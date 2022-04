Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 3: comparativa. ¿Qué tipo de plegable es mejor para ti?

Samsung realmente ha dado un golpe sobre la mesa con sus dos últimos plegables, el Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Samsung Galaxy Z Flip 3. Estos dos dispositivos son dos de los mejores móviles plegables que hemos visto hasta ahora, y sin dudas, son también los más populares.

Pero... ¿cuál de estos dos plegables supone mejor compra? ¿Tiene acaso sentido comparar estos dos móviles, teniendo en cuenta lo diferentes que son?

Uno es un plegable tipo libro, mientras que el otro es tipo concha. Esto quiere decir que cada uno tiene sus propios puntos fuertes según el tipo de uso que se le quiera dar. Y como estos dos modelos de plegables son el referente de su categoría, esta comparativa también te va a servir para entender al detalle qué te ofrece cada tipo.

Tras haber pasado mucho tiempo probando tanto el Galaxy Z Fold 3 como el Galaxy Z Flip 3, vamos a repasar a continuación cada una de las características de estos plegables, para poder tener claro cuál es mejor en los aspectos que comparten, y qué ofrece cada uno en las áreas en las que difieren.

De esta forma, esperamos ayudarte a decidir cuál de estos plegables es mejor para ti.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 3: precio y disponibilidad

Ambos móviles plegables se pusieron a la venta el 27 de agosto de 2021.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 es mucho más caro, y en España se lanzó por 1.809€ en el caso de la variante con 256GB de almacenamiento, y por 1.909€ aumentando a 512GB de almacenamiento. Ambas configuraciones del Z Fold 3 cuentan con 12GB de RAM.

Por otro lado, el Samsung Galaxy Z Flip 3 se comercializa en dos variantes. Ambas cuentan con 8GB de RAM. Su precio es de 1.059€ si escoges 128GB de almacenamiento, y de 1.109€ si prefieres una capacidad de 256GB.

Por tanto, si bien ninguno de los dos móviles se puede considerar económico, el Galaxy Z Flip 3 tiene un precio más accesible para más personas.

Como podéis ver por las variantes de los plegables, el Galaxy Z Fold 3 cuenta con especificaciones más altas en este sentido, pero claro, su exagerado precio es algo que probablemente tire para atrás a mucha gente, y por mucho que ofrezca más cosas, posiblemente este plegable tipo libro quede simplemente fuera del alcance de la mayoría.

Por último, no hay que olvidar que como ya llevan un tiempo en el mercado, estos dos plegables ya se pueden encontrar por un precio más bajo de lo que costaron en su lanzamiento.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 3: diseño

Si bien ambos móviles plegables llevan el número 3 en su nombre, lo cierto es que técnicamente no hubo un Galaxy Z Flip 2: lanzaron primero el Galaxy Z Flip, y después un versión renovada en la que simplemente añadieron "5G" al final. Por otro lado, sí que hay un Galaxy Z Fold 2. Sea como sea, desde 2021 la compañía utiliza la misma numeración para sus dos plegables.

Aclarado esto, Samsung ha aprovechado todo lo que ha aprendido con sus Galaxy Z anteriores, y ha fabricado dos nuevos plegables realmente admirables. Ambos cuentan con mecanismos para las bisagras muy bien conseguidos, que son sólidos y suaves, así como con certificación IPX8, lo cual significa que la resistencia al agua es fantástica.

Ambos teléfonos están hechos de materiales de calidad, además, su exterior está protegido por Gorilla Glass Victus y los marcos son de resistente aluminio. Por otro lado, las pantallas interiores son de plástico; algo necesario por su naturaleza plegable.

Obviamente, ambos dispositivos se doblan por la mitad, pero aquí es donde acaban las similitudes.

Una de las diferencias más importantes es la forma en la que se pliegan estos móviles: el Samsung Galaxy Z Fold 3 se dobla como un libro; es básicamente una tablet que se puede doblar para que pase a tener un tamaño propio de un teléfono. Por otro lado, el Samsung Galaxy Z Flip 3 es un móvil de tamaño normal, que se puede plegar para que ocupe mucho menos espacio, y por tanto, te lo puedas guardar en un bolsillo del pantalón, por ejemplo.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 (Image credit: Future)

Como habréis deducido de lo anterior, el tamaño del Z Fold 3 es mucho más grande que el del Z Flip 3. El primero tiene una forma más bien cuadrada cuando está desplegado, y unas dimensiones de 158.2 x 128.1 x 6.4mm, mientras que el Flip mide 166 x 72.2 x 6.9mm cuando está abierto.

Si con eso no te vale para hacerte una idea de la diferencia entre ambos plegables, fíjate en el peso: el Samsung Galaxy Z Fold 3 es realmente pesado con sus 271g, mientras que el Samsung Galaxy Z Flip 3 pesa 183g, lo que es más o menos lo mismo que puede pesar un móvil tradicional.

La conclusión del tamaño de cada dispositivo tiene dos caras: el Samsung Galaxy Z Flip 3 es evidentemente mucho más manejable y fácil de guardar y transportar, mientras que el Samsung Galaxy Z Fold 3 es mucho más difícil de almacenar, aunque la parte positiva es que tendrás mucho más espacio para visualizar los contenidos.

Otra diferencia fundamental es cómo funcionan los dos teléfonos cuando están plegados. Si bien no queremos adelantar lo que vamos a comentar en la siguiente sección, podemos resumir que el Galaxy Z Fold 3 funciona como un teléfono normal, tanto cuando está abierto como cuando está cerrado, mientras que el Galaxy Z Flip 3 solo es realmente funcional cuando está desplegado.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 3: pantalla

Los dos teléfonos cuentan con dos pantallas distintas: una grande que abarca prácticamente toda la superficie del dispositivo desplegado, y una más pequeña exterior que es la que se usa si el móvil está cerrado.

En el caso del Galaxy Z Fold 3, la pantalla principal es una enorme Dynamic AMOLED 2X plegable de 7.6 pulgadas, que tiene una resolución de 1768 x 2208, mientras que al desplegar el Galaxy Z Flip 3 encontramos una Dynamic AMOLED plegable de 6.7 pulgadas con resolución 1080 x 2640.

En ambos casos, la tasa de refresco es de 120Hz, lo que significa que los contenidos se mostrarán de forma realmente fluida. Igualmente, las dos pantallas tienen el mismo nivel de brillo máximo: 1200 nits.

Independientemente del tamaño, la diferencia más importante entre las pantallas principales de estos dos plegables es la relación de aspecto, que en el caso del Z Flip 3 es 22:9, lo cual es bastante típico, mientras que la del Z Fold 3 es 22.5:18. Esto significa que la pantalla del Z Fold 3 es casi cuadrada, lo cual es más propio de una tablet.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 (Image credit: Future)

La forma que tiene el Galaxy Fold 3 es fantástica para editar documentos o visualizar contenidos, pero no es la más óptima para ver contenidos que tienen un formato horizontal; la imagen se verá entera, por supuesto, pero tendrás que acostumbrarte a ver grandes bordes negros que están ahí para cubrir el área que sobra.

Pasemos ahora a hablar de las pantallas externas de estos dos móviles: aquellas que se usan cuando el dispositivo está plegado. Lo cierto es que la del Galaxy Z Flip 3 es bastante extraña. Es una AMOLED de 1.9 pulgadas con resolución 260 x 512, y no es que sea muy útil: solo sirve para mostrar la hora, la fecha, algunas notificaciones y unos cuantos widgets.

En el Galaxy Z Fold 3 esto es totalmente distinto: su pantalla exterior es una Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas con resolución 2268 x 832, una relación de aspecto 25:9 y una tasa de refresco de 120Hz. En otras palabras, es una pantalla normal como la que puedes encontrar en cualquier móvil tradicional, y por lo tanto, te ofrece la misma funcionalidad: hace de todo.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 3: cámaras

Antes de entrar a comparar, vamos a dejar algo claro: las cámaras no son el punto fuerte de ninguno de estos dos dispositivos. Este aspecto es posiblemente la mayor desventaja que encontramos respecto a los buques insignia tradicionales del mercado.

Esto es muy fácil de explicar: la tecnología plegable es muy cara, y si equiparan los móviles plegables con las mejores cámaras del mercado, el dispositivo sería impagable. Este es, por lo tanto, un recorte "necesario"... al menos a día de hoy. No tenemos dudas de que en un futuro será posible que los plegables no tengan que prescindir de nada, y que a la vez sean capaces de mantener un precio decente. De momento, te toca elegir: ¿quieres un móvil con la mejor cámara posible? ¿O quieres un innovador teléfono plegable con fantásticas especificaciones?

Si te estás preguntando, "vale, no espero la mejor cámara del mundo, pero... me hace ilusión tener un plegable, ¿la cámara al menos me apañará?", en ese caso la respuesta es sí.

No estamos diciendo que las cámaras del Galaxy Z Fold 3 y del Galaxy Z Flip 3 no sean buenas, simplemente no son fantásticas. A continuación vamos a comparar las cámaras de estos dos plegables.

Podemos empezar diciendo que el sistema de cámaras del Galaxy Z Fold 3 es claramente superior. Cuenta con tres sensores en su parte trasera, de 12MP cada uno, y esto incluye una lente principal angular, una ultra gran angular y un teleobjetivo. Por lo tanto, cubre todas tus necesidades. En el caso del Galaxy Z Flip 3, no hay teleobjetivo: encontramos en la parte trasera dos cámaras de 12MP: una principal angular y una ultra gran angular.

Pero eso no es todo, ya que el sensor principal del Z Fold 3 también es mejor, ya que con su tamaño de 1/1.76“, es más grande que el sensor principal de 1/2.55” del Z Flip 3. Esto significa que puede captar más luz, y por lo tanto, conseguir mejores resultados, sobre todo cuando la luz ambiental escasea.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 (Image credit: Future)

Sea como sea, las cámaras principales de ambos plegables son capaces de conseguir fotografías llamativas con buen brillo en la mayoría de condiciones, gracias en parte a la fantástica ciencia del color de Samsung. Pero lo cierto es que no están a la altura de las maravillas que nos ofrecen los mejores móviles tradicionales de gama alta del mercado.

Pasando a hablar de las cámaras selfie, el Z Fold 3, cuando está desplegado, nos ofrece algo innovador: un sensor escondido debajo de la pantalla, y eso no se lo quita nadie. El problema es que la calidad de imagen que nos ofrece esa cámara de 4MP dejan bastante que desear. Eso sí, cuando el Fold está cerrado, al menos cuenta con un sensor selfie mejor en su pantalla exterior, de 10MP.

Y esta última cámara de 10MP parece ser la misma que encuentras en el interior del Galaxy Z Flip 3.

En ambos casos, recomendamos usar la cámara principal de cada teléfono para las fotos selfie, y usar la pantalla externa del dispositivo para encuadrar la imagen.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 3: especificaciones y rendimiento

Tanto el Galaxy Z Fold 3 como el Galaxy Z Flip 3 equipan el procesador Snapdragon 888, que es el tope de gama que encontramos en prácticamente todos los buques insignia de 2021. En la RAM sí que difieren, ya que el Fold cuenta con 12GB y el Flip con 8GB.

En lo que respecta al chip, al menos estos dos móviles de Samsung llevan el Snapdragon de Qualcomm independientemente de dónde los compres. Decimos esto porque los Samsung Galaxy S21 y los Galaxy S22 llevan chips distintos el país en el que se comercialicen, y en España, vienen con chip Exynos, que es el propio de la compañía, y no es tan bueno como el Snapdragon.

Dicho esto, lo cierto es que el Snapdragon 888 ya no es el mejor chip del mercado, ya que en 2022 tenemos su versión actualizada: el Snapdragon 8 Gen 1. Pero por supuesto, sigue siendo genial, y ya veremos este año, si se ponen a la venta el Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4, qué chip equipan.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Nuestro consejo es que no le des demasiada imporancia a que ahora ya haya un chip mejor: el rendimiento tanto del Galaxy Z Fold 3 como del Z Flip 3 sigue siendo realmente fantástico y rápido.

En cuanto al almacenamiento, en el caso del Z Fold 3 podrás elegir entre 256GB y 512GB, mientras que el Z Flip 3 te da la opción de 128GB o 256GB de capacidad.

Cambiando de tema, solo el Galaxy Z Fold 3 es compatible con el lápiz óptico S Pen, aunque tendrás que comprarlo por separado (y por supuesto, asegurarte de que es uno de los dos modelos de S Pen compatibles, ya que como la pantalla es de plástico, no le vale cualquiera).

Lo cierto es que si te compras el S Pen, el Galaxy Z Fold 3 se convertirá en un teléfono maravilloso para apuntar notas, pintar garabatos y para artistas en general.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 3: batería

La batería del Galaxy Z Fold 3 es bastante pequeña para el tamaño del plegable. Tiene una capacidad de 4.400mAh, y claro, teniendo en cuenta el alto consumo energético de tanta pantalla, la duración de la batería se queda bastante corta en comparación con otros móviles de gama alta del mercado.

La batería del Samsung Galaxy Z Flip 3 tampoco es nada destacable, ya que cuenta con 3.300mAh.

La relativamente baja capacidad de la batería de ambos plegables de Samsung tiene varios efectos negativos. Al probar el Z Fold 3 nos dimos cuenta que el uso excesivo de cosas como la conectividad 5G o las cámaras, hacía que el móvil no nos durara un día completo de uso. Y con el Galaxy Z Flip 3 nos pasó algo similar.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 (Image credit: Future)

Que quede claro: ambos teléfonos plegables te durarán un día entero encendidos sin necesidad de cargarlos... siempre y cuando los uses de forma moderada, y nada más.

Respecto a la carga, el Galaxy Z Fold 3 solo soporta una velocidad de 25W por cable, lo cual se queda muy justito, teniendo en cuenta lo que encontramos en el mercado (el Xiaomi 11T Pro lanzado un par de meses después se puede cargar a 120W). Pero es que hasta eso parece rápido en comparación con los tristes 15W que soporta el Z Flip 3, lo cual deja muchísimo que desear.

La carga inalámbrica también es muy lenta en ambos casos: el Z Fold 3 soporta 11W y el Z Flip 3 10W. Una vez más, esto no está a la altura de lo que se espera en un buque insignia.

Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Samsung Galaxy Z Flip 3: conclusión

Además de las similitudes obvias, el Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Flip 3 son dos teléfonos muy diferentes enfocados a casos de uso muy distintos. Por eso, esta comparativa más que tratar de decidir qué móvil es mejor y más potente, es más bien una forma para ayudarte a decidir qué tipo de plegable es mejor para ti.

Debes plantearte lo siguiente: ¿por qué quieres un móvil plegable?

¿Quieres un teléfono que puedas usar en un formato tan grande como una tablet, pero que también puedas plegar y tener un móvil de tamaño estándar? Entonces el Galaxy Z Fold 3 es el adecuado para ti. Su gran pantalla casi cuadrada de 7.6 pulgadas al desplegarlo hace que sea un dispositivo perfecto para navegar por Internet, editar documentos, trabajar en multitarea y cosas así.

¿Quieres un móvil de un tamaño típico de un teléfono tradicional, pero que después puedas plegarlo y guardártelo en el bolsillo fácilmente? ¿Lo que buscas en un plegable es poner solución a esa tendencia del mercado de que los dispositivos son cada vez más grandes y es más difícil llevarlos encima cómodamente? Entonces el Galaxy Z Flip 3 es una maravilla que te encantará. Te ofrece una funcionalidad y rendimiento a nivel de buque insignia, y cuando lo uses podrás disfrutar de esa pantalla de un tamaño estándar de 6.7 pulgadas, con alta tasa de refresco. Por otro lado, cuando no lo uses tendrás un aparato cuadrado que podrás guardar fácilmente.

El Samsung Galaxy Z Fold 3 es el móvil plegable más potente el mercado. Pero también tiene un precio desorbitado y un tamaño muy voluminoso, y por tanto, menos manejable.

El Galaxy Z Flip 3, por su parte, ha bajado mucho de precio respecto a sus predecesores, y ahora te costará lo mismo que otros buques insignia del mercado, y ofrece el mismo nivel de potencia. Esto significa que es un plegable que ahora, por fin, está enfocado a un público mucho más amplio.

Por último, recuerda que el precio de ambos dispositivos ha bajado desde que se lanzaron al mercado, y ahora los puedes encontrar por menos dinero.