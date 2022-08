Stor läcka avslöjar alla Samsung-prylar som lanseras den här veckan

Nästa efterlängtade Samsung Unpacked-evenemang är planerat till den 10 augusti, där Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), Galaxy Watch 5 (opens in new tab), Galaxy Watch 5 Pro och Galaxy Buds 2 Pro står på agendan – och nu har vi redan fått en tidig titt på alla dessa enheter.

Det var 91mobiles (opens in new tab) som laddade upp ett helt gäng läckta renderingar som visar upp de mobiler, smartklockor och trådlösa öronproppar som officiellt kommer att presenteras den här veckan. Alla produkter som är på gång visades upp från en mängd olika vinklar och i en mängd olika färger.

Inte nog med det - vi fick även en titt på några extrafunktioner och tillbehör som exempelvis laddningsfodralet för Galaxy Buds 2 Pro och S Pen-fodralet som kommer att finnas tillgängligt för Galaxy Z Fold 4, samt några av de extra armbanden som är på väg till Galaxy Watch 5.

Färgalternativ

Dessa renderingar stämmer överens med tidigare läckor (opens in new tab) som vi har sett för dessa produkter, men detta är den mest omfattande läckan av bilder som vi har fått se hittills. Det bör vara mer än tillräckligt för att göra dig ivrig inför lanseringen den 10 augusti, klockan 15:00.

En väldigt märkbar detalj är att det finns en hel del produkter med färgalternativet Bora Purple: det är den nya nyansen som precis har lagts till i Galaxy S22-serien (opens in new tab) och som har dykt upp i en mängd rykten kring de nya enheterna (opens in new tab). Det finns också gott om mer konventionella färgalternativ, så det borde finnas något för alla.

Vi kommer naturligtvis att rapportera om alla nyheter och tillkännagivanden från lanseringen på onsdag, så kika gärna in här på TechRadar då. Efter detta evenemang bör nästa stora produktlansering för Samsung vara för Galaxy S23 (opens in new tab).

En stor dag för Samsung

Vi är vana vid produktlanseringar här på TechRadar, men Unpacked-evenemanget som Samsung har planerat den 10 augusti är utan tvekan i toppskiktet vad gäller förväntningar och skala. Vi har redan sett officiella teasertrailers (opens in new tab) för det kommande evenemanget.

Även om större delen av uppmärksamheten alltid ligger på företagets flaggskeppsmobiler – iPhone vs Galaxy vs Pixel – ger denna lansering Samsung en bra möjlighet att utöka sitt försprång när det gäller vikbara mobiler. Varken Apple eller Google (opens in new tab) har en vikbar enhet ute på marknaden ännu, jämfört med Samsung som är på väg att presentera fjärde generationens modell.

I de andra kategorierna jobbar Samsung hårt för att komma ikapp Apple: deras produktserier Galaxy Watch och Galaxy Buds ligger fortfarande en bit efter Apple Watch (opens in new tab) och Apple AirPods (opens in new tab) när det gäller försäljning och varumärkeskännedom, men det kan börja förändras nu när dessa nya enheter presenteras och släpps till försäljning.

Något som är säkert är att Samsung kommer att gå ut med allt de har; med två vikbara mobiler och två smartklockor på väg kan man verkligen inte anklaga dem för en halvhjärtad insats med sitt produktsortiment för 2022.