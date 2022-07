Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Galaxy Z Flip 4: ¿cuál de los próximos plegables de Samsung promete más?

Los dos teléfonos de Samsung (opens in new tab)que más hype generan ahora mismo son el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) y el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), y eso que todavía ni siquiera han sido presentados. Probablemente el hecho de que de momento todo lo que les rodea sean rumores, sea lo que hace que todo el mundo los esté esperando con tanta emoción.

Se espera que los dos nuevos móviles plegables (opens in new tab) sean presentados el 10 de agosto (opens in new tab), en el evento de lanzamiento confirmado de Samsung. De hecho, ahora que hemos podido ver el tráiler del evento recién publicado por la compañía (opens in new tab), está prácticamente confirmado que ese día conoceremos estos dos dispositivos.

Es normal que estemos emocionados de cara a este lanzamiento, ya que el Samsung Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab) y el Z Flip 3 (opens in new tab) resultaron ser increíblemente populares, y la gente está deseando ver cuál es el próximo paso en el mercado de los plegables.

Con todo esto en mente, hemos querido elaborar esta comparativa, donde hemos puesto frente a frente todos los rumores y filtraciones sobre los dos móviles, para que puedes ver qué diferencias habrá entre uno y otro cuando se pongan a la venta.

Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Z Flip 4: precio

Si bien todavía no sabemos qué precio tendrán el Samsung Galaxy Z Flip 4 y el Z Fold 4, podemos hacernos una buen idea basándonos en los precedentes.

Lo que está claro es que el Fold siempre ha sido, y será, bastante más caro que el Flip.

Por dar algo de contexto, el Samsung Galaxy Z Flip 3 se lanzó por 1.059€ para su variante básica. Este precio fue más bajo que el de su predecesor, por lo que este año podríamos volver a ver una bajada de precio, lo cual haría que el plegable estuviera al alcance de un público mucho más amplio.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Por otro lado, la variante básica del Galaxy Z Fold 3 se lanzó por 1.809€ en España. No estamos seguros de si este año veremos un precio algo más bajo, pero creemos que sería una buena decisión por parte de Samsung, ya que habría muchos más compradores interesados, y el Flip demostró el año pasado que bajando de precio se disparan las ventas.

Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Z Flip 4: diseño

La mayor diferencia entre el Fold y el Flip es el tipo de plegable que son. El Galaxy Z Flip 4 es lo que se conoce como un plegable tipo concha, y de primeras es básicamente un móvil normal, pero lo puedes plegar por la mitad, de forma que ocupa mucho menos sitio y te lo puedes guardar fácilmente en el bolsillo.

Por otro lado, el Z Fold 4 es todo lo contrario: un plegable tipo libro, que parte de un teléfono de tamaño estándar, pero lo puedes desplegar y convertirlo en una pequeña tablet. Esto hace que sea un dispositivo perfecto para el trabajo.

Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Z Flip 4: pantalla

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Y aquí encontramos otras de las diferencias más importantes: las pantallas.

El Galaxy Z Fold 3 contaba con una pantalla principal (cuando está desplegado) de 7.6 pulgadas con una resolución 1768 x 2208, y una pantalla exterior (cuando está cerrado) de 6.2 pulgadas de 832 x 2268. Esta pantalla secundaria en el Fold también es totalmente funcional (a diferencia del Flip tal y como veremos ahora). Respecto al Z Fold 4, según las filtraciones veremos unas especificaciones de pantallas muy similares esta año ya que no esperan grandes cambios.

De hecho, la única mejora notable que se rumorea es que la pantalla exterior tendrá una tasa de refresco de 120Hz, lo cual sería fantástico, ya que en el Z Fold 3 se quedaba en 60Hz.

En el caso del Flip tampoco esperamos grandes cambios. El año pasado la pantalla principal del Galaxy Z Flip 3 era de 6.7 pulgadas con resolución 1080 x 2640, y según dicen la del Z Flip 4 seguirá siendo del mismo tamaño. Respecto a la pantalla secundaria, cuando el tipo concha está cerrado, tenemos una mini pantalla de 1.9 pulgadas con resolución 260 x 512, y aquí tenemos una gran diferencia con el Fold, ya que, al menos por lo que vimos en el Z Flip 3, esta pantalla exterior no es muy útil: solo sirve para mostrar la hora, la fecha, algunas notificaciones y unos cuantos widgets. Hay rumores que afirman que la pantalla secundaria del Z Flip 4 será un poquito más grande que el año pasado.

(Image credit: Future)

Por último respecto a las pantallas, cabe mencionar que hasta ahora ambos modelos han tenido problemas con los pliegues, ya que son demasiado notables en la pantalla. Ahora bien, según los rumores, Samsung ha conseguido mejorar la tecnología para que el pliegue se disimule mejor (opens in new tab)en sus dos próximos plegables.

Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Z Flip 4: cámaras

Hablemos de las cámaras. Se rumorea que el Samsung Galaxy Z Fold 4 recibirá una gran actualización en sus cámaras con respecto a su predecesor, lo que probablemente hará que sea mucho mejor para la fotografía que el Z Flip 4.

Aparentemente, el Z Fold 4 contará con una cámara principal de 50MP o 108MP y una ultra gran angular de 12MP, además de un teleobjetivo de 10MP o 12MP que permitirá hacer zoom óptico a 3x. Por comparar con su predecesor, este tenía tres cámaras de 12MP, y el teleobjetivo ofrecía un zoom de 2x.

También se ha dicho que el nuevo Fold tendrá una cámara frontal de 10MP en la pantalla exterior y una de 4MP incrustada debajo de la pantalla principal (la grande). En este caso esto es lo mismo que vimos en el Z Fold 3, por lo que no parece que habrá cambios.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Respecto a las cámaras principales del Z Flip 4 no hemos escuchado nada, por lo que parece que veremos el mismo par de sensores de 12MP (uno de ellos ultra gran angular) que vimos en el Z Flip 3.

Y en cuanto a las cámaras selfie, el predecesor contaba con una de 10MP, y según una filtración podríamos ver una mejora a nivel tecnológico, ya que podría pasar a ser una cámara incrustada bajo pantalla. Dicho esto, no parece que demasiadas fuentes estén de acuerdo en esto.

Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Z Flip 4: rendimiento y software

Parece que tanto el Samsung Galaxy Z Fold 4 como el Z Flip 4 equiparán el chip tope de gama Snapdragon 8+ Gen 1, que es mejor que el Snapdragon 888 que llevaban los plegables el año pasado.

Básicamente, en ambos casos los plegables cuentan con el mejor chip disponible en el mercado en el momento de su lanzamiento. En otras palabras, estos modelos de Samsung son realmente potentes.

Dicho esto, es posible que el Fold supere en rendimiento al Flip, ya que según las filtraciones, el Flip podría quedarse con 8GB de RAM, mientras que el Fold podría contar con 12GB, lo cual es muy creíble ya que es lo mismo que vimos en la generación anterior.

(Image credit: Future)

Y claro, si la RAM es la misma, es posible que el almacenamiento también. En el Z Fold 3 podías elegir entre 256GB y 512GB, mientras que en el Z Flip 4 entre 128GB y 256GB.

El software que encontraremos en ambos plegables será el mismo: Android con la capa de personalización One UI de Samsung.

Conclusión

Los Galaxy Z Fold de Samsung son sus plegables más premium, y por lo tanto más caros. Son dispositivos grandes con mucho almacenamiento y cámaras de gama alta, y parece que volveremos a ver lo mismo este año con el Z Fold 4 (aunque con mejores cámaras).

Por otro lado, el Z Flip 4 es un plegable al alcance de más compradores. Es más pequeño, más manejable y cuenta con menos cámaras, menos almacenamiento y una sola pantalla realmente funcional. Y por eso su precio no es tan desorbitado como el del Fold, razón por la cual es un dispositivo mucho más popular y supera en ventas con creces al otro plegable.

Nota: esta comparativa que acabamos de hacer, la hemos enfocado basándonos en las especificaciones y las mejoras que esperamos ver en las nuevas versiones de estos plegables, que se lanzarán el 10 de agosto. Si deseas leer una comparativa más detallada y en profundidad entre los Z Flip 3 y Z Fold 3 del año pasado, ¡también la tenemos! Puedes leerla pinchando aquí (opens in new tab).