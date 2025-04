Batteriet för OnePlus 13T har avslöjats – och det bjuder på en oväntad överraskning

Vi är bara ett par dagar från lanseringen av OnePlus 13T, som äger rum den 24 april, men det har inte hindrat OnePlus från att tjuvstarta med några handplockade specifikationer och detaljer om den kommande telefonen – och den senaste infon gäller batteriet.

Enligt ett inlägg från OnePlus på kinesiska sociala medieplattformen Weibo kommer 13T att ha ett batteri på 6 260 mAh. Det är i linje med företagets tidigare löften om att batteriet skulle få en kapacitet på minst 6 000 mAh.

Utöver det har OnePlus avslöjat att batteriet i OnePlus 13T kommer att stödja så kallad bypass-laddning. Det innebär att telefonen kan ta emot ström direkt från en extern strömkälla (som en powerbank) utan att gå via det interna batteriet under laddning. Det hjälper till att förlänga batteriets livslängd och minska nedbrytningen över tid.

