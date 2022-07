Designen på Galaxy Z Flip 4 och Fold 4 har i stort sett bekräftats i en officiell trailer

Samsungs andra stora evenemang under 2022 närmar sig med stormsteg och för att bygga upp hajp kring evenemanget har företaget nu släppt en officiell trailer för sitt kommande Galaxy Unpacked, där de visar upp designen på minst två mobiler, som baserat på deras design nästan säkert är Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab).

Även om Samsung inte har nämnt dessa mobiler vid namn, har vi länge räknat med att se dem båda vid detta evenemang den 10 augusti. Tidigare teasers hade dock fokuserat specifikt på en efterföljare till Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab), så att vi även får se en ny Z Fold här känns betryggande.

Så vad kan vi förvänta oss av dessa två mobiler? Tja, videon visar bara korta glimtar av var och en, men de visas upp från ett gäng olika vinklar, vilket gör det möjligt att urskilja vissa detaljer.

När det gäller Samsung Galaxy Z Flip 4 (eller vad den vikbara flipmobilen nu kommer att heta), verkar det finnas två kameraobjektiv på baksidan tillsammans med en blixt. Det är samma som vi fick se med Samsung Galaxy Z Flip 3 och vi kan även se den tvåfärgade designen på baksidan samt utbudet av portar och knappar.

Glimtarna av nästa Samsung Galaxy Z Fold är lite kortare, men även denna ser ut att vara väldigt lik sin föregångare baserat på vad vi kan se. Inget av det är särskilt förvånande, eftersom läckor har pekat på just detta.

Utöver bilderna innehåller den här trailern också lite text som tipsar om eventuella förbättringar. Det nämns något om nya sätt att arbeta och lattja, nya sätt att fånga livet, och nya upplevelser som för alltid kommer att förändra vårt sätt att leva.

En del av det är ganska vagt och kan bara belysa fördelarna som vikbara mobiler har jämfört med vanliga mobiler, men biten om att "fånga livet" är förmodligen en antydan till kamerauppgraderingar, speciellt eftersom texten följs upp av en bild av kameraobjektiven på Galaxy Z Flip 4.

Omnämnandet av nyheter för både arbete och underhållning kan vara en ledtråd till den ryktade S Pen-platsen i Samsung Galaxy Z Fold 4. Men vi får vänta till den 10 augusti för att få reda på det.

Inte bara nya mobiler på gång

Även om Samsung Galaxy Z Fold 4 och Samsung Galaxy Z Flip 4 sannolikt kommer att bli de stora stjärnorna i Samsungs evenemang den 10 augusti, är de inte de enda sakerna vi förväntar oss att se, eftersom Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) och Galaxy Watch 5 Pro sannolikt också kommer att dyka upp. Dessa förväntas vara förstklassiga wearables med höga priser (opens in new tab), men stora uppgraderingar av batteritiden (opens in new tab).

Vi kan också få se andra prylar, som bland annat Samsung Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab) – även om åtminstone en källa räknar med att de kommer att hinna presenteras innan den 10 augusti. Hur som helst ser det ut att bli ett fullspäckat evenemang och en stor händelse för alla Samsung-fans.

TechRadar kommer att täcka lanseringen i sin helhet, så kika gärna in här då för att få det senaste kring alla nyheter som presenteras under evenemanget.