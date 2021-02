S Pen de Samsung: una guía sobre el lápiz óptico del Galaxy S21 y de la serie Note

Cuando se trata de lápices ópticos de nivel superior, el Samsung S Pen, que se fabrica para los teléfonos premium de la compañía, se encuentra entre los mejores; probablemente solo el Apple Pencil puede considerarse como uno que tenga el mismo nivel de reconocimiento de marca.

Esta guía reúne todos los aspectos relacionados con el S Pen, lo que incluye: con qué dispositivos es compatible, qué hacer si lo pierdes y necesitas reemplazarlo, cuáles son sus funciones clave y qué puedes esperar que haga el S Pen de Samsung en un futuro.

Repasemos un poco la historia del S Pen de Samsung

Samsung S Pen (Image credit: TechRadar)

La historia del S Pen (o "lápiz inteligente") está irremediablemente ligada a la de la serie Samsung Galaxy Note: este lápiz hizo su debut con el primer Note en 2011. Ese teléfono fue diseñado con la intención de unir el enfoque de un móvil y de una tablet en un solo dispositivo, aunque su pantalla solo medía 5.3 pulgadas de diagonal, lo que es bastante más pequeño que el estándar de hoy en día.

Desde 2011, el S Pen siempre ha sido un compañero constante de la serie Galaxy Note, y así sigue siendo actualmente. El último modelo para esta serie de teléfonos es el que venía con el Galaxy Note 20, que se lanzó en 2020. El S Pen es más que un extra, más bien forma parte de la experiencia completa: es una función integral que se inserta en una ranura cuando no esté en uso. Si alguna vez compraste un Galaxy Note, también tendrás un Samsung S Pen.

Con el paso de los años, este lápiz óptico se ha ido volviendo cada vez más preciso, y ha ido ganando funcionalidad, y este año también ha pasado a acompañar al nuevo Galaxy S21 Ultra. Sin embargo, el S Pen para este teléfono tiene un diseño ligeramente diferente y no es tan versátil: es un extra opcional para el S21 y necesita una funda adicional para poder guardarlo y llevarlo junto con el teléfono.

Funciones clave del S Pen

El Samsung Galaxy Note 20. (Image credit: Future)

El S Pen siempre se ha comercializado con el enfoque de ofrecerte una forma más precisa de interactuar con tu teléfono, algo un poco más elegante que estar estampando tus dedos en la pantalla. La versión original del S Pen en 2011 ofrecía 256 niveles de sensibilidad a la presión: esta cifra se ha aumentado hasta 4.096 a día de hoy, lo que seguramente es suficiente incluso para los artistas digitales más cuidadosos.

En 2018, el S Pen obtuvo conectividad Bluetooth, lo que significa que puedes usarlo incluso desde la distancia, además de tocar la pantalla con él. Si sitúas el lápiz sobre la pantalla, sin llegar a tocarla, puedes realizar acciones y recibir respuestas, sobre todo con las aplicaciones propias de Samsung, y además estas reacciones se pueden personalizar.

Claro que también puedes seguir escribiendo con los dedos de forma tradicional. Puedes usar el teclado, pero también escribir a mano alzada con el dedo, y el software de Samsung es capaz de guardar tus garabatos tal y como están o convertir tu escritura en texto digital de forma que se entienda de forma más clara. Puedes usar el S Pen para completar distintos campos de texto, pero también puedes tomar notas en un lienzo más flexible (incluida la pantalla de bloqueo, si es necesario).

El Samsung Galaxy S21 Ultra. (Image credit: Future)

Puedes usar también el S Pen para hacer capturas de pantalla (seleccionando con el lápiz, si quieres, la zona concreta que quieras capturar), y luego anotarlas. Incluso te traducirá palabras, a través de la magia de Google Translate. Otra función útil es poder usar el S Pen para accionar la cámara y hacer la foto de forma remota; de esta forma conseguirás el ángulo deseado en tus selfies.

Luego está todo lo que puedes hacer con el dedo, lo cual podrás hacer igualmente con el S Pen, pero de forma más precisa: navegar por menús, pulsar botones, dibujar en la pantalla, seleccionar texto e imágenes, etc. El lápiz óptico te ofrece un paquete de funciones muy completo, y probablemente una vez te acostumbres a hacer uso de él, te sea bastante incómodo no hacerlo, y ya no podrás vivir sin él.

El diseño y el estilo del S Pen también ha ido cambiando a lo largo de los años, por ejemplo, se modificó su parte superior para que fuera similar a un bolígrafo: esto ayudó a que fuera más fácil extraerlo de la carcasa. También se le dio resistencia al agua, y además las versiones recientes te permiten desbloquear tu teléfono.

¿Qué dispositivos son compatibles con el S Pen?

Necesitas una funda para poder guardar el S Pen con el Samsung Galaxy S21 Ultra. (Image credit: Future)

Como hemos mencionado, el S Pen es el compañero inseparable de la serie Galaxy Note. Si compras un Note, vendrá con el S Pen incluido, con todas las funciones configuradas automáticamente y listas para usar. De hecho, puedes usar varios S Pen distintos con dispositivos Note, si tienes más de uno.

Las tablets de la serie S de Samsung también vienen con un S Pen incluido, aunque no es el mismo modelo que obtendrás si compras un teléfono Note. Por otro lado, el lápiz óptico no es compatible con las tablets de la serie A (que es más económica). La compatibilidad con el S Pen debe mencionarse en las especificaciones del dispositivo en caso de existir.

En 2021, el S Pen finalmente llegó a la serie S de teléfonos Galaxy: específicamente el Galaxy S21 Ultra. No es que venga incluido al comprar el móvil, pero sí tienes posibilidad de comprarlo por separado. Por otro lado, necesitarás una funda especial para poder guardarlo junto a tu S21 Ultra, ya que este lápiz es más gordo y largo que el que viene con la serie de teléfonos Note. También tienes que tener en cuenta que no cuenta con la totalidad de las funciones (por ejemplo, no encontrarás los accesos directos de Bluetooth).

Comprar y reemplazar tu S Pen

El S Pen y S Pen Pro. (Image credit: Samsung)

Si tienes un dispositivo Samsung compatible con el S Pen pero que no lo incluye y hay que comprarlo por separado, o si por lo que sea has perdido el lápiz que tenías, puedes comprar un S Pen que funcione con tu dispositivo. Normalmente está disponible en la propia web de Samsung, y también lo encontrarás en otras plataformas como Amazon. Los precios pueden variar, pero por ejemplo ahora mismo puedes encontrar uno compatible con el Note 20 por unos 39€. Además, suele haber distintos colores disponibles.

Si la punta de su S Pen se gasta, no necesita comprar un lápiz óptico completamente nuevo: las puntas son reemplazables en todos los modelos de S Pen (es posible que incluso vengan incluidas algunas de repuesto con tu dispositivo). Las puntas de repuesto también vendrán con una herramienta de extracción para ayudarte a sacar la antigua.

Como puedes ver, el S Pen te abre un mundo de funciones muy útiles, y todavía hay más por venir en un futuro. Samsung ha presentado el modelo S Pen Pro, que es más grande y ofrece incluso más funciones. Se lanzará al mercado más adentrado el año, y más adelante conoceremos más detalles de qué será capaz de hacer y en qué se diferenciará concretamente de los S Pens actuales.

Iremos actualizando la información conforme se vaya sabiendo más.