bedste billige ANC høretelefoner Jabras nye støjdæmpende hovedtelefoner giver Sony og Bose værdig modstand Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 269 g Kabellængde: 120 cm Frekvensområde: 10-20.000 Hz Drivere: 40 mm Drivertype: Dynamisk Følsomhed: N/A Impedans: N/A Batterilevetid: op til 36 timer Trådløs rækkevidde: 10 meter NFC: N/A

Jabra er bedst i klassen, når det gælde batterilevetid, nydeligt design og masser af tilpasningsmuligheder, når det gælder lydprofil. Det er derfor let at anbefale Elite 85H. Når det er sagt, vil feinschmeckere nok ærgre sig over de manglende high-end lyd-codecs, ligesom der er bedre spillende hovedtelefoner på markedet til denne pris. Men når vi ser på, at Jabras Elite 85h er virksomhedens første forsøg på et trådløst sæt støjreducerende hovedtelefoner, er resultatet ganske prisværdigt. Vi glæder os til at se, hvordan deres næste udspil inden for ANC-hovedtelefoner kommer til at tage sig ud.

Læs hele anmeldelsen: Jabra Elite 85H (Åbner i nyt vindue)

Bose QuietComfort Earbuds - Støjreducering i miniformat (Image credit: Bose)

Bose QuietComfort Earbuds - Støjreducering i miniformat

3. Bose QuietComfort Earbuds - Bedste støjreducerende in-ear Bose gør alvor af støjreduktion til helt trådløse ørepropper Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 8,5 g Frekvensområde: Ukendt Elementer: Ukendt Batterilevetid: 6 timer (propper) 12 timer (etui)

Det er Boses andet forsøg på et sæt ægte trådløse ørepropper, og QuietComfort-ørepropperne er klart bedre end de ældre SoundSport Free. Designet er ikke kun meget bedre, men støjreduceringen er også eksemplarisk. Lydkvaliteten er også virkelig meget god - omend med en smule mindre bas sammenlignet med Sony - med fremragende klarhed. De er utroligt behagelige og godt afbalancerede på trods af deres omfangsrige formfaktor.

Sony WH-1000XM5 er fantastiske støjreducerende høretelefoner, men prisen er høj (Image credit: sony)

Sony WH-1000XM5 er fantastiske støjreducerende høretelefoner, men prisen er høj

4. Sony WH-1000XM5 - Testvinder Hovedtelefonerne, der kan alt Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 255 gram Kabellængde: 150 cm Frekvensområde: 4 to 40.000 Hz Driver: 40 mm Drivertype: Dome-type Følsomhed: 1,5 dB Impedans: 47 ohm Batterilevetid: 30 timer Trådløs rækkevidde: 30 meter NFC: Ja

Sony WH-1000XM5 Sony WH-1000XM5 blev lanceret i maj 2022. Prisen er højere end for forgængeren, Sony WH-1000XM4. Men så får du også den bedste støjreducering på markedet.

Du får et opdateret design, fremragende støjreducering og lyd samt en lille forbedring i batterilevetiden. Og Sony WH-1000XM5 er stadig billigere end Apples alternativ, da AirPods Max stadig koster 4.799 kroner, når de købes direkte fra Apple.

Ejer du allerede et par Sony WH-1000XM4 er der dog ingen grund til at opgradere, da forbedringerne ikke er så omfattende, at det kan betale sig. Du får igen funktioner som multipoint-parring, DSEE Ekstrem audio-opskalering og LDAC-codec, samtalegenkendelse og auto afspil/pause.

Læs hele anmeldelsen her: Sony WH-1000XM5 trådløse høretelefoner (Åbner i nyt vindue)

Sony WH-1000XM3 leverer super støjdæmpning til en fornuftig pris. (Image credit: Sony )

Sony WH-1000XM3 leverer super støjdæmpning til en fornuftig pris.

5. Sony WH-1000XM3 Sony holder sig i toppen med støjreducering med disse hovedtelefoner. Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 255 g Kabellængde: 1,2 m Frekvensområde: 4-40.000 Hz Elementer: 40mm Dual-Layered Diaphragm Elementtype: Dynamisk Følsomhed: 104,5 dB Impedans: 47 ohm Batterilevetid : 30 timer Trådløs rækkevidde: 30 meter NFC: Ja

Sony WH-1000XM3 var de bedste trådløse hovedtelefoner med støjreduktion to år i træk, og selvom de sidenhen er blevet overgået af WH-1000XM4, er der stadig meget godt ved disse hovedtelefoner.

Sony WH-1000XM3 tilbyder AptX HD og Sony LDAC, som er to af de bedste lydkodeks på markedet. Derudover understøtter de også både Google Assistant og Alexa.

Det skal siges, at Sony WH-1000XM2 også er et godt køb, hvis du kan få dem, men XM3 er et meget godt valg nu, da de har fået en arvtager, og prisen er faldet en smule.

Læs hele anmeldelsen: Sony WH-1000XM3 (Åbner i nyt vindue)

Bose Noise Cancelling Headphones 700 frisk desing og Bose-kvalitet (Image credit: Bose)

Bose Noise Cancelling Headphones 700 frisk desing og Bose-kvalitet

6. Bose Noise Cancelling Headphones 700 De bedste til støjdæmpning, men batterilevetiden halter Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 255 g Kabellængde: N/A Frekvensområde: N/A Drivere: N/A Drivertype: N/A Følsomhed: N/A Impedans: N/A Batterilevetid: 20 timer Trådløs rækkevidde: 10 meter NFC: Ja

De slår ikke helt Sonys WH-1000XM4 på batterilevetid og pris, men Bose Noise Cancelling Headphones 700 er stadig et par fremragende over-ear hovedtelefoner – og de bedste fra Bose.

Traditionelt set har støjdæmpende hovedtelefoner blokeret for støjen omkring dig, så du bedre kan høre din musik (eller få en lur på flyveturen). Det fungerer især godt, hvis du lytter til musik. Hvis du foretager et opkald, kan personen du taler med dog stadig høre støjen omkring dig, uanset om du står på en trafikeret gade eller i et rumlende tog.

Dette forsøger Bose Noise Cancelling Headphones 700 at gøre op med ved også at tilføre støjdæmpning til telefonopkald, hvilket er en fantastisk funktion.

Lydkvaliteten er absolut god, med en levende og livlig karakter samt et afbalanceret lydbillede.

Læs hele anmeldelsen: Bose Noise Cancelling Headphones 700 (Åbner i nyt vindue)

Bose QuietComfort 35 II - god støjreducering i klassisk design (Image credit: Bose)

Bose QuietComfort 35 II - god støjreducering i klassisk design

7. Bose QuietComfort 35 II - Bedste billige version Smarte støjreducerende hovedtelefoner til fans af stemmeassistener Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 310 g Kabellængde: 1,2 m Frekvensområde: Ukendt Drivere: Ukendt Drivertype: Ukendt Følsomhed: Ukendt Impedans: Ukendt Batterilevetid: 20+ timer Trådløs rækkevidde: Ukendt NFC: Ja

Bose QuietComfort 35 II er en næsten identisk udgave af de allerede fremragende Bose QuietComfort 35 (Åbner i nyt vindue) (på engelsk), men opdateret i 2018, så de nu indeholder Google Assistant. Det betyder, at du stadig får den imponerende støjreducering, som Bose er kendt for, god lydkvalitet og fantastisk komfort, samt Google assistenten, der kan svare på spørgsmål, når du er ude at rejse.

Som en samlet pakke er Bose QC35 II NC et par fremragende hovedtelefoner til rejsende og pendlere. Bose har fundet en god balance i funktioner, som vil tilfredsstille størstedelen af mainstream brugere. Selvom vi ikke er ligeså vilde med dem, som vi er med Sonys udvalg, hører de stadig til i toppen for deres støjdæmpning.

Læs hele anmeldelsen af Bose QuietComfort 35 II (Åbner i nyt vindue)

Sony WF-1000XM4 sætter verden på pause (Image credit: Sony)

Sony WF-1000XM4 sætter verden på pause

8. Sony WF-1000XM4 Wireless Earbuds Tæt på de bedste trådløse ørepropper på markedet lige nu Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 43g Frekvensgang: 20 – 20,000kHz Drivere: 6mm Driver type: Dome Følsomhed: N/A Impedans: N/A Batterilevetid (indbygget): 8 timer m. NC - 12 timer u. NC Batterilevetid (etuiet): 16 timer Trådløs rækkevidde: NA

Med WF-1000XM4 har Sony kombineret ydeevne, ergonomi og byggekvalitet mere effektivt end nogensinde før. Sammenlignet med deres forgængere, Sony WF-1000XM3, har de nye trådløse øretelefoner endnu flere fremragende funktioner, der gør livet lettere, og de er værd at opgradere til, selv om de er dyrere.

Mens andre af de ægte trådløse ørepropper overgår Sony WF-1000XM4 på enkelte områder - f.eks. støjreduktion - kommer ingen anden model tæt på at tilbyde så fremragende kvalitet over hele linjen. Derfor er Sony WF-1000XM4 noget nær de bedste ægte trådløse øretelefoner (Åbner i nyt vindue), du kan købe i dag.

Læs hele anmeldelsen: Sony WF-1000XM4 (Åbner i nyt vindue)

Shure AONIC 50 stilhed med stil (Image credit: Shure)

Shure AONIC 50 stilhed med stil

9. Shure AONIC 50 Shure er endelig mødt op til den støjfri fest Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 334 g Frekvensrespons: N/A Drivere: 50 mm Driver type: Dynamisk Følsomhed: N/A Impedans: N/A Batterielevetid: 20 timer Trådløs rækkevidde: 10 m NFC: N/A

Shure AONIC 50 har et trådløst, aktivt støjreducerende over-ear-design og sælges til en høj pris for at konkurrere med modeller som WH-1000XM3 og Bose NC 700.

Du finder ingen banebrydende eller nye funktioner her, men Shure AONIC 50 er fast fokuseret på at levere den bedste lydkvalitet i forhold til stort set ethvert sæt støjreducerende hovedtelefoner - hvilket gør dem til de bedste støjreducerende hovedtelefoner til audiofile.

B&O Beoplay H95 - Dansk støjreducering i stilfuldt design (Image credit: b&o)

B&O Beoplay H95 - Dansk støjreducering i stilfuldt design

10. Bang & Olufsen Beoplay H95 De bedste luksus støjreducerende hovedtelefoner Specifikationer Ak

Bang & Olufsen Beoplay H95 er smukt fremstillede støjreducerende hovedtelefoner. De tilbyder et niveau af luksus, som vi er kommet til at forvente af det danske lydmærke.

Disse hovedtelefoner tilbyder ekspansiv lyd og kommer med en fremragende kontrol-app. Støjreduktion er også meget god og blokerer meget af den omgivende lyd - og ligesom lyden er den også fuldt justerbar efter din smag.

Som du måske forventer med et par avancerede hovedtelefoner fra B&O, er de ret dyre. Men hvis du ønsker fremragende kvalitet og har budgettet til at matche, så er det værd at overveje dette fremragende par hovedtelefoner.

Læs hele anmeldelsen af Beoplay H95 (Åbner i nyt vindue)

Hvilke hovedtelefoner passer bedst til dig? Her hos TechRadar har vi en række guider til de bedste hovedtelefoner på markedet (Åbner i nyt vindue), inklusive de bedste trådløse hovedtelefoner (Åbner i nyt vindue) og de bedste gaming-headset (Åbner i nyt vindue). Hvis du er mest interesseret i in-ear hovedtelefoner, kan du også se nærmere på vores guider til de bedste helt trådløse in-ear hovedtelefoner (Åbner i nyt vindue). Og for dem af jer, der ønsker musik til løbeturen eller andre aktiviteter, har vi også en guide til de bedste hovedtelefoner til træning (Åbner i nyt vindue).

Apple AirPods Pro er det rene lækkeri (Image credit: Apple)

11. Apple AirPods Pro De perfekte ørepropper til Apple fans Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 5,4 g Frekvensgang: 20-20,000Hz Drivere: Ukendt Driver type: Dynamisk Følsomhed: Ukendt Impedans: Ukendt Batterilevetid (i propperne): Op til 5 timer Batterilevetid (i etuiet): 24 timer Trådløs rækkevidde: Ukendt NFC: Ja specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK (Åbner i nyt vindue) Læs mere hos Droneland.dk (Åbner i nyt vindue) Læs mere hos MySmartWatch.dk (Åbner i nyt vindue) Grunde til at købe + God støjreducering + Bedre end AirPods (2019) Grunde til at lade være - Dyrere end bedre rivaler

Apples seneste fuldt trådløse in-ear hovedtelefoner er udstyret med aktiv støjreduktion, og du får også en bedre pasform og lyd, end dens forgænger kunne levere.

Det nye design sikrer, at de passer bedre i ørerne, og støjreduktionen er god.

Ikke mindst er lydkvaliteten forbedret fra den forrige generation, men de er blevet forbedret ved, at de lægger ekstra vægt på bas og vokal, hvilket gør dem bedst egnede til pop og ikke så gode til klassisk eller anden orkestermusik.

Prisen er dog høj, og der er mange andre muligheder på markedet, der er lige så gode eller endnu bedre til samme pris. Således er AirPods Pro absolut bedst egnet til dem, der er ekstra interesserede i Apple.

Læs hele anmeldelsen: Apple AirPods Pro (Åbner i nyt vindue)

Bowers and Wilkins PX7 er lækker lyd og flot design (Image credit: Bowers & Wilkins)

12. Bowers and Wilkins PX7 Wireless Stærk all-rounder med lækkert design Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 310 g Kabellængde: 1,2 m Frekvensområde: 10-30.000 Hz Drivere: 43,6 mm Drivertype: Full range Følsomhed: 111 dB Impedans: 20 ohm Batterilevetid: 30 timer Trådløs rækkevidde: 30 meter NFC: Nej specifications Colour Blå Dagens bedste tilbud Læs mere hos Conrad DK (Åbner i nyt vindue) Læs mere hos Proshop.dk (Åbner i nyt vindue) Læs mere hos HiFi Klubben DK (Åbner i nyt vindue) Grunde til at købe + Bedste lydkvalitet til prisen + God batterilevetid + God Bluetooth-forbindelse Grunde til at lade være - Kopperne kan ikke klappes sammen

Leder du efter et sæt virkelig stilfulde støjreducerende hovedtelefoner, og er du ikke skræmt væk af den forholdsvis høje pris, er Bowers & Wilkins PX7 værd at overveje.

Med sin sofistikerede støjreduktion, strålende lydkvalitet og høje grad af æstetik kan PX7 give enhver af modellerne på denne liste sved på panden.

Desuden er de udstyret med aptX Adaptive, som giver forbedret stabilitet og forsinkelse mellem hovedtelefonerne og din enhed, såvel som streaming af aptX HD i høj kvalitet (24 bit).

Apple AirPods Max skiller sig ud på design (Image credit: Apple)

13. Apple AirPods Max De perfekte hovedtelefoner til Apple-entusiaster Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: 350 g Kabellængde: Frekvensområde: Ukendt Drivere: 40 mm Drivertype: Dynamisk Følsomhed: 111 dB Impedans: Ukendt Batterilevetid: 20 timer Trådløs rækkevidde: Ukendt NFC: Ja specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK (Åbner i nyt vindue) Læs mere hos Dustinhome.dk (Åbner i nyt vindue) Læs mere hos alternate DK (Åbner i nyt vindue) Grunde til at købe + Utrolig lydkvalitet + Fantastisk brugeroplevelse + Smarte iOS-funktioner + Glimrende støjreduktion Grunde til at lade være - Meget dyre - Ingen 3,5 mm port - Begrænset funktionalitet med Android - Upraktisk opbevaringsetui

Apple AirPods Pro var de mest ventede hovedtelefoner i lang tid, og da de ankom, var de udstyret med god aktiv støjreduktion, fremragende lydkvalitet og et design, der adskiller dem fra de fleste konkurrenter på markedet.

På trods af deres høje pris er AirPods Max ikke ligefrem rettet mod det audiofile publikum på grund af deres mangel på et 3,5 mm stik. I stedet er disse lyttebøffer målrettet mod dedikerede medlemmer af Apple-økosystemet med smarte funktioner til iOS-brugere og et umiskendeligt 'Apple' -design.

For Android-brugere er AirPods Max simpelthen et højtydende par støjreducerende hovedtelefoner med et usædvanligt design. Så selv om de lyder fantastisk, er prisen simpelthen for høj, hvis du er Android-bruger, fordi du misser nogle af det gode funktioner.

Der er ingen tvivl om, at Airpods Max primært er rettet mod Apple-entusiaster, og brugeroplevelsen er også langt den bedste, når de er tilsluttet en Apple-telefon.

Læs hele anmeldelsen: Apple AirPods Max (Åbner i nyt vindue)

Sennheiser Momentum 3 giver dig fremragende lyd (Image credit: Sennheiser)

14. Sennheiser Momentum 3 Wireless Støjreducerende hovedtelefoner med masser af smarte funktioner Specifikationer Akustisk princip: Lukket Vægt: N/A Kabellængde: N/A Frekvensområde: 6 - 22,000 Hz Drivere: 42 mm Drivertype: N/A Følsomhed: N/A Impedans: N/A Batterilevetid: 17 timer Trådløs rækkevidde: N/A NFC: Ja specifications Condition Nye Dagens bedste tilbud Læs mere hos Dustinhome.dk (Åbner i nyt vindue) Læs mere hos Komplett (Åbner i nyt vindue) Grunde til at købe + Fremragende lydkvalitet + Fedt design + Justerbare indstillinger Grunde til at lade være - Batterilevetiden er ikke den bedste

Når det kommer til rå lydkvalitet, er Sennheiser Momentum 3 Wireless ganske fremragende med højt detalje-niveau, varm bas og naturlig diskant.

Den justerbare støjreducering er også god, men den når ikke helt samme niveau som de førende i klassen, Sony og Bose. De når ligeledes heller ikke Sonys batterilevetid.

Hvorfor så købe Sennheisers hovedtelefoner? Hvis den indbyggede Tile-tracker tiltaler dig, og du kan lide det industrielle design og lækre materialer, bør det være grund nok – og hvis du vælger dem fremfor Sonys model, vil du stadig få en fremragende lydkvalitet. På det område står de meget lige.

Læs hele anmeldelsen: Sennheiser Momentum 3 Wireless (Åbner i nyt vindue)

JBL Tune 750BTNC giver virkelig god støjdæmpning til en meget fornuftig pris (Image credit: TechRadar)

15. JBL Tune 750BTNC Støjdæmpning af høj kvalitet til en lav pris Specifikationer Akustisk design: Lukket Vægt: 220 g Kabellængde: N/A Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz Drivere: 40 mm Driver type: N/A Følsomhed: 95 dB Impedans: 32 ohm Batterilevetid: 15 - 22 timer Trådløs rækkevidde: 10 m NFC: Nej Dagens bedste tilbud Læs mere hos Proshop.dk (Åbner i nyt vindue) Grunde til at købe + God lydkvalitet + Solid aktiv støjreducering Grunde til at lade være - Gennemsnitlig batterilevetid

JBL er et populært navn inden for hovedtelefoner og Bluetooth-højttalere (Åbner i nyt vindue), og med rette. De er pålidelige, forbrugere ved, hvad de kan forvente af mærket – du får en anstændig lydkvalitet til en anstændig pris.

Det var, hvad vi fandt med sidste års JBL Live 650BTNC (Åbner i nyt vindue) - og nu indtager de samme plads på listen med JBL Tune 750BTNC, der er en overlegen efterfølger til 650BTNC'erne, som et specielt og prisbilligt sæt over-ear hovedtelefoner.

JBL Tune 750BTNC lyder godt, ser godt ud og sidder godt.

Hvad er støjreduktion (ANC)?

Støjreducerende hovedtelefoner bruger analoge og elektroniske metoder til at blokere lyden omkring dig, så du kan lytte til din musik i fred. De fleste støjreducerende hovedtelefoner bruger følgende to metoder:

Passiv støjreduktion

Hovedtelefonerne blokerer fysisk, at lyd udefra når dine ører. Det kan ske på flere måder. Har du hovedtelefonerne over ørene, er der typisk en masse blødt materiale, der sidder tæt og omslutter dine ører.

Aktiv støjreduktion

Her bruges indbyggede mikrofoner til at analysere støjen omkring dig. Via analoge eller digitale filtre, bliver der så skabt antistøj frekvenser, der forhindrer andre lyde i at trænge igennem.

Hvad skal du kigge efter?

Sådan vælger du de bedste støjreducerende hovedtelefoner

Spørger du os, er støjreducerende hovedtelefoner lige så vigtige som din bærbare computer, tv eller mobiltelefon, når det kommer til teknologi, der ændrer hvordan du bor, arbejder og spiller. Især hvis du pendler dagligt.

Design er meget vigtigt, da et godt par støjreducerende hovedtelefoner skal være behagelige at bruge længe ad gangen. Kig efter polstringen omkring ørerne og bøjlen, der sidder på hovedet.

Polstringen hjælper også med passiv støjreduktion - med andre ord blokerer de fysisk for, at lyd kommer ind i dine ører. De bedste hovedtelefoner bruger en kombination af de to metoder, der er nævnt oven for.

Som med alle hovedtelefoner skal lydkvaliteten også være god, selvom hovedtelefonerne blokerer lydene fra verden omkring dig. Hvordan du definerer god lydkvalitet er en smagssag. Kan du lide en varm, afrundet lyd, eller foretrækker du ultra high-fidelity, der giver dig mulighed for at høre hver eneste detalje i din musik?

Prissammenligning

Her slutter vores liste over de bedste støjreducerende hovedtelefoner på markedet, men det betyder ikke, at vi ikke kan hjælpe dig yderligere. I dette afsnit sammenligner vi priserne på alle hovedtelefonerne på vores liste, så det bliver nemmere for dig at vælge den model, der passer bedst til dig.