Confirmado: El evento Galaxy Unpacked de Samsung será el 10 de agosto - ¿Qué novedades veremos además del Samsung Galaxy Z Flip 4?

¡Ya tenemos confirmación oficial! Samsung ha enviado su clásica invitación para su próximo evento de lanzamiento, el Galaxy Unpacked, que se celebrará el 10 de agosto a las 15:00 (hora española).

Nos alegra mucho poder tener un anuncio oficial del evento finalmente, aunque lo cierto es que no nos pilla por sorpresa. Ayer mismo, os contamos (opens in new tab) que el reputado filtrado Evan Blass (opens in new tab) había compartido una imagen promocional filtrada, que afirmaba exactamente esto.

Esperamos ver ambos plegables (opens in new tab) nuevos de Samsung ese día, y lo cierto, es que el plegable tipo concha, es decir, el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), sale en la portada del evento, por lo que su lanzamiento queda confirmado.

Un Samsung Galaxy Z Fold 3 (izquierda) y un Galaxy Z Flip 3 (derecha). (Image credit: Samsung)

Por otro lado, cabe señalar que en la portada del evento no se muestra al Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), lo cual resulta bastante extraño.

Aun así, estamos bastante seguros de que el plegable tipo libro también se lanzará el 10 de agosto, al menos basándonos en lo que hemos visto en años anteriores. Al fin y al cabo, el Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab) y el Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) fueron presentados el 11 de agosto de 2021, junto con los Samsung Galaxy Watch 4 (opens in new tab).

Por lo tanto, también esperamos conocer el 10 de agosto los nuevos smartwatch de la compañía: el Samsung Galaxy Watch 5 (opens in new tab) y el Galaxy Watch 5 Pro.

En definitiva, pase lo que pase, el 10 de agosto será un gran día para los fans de la tecnología, y no solo porque se lanzarán nuevos productos, sino en especial porque nos encanta ver cómo va evolucionando la tecnología de los plegables, y sabemos que Samsung es uno de los mejores, si no el mejor, en este campo a día de hoy.

No dudes que aquí en TechRadar estaremos siguiendo el evento el día 10 de agosto, para que no te pierdas ninguna novedad.