Revelan la batería del OnePlus 13T y podría venir con un giro sorprendente

Estamos a solo un par de días del lanzamiento del OnePlus 13T , que será el 24 de abril. Sin embargo, eso no ha impedido que OnePlus revele algunas especificaciones y detalles selectos del próximo teléfono antes de lo previsto, con la información más reciente sobre las capacidades de la batería del dispositivo.

Según una publicación de OnePlus en la red social china Weibo, el 13T contará con una batería de 6260 mAh. Esto coincide con las afirmaciones previas de la compañía, que afirmaban que la batería ofrecería una capacidad de al menos 6000 mAh.

Además, OnePlus ha revelado que la batería del 13T contará con carga por bypass . Esto permite que tu teléfono Android se cargue directamente de una fuente de alimentación (como una batería externa) en lugar de la batería interna. Esto ayuda a prolongar la duración de la batería y ralentizar su degradación.

