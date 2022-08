Una filtración enorme nos muestra todos los dispositivos de Samsung que se lanzarán el 10 de agosto

El próximo y esperado evento Samsung Unpacked (opens in new tab)se celebrará el 10 de agosto, y ese día conoceremos el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), el Galaxy Watch 5 (opens in new tab), el Galaxy Watch 5 Pro, y los Galaxy Buds 2 Pro (opens in new tab). Ahora, una nueva filtración ha recopilado imágenes de todos ellos que nos permiten echar un primer vistazo a cada uno de estos nuevos dispositivos.

En 91mobiles tienen una serie de renders filtrados que muestran los dos plegables, los dos smartwatches y los auriculares inalámbricos que Samsung presentará oficialmente la semana que viene. Además, todos los productos se muestran desde distintos ángulos y en diferentes colores. Podéis ver todas esas imágenes pinchando en este enlace.

Pero la cosa no queda ahí, incluso nos muestran algunos extras y accesorios, como el estuche de carga de los Galaxy Buds 2 Pro, la funda para el S Pen que estará disponible para el Galaxy Z Fold 4, y algunas de las correas adicionales que habrá para el smartwatch Galaxy Watch 5.

Opciones de color

Estos renders coinciden con las anteriores filtraciones que hemos visto de estos productos, pero esta es la primera vez que se reúnen tantas imágenes de todos los dispositivos en un mismo artículo. Esto debería ser más que suficiente para que puedas calmar tu ansia antes de conocer definitivamente estos productos durante el evento de Samsung del miércoles 10 de agosto, que comienza a las 15:00 (hora española).

Un detalle que salta a la vista es que se repite muchas veces el color Bora Purple, que es el nuevo tono que acaban de añadir a la gama Galaxy S22, y del que se ha dicho que estará disponible en los nuevos dispositivos. Claro que también hay un montón de otros colores más convencionales, por lo que hay suficiente donde elegir para todos los gustos.

Por supuesto, aquí en TechRadar trabajaremos a tope para contaros todas las noticias y anuncios que se hagan durante el evento el miércoles, por lo que permanece atento a nuestra web para no perderte nada. Y no olvidéis que una vez una vez que pase este evento, el próximo será el gran lanzamiento de la nueva gama insignia Samsung Galaxy S23.

El gran día de Samsung

En TechRadar cubrimos muchos lanzamientos de dispositivos, pero el evento Unpacked que Samsung ha preparado para el 10 de agosto está sin duda a otro nivel superior en términos de expectativas e importancia: solo hay que ver el tráiler oficial del evento para hacerse a la idea.

Si bien la gama insignia de la serie-S suele acaparar más la atención de los consumidores, en este caso Samsung se dispone a mostrar al mundo los avances que ha conseguido para el mercado de los móviles plegables. Ni Apple ni Google han lanzado todavía ningún dispositivo plegable al mercado (aunque el iPhone Flip y el Google Pixel Fold están supuestamente en camino), mientras que Samsung claramente es el líder de este sector, y ya va a lanzar su cuarta generación.

En las demás categorías, Samsung está jugando a ponerse a la par con lo que ofrece Apple: sus líneas de productos Galaxy Watch de smartwatches y Galaxy Buds de auriculares todavía están algo por detrás del Apple Watch y los Apple AirPods en términos de ventas y reconocimiento de marca, pero eso podría empezar a cambiar una vez que las nuevas versiones de estos dispositivos salgan a la venta.

Lo que es innegable es que Samsung lo está dando todo este 2022, y el inminente lanzamiento de los dos móviles plegables nuevos, los smartwatches y los nuevos auriculares, no hace más que confirmar que la compañía se está esforzando al máximo.

No te pierdas nuestro artículo de recopilación de todos los dispositivos que se lanzarán el 10 de agosto, donde encontrarás todos los detalles conocidos sobre cada uno de ellos.