Ya no podrás comprar películas o series en Google TV, ahora todo será a través de YouTube

Google busca simplificar nuevamente sus ofertas de streaming y está haciendo un gran cambio en la forma de comprar películas y programas de TV. Ya sea que estés en Google TV, Android TV o la aplicación móvil de Google TV, todas tus compras ahora se realizarán a través de YouTube en lugar de una tienda dedicada en esas plataformas.

Según Google, esto no afectará a ningún contenido que ya tengas, por lo que tus compras actuales no sufrirán modificaciones y estarán seguras. Sin embargo, las películas que compres a través de YouTube no aparecerán en tu biblioteca familiar de Google Play, por lo que a partir de ahora tendrás dos bibliotecas.

Google ha anunciado los cambios en una publicación en sus páginas de soporte, donde asegura a los clientes que "podrán seguir accediendo a todas sus películas y programas de TV comprados anteriormente (incluidos los alquileres activos y temporadas de TV completas, independientemente de dónde se haya realizado la compra) en dispositivos Google TV, dispositivos Android TV, la aplicación móvil Google TV para Android y la aplicación iOS, y YouTube. Sin embargo, a partir de ahora, cualquier programa de TV comprado en YouTube a partir de hoy solo será accesible a través de la aplicación YouTube o en YouTube".

¿Cómo comprar series y películas a través de YouTube?

Como era de esperar, comprar a través de YouTube no es muy diferente de lo que estás acostumbrado. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google, puedes buscar en la aplicación de YouTube el título que deseas o navegar por la página de Películas y programas. Si tienes 18 años o más y tienes un método de pago válido asociado a tu cuenta, puedes comprar o alquilar al instante. Las reglas de uso para alquileres no han cambiado.

Los cambios ya han comenzado a implementarse y Google afirma que deberían llegar a todo el mundo en las próximas semanas. El único problema potencial es que YouTube no ofrece compras ni alquileres en todo el mundo y algunos países tienen opciones diferentes a las de otros. La lista de países compatibles y lo que puedes comprar o alquilar en ellos se encuentra en el sitio de asistencia de Google aquí.

Los cambios no son del todo inesperados (Google pasó los últimos años cerrando lentamente la sección de películas y TV de Google Play) y tienen sentido: tener múltiples tiendas para el mismo contenido era un caos y es mucho más sensato tener una experiencia consistente en Google TV, Android TV y la aplicación móvil. Siempre que Google no haga cambios más adelante que dificulten el acceso a las cosas que ya tienes, es probable que este cambio sea uno con el que la mayoría de la gente esté contenta.

Muchos de los mejores televisores utilizan Google TV y/o Android TV, incluidos los de TCL, Hisense, Sony y Philips, así que si tienes un televisor de esas marcas y te gusta comprar películas digitales, deberás estar muy pendiente de los cambios.