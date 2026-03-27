“PlayStation-bilen” är död – därför lägger Sony och Honda ner sin Afeela-elbil innan en enda bil levererats

Sony Honda Mobility skrotar Afeela-projektet

“Det finns ingen hållbar väg framåt”, enligt nytt uttalande

Pressen ökar på Honda att minska sina förluster

Alla som har besökt CES-mässan under det senaste decenniet har sannolikt sett hypen kring Sony Honda Mobility, men den bubblan har nu spruckit när samarbetet väljer att lägga ner sitt länge efterlängtade Afeela-projekt.

Satsningen offentliggjordes 2022, efter att Sony tidigare visat upp sin uppmärksammade Vision S-konceptbil.

Även om bilen såg relativt anonym ut på utsidan, utlovade den Sonys teknik på insidan, där kupén i praktiken skulle förvandlas till ett underhållningscenter för film, spel och digitala upplevelser.

Under de följande åren utvecklades projektet och Sony Honda Mobility presenterade till slut två modeller: sedanen Afeela 1, med ett pris runt 100 000 dollar, samt en SUV-modell i form av Afeela 2. Den förstnämnda skulle börja levereras till kunder i Kalifornien senare i år.

Nu har dock samarbetet bekräftat att projektet läggs ner, efter att Honda nyligen dragit ner på sina elbilssatsningar. Honda meddelade tidigare i veckan att de kan behöva skriva ner cirka 15,7 miljarder dollar när de skalar tillbaka sina planer, vilket enligt Reuters riskerar att leda till bolagets första årliga förlust på nästan 70 år.

I ett uttalande säger Sony Honda Mobility att Hondas omvärdering av elektrifieringsstrategin innebär att de inte längre kan “utnyttja vissa teknologier och tillgångar som ursprungligen var planerade att tillhandahållas av Honda”.

Samtidigt uppger Sony, Honda och Sony Honda Mobility att de kommer att fortsätta diskutera samarbetets framtid och att ett nytt besked om riktningen väntas inom kort.

För de kunder som redan lagt en handpenning på Afeela 1 lovar bolaget full återbetalning.

Honda halkade efter

Sony Honda Mobility-projektet blev med tiden något av ett återkommande inslag på CES, där bilen visades upp år efter år med mindre designjusteringar.

När det väl blev dags att ta emot bokningar för sedanen var tekniken bakom bilen redan på väg att bli föråldrad och en räckvidd på runt 48 mil för över 100 000 dollar var helt enkelt inte konkurrenskraftig.

Kritiken var stundtals ännu hårdare. Enligt Reuters beskrev analytikern Travis Lundy projektet som “dömt att misslyckas” och kallade det ett “märkligt prestigeprojekt” som knappast skulle bli centralt för Hondas framtid.

Trots allt fokus på funktioner som spel via PlayStation 5 och möjligheten att streama film i bilen var det fortfarande mycket vi inte visste – exempelvis hur den faktiskt körde, hur bra de autonoma funktionerna fungerade eller hur den var att leva med i vardagen.

Vi vet däremot att laddningen var begränsad till 150 kW – en besvikelse när betydligt billigare modeller från exempelvis Kia klarar 350 kW – och att 0–100 km/h tog runt fem sekunder, vilket inte heller imponerar i klassen.

Lägg till att det politiska klimatet i USA förändrats, med minskat stöd för elbilar och ökade importtullar, så känns beslutet att lägga ner projektet inte särskilt överraskande.

Sannolikt hade satsningen blivit olönsam och snabbt blivit omsprungen av ny batteriteknik, självkörande system och mjukvara från Kina och andra marknader.

Utvecklingstakten inom elbilar är brutal och många traditionella tillverkare har svårt att hänga med. RIP, Afeela.