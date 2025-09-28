Tesla-läcka avslöjar möjliga specifikationer för ”prisvärd” Model Y – här är 9 viktiga funktioner som kan saknas

Tesla-hacker hittar hemligheter om billig Model Y i firmware

Om uppgifterna stämmer försvinner flera bekvämligheter

Skärmar, lampor och säteskontroller är bland det som ryker

Enligt en välkänd Tesla-hacker som går under namnet @greentheonly på X kommer den kommande, omtalade och mer ”prisvärda” Model Y att sakna flera komfort- och teknikfunktioner.

Efter att ha grävt i Teslas senaste firmware laddade Green upp en rad påstådda borttagna funktioner från den billigare modellen – internt känd som ”E41”.

Även om uppgiften ännu är öppen för tolkning har Green ofta visat sig ligga långt före när det gäller att hitta dolda funktioner eller uppdateringar i Teslas kod innan de rullats ut.

I den senaste analysen hävdar hackern att E41 kommer med två ljudsystem, internt kallade ”essential” och ”essential with commodity”, vilket antyder att några av Teslas kraftfulla ljudsystem inte blir tillgängliga.

Samtidigt verkar den andra skärmen som låter passagerare bak kolla YouTube eller spela spel också strykas.

Backupkameran ser dessutom ut att förlora sin värmare, vilket kan göra den obrukbar i kalla och frostiga förhållanden. Även elinfällbara speglar tycks ha tagits bort för att pressa priset.

Simplified model Y "E41" that was sighted live now appears in the firmware too.They will have two audio options: "essential" and "essential with commodity"Backup camera would lose a heaterno "airwave" in consoleE41 fascia (performance will also get a fascia update)September 20, 2025

De flesta besparingarna sker i kupén, där Green menar att det panoramiska glastaket ersätts av en ”fiberglass headliner” – även om det är oklart hur detta kan utläsas ur kodrader.

Innerbelysningen sägs vara nedskalad till endast fotutrymmet, utvändiga ”puddle lamps” har plockats bort och elektroniska säteskontroller har förenklats till bara en axel – antingen framåt/bakåt eller ryggstödets vinkel. Detaljerna är dock oklara i inlägget på X.

Green antyder även att fjädringen kan ha nedgraderats och att hjulen förenklats till 18-tumsalternativ.

Det finns inga konkreta bevis för förändringar i drivlinan, bara att den billigaste Model Y kan komma i både fyrhjulsdrift och bakhjulsdrift, med potentiellt svagare motorer.

Ett steg i fel riktning

De senaste uppdateringarna av både Tesla Model Y och Model 3 har inneburit stora förbättringar när det gäller interiörkvalitet, ljudisolering och materialval.

Som resultat känns båda modellerna nu som betydligt mer seriösa alternativ, långt ifrån den billiga känsla och tvivelaktiga byggkvalitet som kritiserades hos tidiga Model S och Model Y.

Med beskedet om en mer prisvärd Model Y – och en billigare Model 3 som redan säljs i Mexiko – känns det som att företaget backar från dessa framsteg genom att ta bort funktioner som kunder faktiskt uppskattar.

Tesla försökte samma sak med Cybertruck, men upptäckte snabbt att efterfrågan saknades. Inträdesmodellen togs bort från konfiguratorn online efter bara fem månader.

Även om Model Y inte är en lika premiumpräglad produkt som Cybertruck är den en storsäljare och en modell som kunderna har höga förväntningar på.

Att skära bort funktioner kan sänka priset, men det öppnar samtidigt för konkurrenter att leverera likvärdiga eller bättre bilar till lägre kostnad. Kia, Hyundai, XPeng, BYD och Leapmotor slåss redan hårt för att erbjuda mer värde för pengarna.