Estos renders del Samsung Galaxy Z Fold 4 y del Z Flip 4 muestran los nuevos plegables con más detalle que nunca

Quedan menos de dos semanas para el gran evento de lanzamiento de Samsung del 10 de agosto (opens in new tab), y ese diría conoceremos los nuevos plegables (opens in new tab)de la compañía: el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) y el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab). Y claro, tal y como suele pasar con los dispositivos de gama alta antes de su presentación, ambos dispositivos ya se han filtrado prácticamente al completo.

Ahora, tenemos dos nuevas filtraciones importantes que han visto la luz casi simultáneamente, y una nos permite ver el diseño de los plegables como nunca antes, mientras que la otra nos habla de precios. Pero vayamos por partes.

Empecemos por el Samsung Galaxy Z Fold 4. Los renders han sido filtrados por Evan Blass, que es un filtrador muy reputado, y ha compartido esto a través de 91Mobiles (opens in new tab).

Estos parecen ser renders oficiales de prensa, y nos muestran el Z Fold 4 en tres colores distintos: negro, beige y un especia de gris verdoso.

Te mostramos uno de esos renders a continuación, puedes ver los demás pinchando aquí (opens in new tab).

(Image credit: 91Mobiles / Evan Blass)

En las imágenes se puede ver un módulo de cámaras triple, y un diseño que parece ser básicamente idéntico al del Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab), lo cual no nos sorprende porque es lo que habíamos escuchado hasta ahora en las distintas filtraciones.

Esta publicación también incluye algunos renders del plegable tipo concha, el Galaxy Z Flip 4, e igualmente se parece mucho a su predecesor, el Z Flip 3 (opens in new tab). Os mostramos uno de los renders a continuación (puedes ver los demás pinchando aquí (opens in new tab)). Tal y como puedes ver, hay dos cámaras traseras dentro de una franja de color negro, mientras que el resto de la parte posterior es de otro color: las opciones son grafito, dorado, azul y púrpura.

(Image credit: 91Mobiles / Evan Blass)

Los precios filtrados de los plegables

Ahora vamos con la segunda filtración que hemos mencionado, que habla sobre los precio.

Según la web surcoreana Naver (opens in new tab), el Samsung Galaxy Z Fold 4 partirá de 1.998.700 won para la variante con 256GB de almacenamiento, y el precio sube a 2.097.700 won para la de 512GB. No nos vamos a poner a convertir estas cantidades a euros, ya que son exactamente los mismos precios por los que se lanzó el Samsung Galaxy Z Fold 3 allí el año pasado, lo que sugiere que los precios en los demás países también podrían ser idénticos.

Por lo tanto, esto significa que el Z Fold 4 podría lanzarse por 1.809€ para la variante básica, y 1.909€ la superior con 512GB. Cabe señalar que esto contradice lo que afirmó una filtración anterior, según la cual este año los precios de este plegable subirán un poco (opens in new tab).

Por otro lado, la fuente sugiere un pequeño aumento de precio para el Samsung Galaxy Z Flip 4, que aparentemente comenzaría en 1.299.000 won para un modelo con 256GB de almacenamiento, aumentando a 1.398.000 won para 512GB.

Esto supone un ligero aumento de precio, pero hay que tener en cuenta que las variantes cuentan con más almacenamiento si esta filtración es correcta, y es posible que los precios convertidos del Z Flip 4 de 256GB podrían rondar lo que costó el modelo de 256GB del Z Flip 3. En este caso hablaríamos de un precio inicial de unos 1.109€ este año (y no habría variante de 128GB más económica).

¿Un Flip decepcionante?

Si Samsung sube el precio del Samsung Galaxy Z Flip 4, eso podría perjudicar a la que actualmente es la línea de teléfonos plegables más importante y popular de la compañía.

El Samsung Galaxy Z Flip 3 fue un éxito de ventas, y eso fue sobre todo por el hecho de que bajaran su precio, ya que en comparación con los demás plegables del mercado, era muy asequible. Para continuar con ese éxito de ventas, esperábamos que Samsung vendiera la nueva generación del Flip al mismo precio que el modelo predecesor, o que incluso por menos.

Claro que esto es solo una filtración, por lo que todavía es posible que finalmente la compañía baje el precio del Flip. Además, parece un poco raro que Samsung no ofrezca una variante con 128GB este año, y más si eso hace que el precio de partida sea más elevado.

Por lo tanto, crucemos los dedos y a ver si con un poco de suerte la configuración básica del Galaxy Z Flip 4 es más barata de lo que ha afirmado esta filtración. Está claro que el precio no puede bajar tanto como para que el dispositivo se convierta en uno de los mejores móviles baratos (opens in new tab), pero si el precio es el adecuado, sí que podría ser fácilmente uno de los mejores teléfonos plegables (opens in new tab) del mercado.