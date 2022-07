Samsung confirma que veremos varios plegables el 10 de agosto, y no solo el Galaxy Z Flip 4

Olvídate de conjeturas, filtraciones o rumores: el propio equipo directivo de Samsung ha escrito una publicación en su blog poniéndonos los dientes largos de cara al lanzamiento de múltiples plegables en su evento Unpacked del 10 de agosto (opens in new tab), que según la compañía "empujarán los límites de lo que es posible".

Justo ayer os contamos (opens in new tab)que Samsung había confirmado que el 10 de agosto de 2022 celebrarán su evento de lanzamiento, y que sabemos que presentarán el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) (el plegable tipo concha) ya que aparece en la imagen de portada del evento. Ahora bien, nos quedaron dudas sobre el lanzamiento del Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) (el plegable tipo libro), o de cualquier otro plegable, ya que no aparecía por ningún lado.

Pues bien, en un artículo publicado a última hora del miércoles (opens in new tab) titulado "El momento de los smartphones plegables ya ha llegado", el presidente de Samsung, Dr. TM Roh, afirma que después de ver cómo se enviaron 10 millones de plegables a todo el mundo el año pasado (o 9 millones, según a quién le preguntes), "estamos llegando al momento en el que estos dispositivos plegables se están popularizando."

Samsung ahora planea asegurar esa expansión de estos dispositivos en el mercado con sus nuevos plegables que lanzarán el 10 de agosto: no nombra los modelos específicamente, pero claramente habla en plural.

Por lo tanto, podemos asumir con bastante seguridad que la compañía está hablando del Samsung Galaxy Fold 4 y del Galaxy Z Flip 4, y en caso contrario, que lancen varias versiones de uno de ellos. También podría ser posible que Samsung haya decidido retocar el nombre de alguno de ellos, añadiendo la etiqueta "Ultra", o algo así.

¿De verdad habrá grandes cambios o son todo palabras?

También existe la posibilidad, al menos basándonos en las palabras de Roh, de que estos nuevos dispositivos puedan llevar un paso más allá el diseño de los plegables. Tal y como señala Roh: "este año hemos tenido avances en todos los detalles y hemos ampliado las experiencias que ofrecen estos dispositivos y que cambian el comportamiento".

Sin embargo, también existe la posibilidad de que el Z Flip, que es un plegable tipo concha que plegado te cabe en una mano, y el Z Fold, que es un plegable tipo libro que se transforma en una pequeña tablet, se fusionen un poco, con el Z Flip 4 adoptado algunos de los atributos de productividad del Fold y el Fold 4 incorporando ciertos aspectos del estilo del diseño del Z Flip.

Roh ha escrito: "Estoy impaciente por mostrar a todo el mundo el potencial que tienen los nuevos dispositivos plegables Samsung Galaxy para convertirse en la herramienta definitiva, tanto para la productividad como para la expresión personal. Ahora los usuarios podrán hacer más de lo que nunca pensaron que fuera posible, todo a la vez y en un solo dispositivo".

Respecto a qué esperamos ver en el nuevo Galaxy Fold 4, la mayoría de los rumores habla sobre pantallas mejoradas, más cámaras y una bisagra rediseñada. Y en el caso del Galaxy Z Flip 4, es posible que los cambios sean menos impactantes, aunque sí que podría contar con una nueva cámara selfie incrustada bajo pantalla.

Sin dudas, la publicación de Roh parece prometer cambios más drásticos, pero ya sabéis, también podría ser la típica jerga comercial de cara a al lanzamiento para hacer promoción y aumentar la emoción por lo que está por venir.

En conclusión, esta publicación del propio ejecutivo de Roh nos confirma que el 10 de agosto la compañía lanzará varios plegables, y no solo el Flip, que es lo único que sabíamos con certeza ayer mismo.

No te pierdas todos los detalles sobre todo lo que sabemos ya sobre los dos nuevos plegables: