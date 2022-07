Unos renders filtrados del Samsung Galaxy Watch 5 muestran el smartwatch desde todos los ángulos

Ya hemos escuchado muchas cosas sobre el Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) y el Galaxy Watch 5 Pro; lo suficiente como para que estemos deseando ver el lanzamiento de los smartwatches de nueva generación de la compañía, y ahora tenemos unos nuevos renders que nos permiten conocer más detalles.

Compartidos por 91mobiles, los renders muestran ambos dispositivos en un total de cinco colores diferentes, de cara al gran lanzamiento del Galaxy Watch 5 y el Galaxy Watch 5 Pro (que se espera que el 10 de agosto).

Pincha aquí para poder ver todos los renders de los que estamos hablando.

La filtración coincide con las imágenes que hemos visto anteriormente, pero añade algunos detalles ya que podemos ver los relojes desde distintos ángulos nuevos. Si bien los nuevos diseños no han cambiado mucho respecto a lo que vimos el año pasado, sí que han refinado ligeramente algunos aspectos.

Colores y batería

Parece que el modelo Pro estará disponible al menos en negro y gris, mientras que el estándar en negro, oro rosa y lo que parece ser el nuevo color Bora Purple que acaban de lanzar para el Samsung Galaxy S22.

Lo último que habíamos escuchado sobre estos smartwatches fue que iban a tener más o menos el mismo precio que los modelos actuales. Eso sí, parece que el modelo Pro (que el año pasado se llamaba Classic) recibirá una notable mejora en la duración de su batería.

Estas imágenes también parecen respaldar otro rumor anterior, en el que se afirmaba que desaparecerá el bisel giratorio del Galaxy Watch 4 Classic ahora que va a pasar a convertirse en el Galaxy Watch 5 Pro, lo cual es una pena, ya que ofrecía una manera muy práctica de controlar el reloj.

¿Qué esperamos ver el 10 de agosto?

Es muy probable que el 10 de agosto conozcamos bastantes dispositivos nuevos de Samsung en el gran evento de lanzamiento de la compañía, ya que tenemos numerosos indicios sobre qué nuevos productos esperar.

Por un lado tenemos los nuevos móviles plegables, que serán los protagonistas del evento. Si bien Samsung no los ha nombrado específicamente para confirmar su aparición en el evento, sí que ha anunciado que veremos varios plegables, y además, tanto el Galaxy Z Flip 4 como el Galaxy Z Fold 4 aparecen en el tráiler oficial del evento publicado recientemente.

Gracias a las filtraciones podemos hacernos una buena idea de lo que ofrecerá la nueva generación de plegables, incluidos unos renders que nos han permitido verlos desde todos los ángulos.

Pero la cosa no queda ahí, ya que parece que ese será también el día elegido para la presentación de los nuevos smartwatch; el Galaxy Watch 5 y el Galaxy Watch 5 Pro. Por último, hay fuertes rumores de que el 10 de agosto la compañía también lanzará los nuevos auriculares Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

En definitiva, son muchos los productos que esperamos conocer el 10 de agosto, y además son muy esperados. Está claro que esto llamará la atención de Apple, Google y todos los demás competidores de Samsung en varias categorías. En cuanto al Samsung Galaxy S23, no se espera su lanzamiento antes de enero.