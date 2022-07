Confirmado el diseño del Samsung Galaxy Z Flip 4 y del Z Fold 4, gracias al tráiler oficial del evento Unpacked

El segundo gran evento de lanzamiento de Samsung de este 2022 está cada vez más cerca, y para ir calentando motores, la compañía ha publicado el tráiler oficial del evento Galaxy Unpacked del 10 de agosto (opens in new tab), en el cual nos muestran el diseño de sus próximos dos teléfonos plegables, que por lo que vemos, deberían ser el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) y el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab).

Si bien es cierto que en el vídeo Samsung no menciona específicamente el nombre de los plegables, llevamos mucho tiempo esperando ver el lanzamiento de estos dos dispositivos en el evento de verano de la compañía (igual que el año pasado), y viendo las imágenes esto queda en realidad confirmado.

Por otro lado, cabe señalar que nos alegra poder reafirmarnos en la idea de que lanzarán también el nuevo Z Fold, ya que lo cierto es que las imágenes compartidas hasta ahora por Samsung se centraban sobre todo en el sucesor del Samsung Galaxy Z Flip 3.

Bueno, y ¿qué vemos exactamente en el vídeo? Vale, hay que estar muy atento para captar los detalles, ya que la compañía solo nos permite echar breves vistazos a cada dispositivo, pero se muestran los plegables en distintos ángulos, lo que nos ayuda a ver algunos detalles.

Os dejamos primero el vídeo, y después lo comentamos:

En el caso del Samsung Galaxy Z Flip 4 (o al menos el plegable que se ve igual que el Flip y por lo tanto debería serlo), parece que vemos dos cámaras en la parte trasera, junto con un flash. Esto coincide con lo que tenía el Samsung Galaxy Z Flip 3, al igual que el diseño en dos tonos de la parte trasera y la disposición de las conexiones, los botones y las líneas de antena que vemos en el dispositivo.

Por otro lado, nos permiten ver mucho menos el próximo Samsung Galaxy Z Fold, pero lo suficiente para ver que se parece mucho a su predecesor. Claro que nada de esto nos sorprende ya que es lo mismo que han afirmado las filtraciones que ha habido hasta ahora.

Más allá de las imágenes, el tráiler también incluye algún texto, que apunta a distintas mejoras. Según podemos leer: "Algunas cosas, son mejores que otras. Nuevas experiencias que cambiarán para siempre nuestra forma de actuar. Flexible es mejor que plano. Prepárate para vivir más allá de lo que imaginas".

Es verdad que el texto puede resultar un tanto ambiguo, y que podría estar simplemente resaltando las ventajas de los móviles plegables en general frente a los tradicionales, pero lo cierto es si sumamos a esto las declaraciones de hace unos días del presidente de Samsung, Dr. TM Roh, la compañía parece que tiene preparadas muchas mejoras para las nuevas versiones de sus plegables.

Es muy posible que una de esas mejoras la encontremos en las cámaras, y probablemente de forma especial en el Z Flip 4.

Por otro lado, la mención a que "cambiarán para siempre nuestra forma de actuar", podría estar haciendo referencia a la rumoreada ranura incorporada para el S Pen en el Z Fold 4.

Sea como sea, conoceremos todos los detalles el 10 de agosto, así que queda muy poco tiempo.

Mucho más que solo plegables

Aunque está claro que el Samsung Galaxy Z Fold 4 y el Samsung Galaxy Z Flip 4 serán los protagonistas del evento de Samsung del 10 de agosto, no son los únicos dispositivos que esperamos conocer ese día, ya que es probable que los nuevos smartwatch, el Samsung Galaxy Watch 5 y el Galaxy Watch 5 Pro, también sean presentados ese día.

Por lo que hemos escuchado hasta ahora, esperamos que sean wearables de gama alta con precios preocupantemente altos, pero con grandes mejoras en la duración de la batería.

Pero la cosa no queda ahí, porque también se habla de que la compañía podría lanzar los auriculares Samsung Galaxy Buds 2 Pro, aunque una fuente concreta ha afirmado que estos llegarán antes. Sea como sea, esperamos un evento bien cargadito en el que conoceremos muchas novedades de Samsung.

Por supuesto, aquí en TechRadar estaremos siguiendo el evento en directo para traerte todas las novedades y que no te pierdas ningún detalle sobre los que podrían convertirse en los mejores plegables del mercado, y algunos de los mejores smartwatch.