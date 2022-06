Los plegables Samsung Galaxy Z Flip 4 y Z Fold 4 llegarán con bisagras y pliegues mejorados, y eso es algo fantástico

Ya va quedando menos para el esperado lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab)y del Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), y las últimas filtraciones hablan sobre las partes más cruciales para los móviles plegables: las bisagras y los pliegues de la pantalla.

Empezaremos por la filtración más reciente, que es un tuit del filtrador Ice Universe (opens in new tab), que suele ser fiable, que afirma que el pliegue del Z Flip 4 será menos marcado de lo que lo era en el Z Flip 3, y que "la mayoría de la gente estará satisfecha" con la mejora.

Esto se suma a un tuit anterior de la misma fuente en el que se mostraban unas fundas destinadas al Z Flip 4 (opens in new tab), y que revelan que la bisagra también será más compacta que antes, lo cual supone otra mejora en el diseño respecto al Samsung Galaxy Z Flip 3 (opens in new tab).

El otro plegable

También hay noticias sobre el plegable tipo libro de Samsung: el Galaxy Z Fold 4. Este también va a contar con algunas mejoras parecidas en su diseño. Hace un par de semanas nos enteramos de que el pliegue de este modelo también será menos marcado que antes (opens in new tab), por lo que parece que Samsung está mejorando la implementación de esta tecnología de forma generalizada para ambos plegables.

Respecto a la bisagra, una vez más tenemos que dar las gracias a Ice Universe (opens in new tab) por la información, ya que en un tuit de hace unos días nos mostró una bisagra más compacta para el Z Fold 4 en comparación con el Z Fold 3 (opens in new tab), básicamente, el mismo tipo de mejora de la que hemos hablado en el caso del Z Flip 4.

Al parecer, según el filtrador el diseño del Galaxy Z Fold 4 ha "cambiado mucho". Con un poco de suerte, no que tendremos que esperar mucho para averiguar si está en lo cierto, ya que aunque es cierto que Samsung no ha confirmado la existencia de los plegables ni su fecha de lanzamiento, es de esperar que ambos modelos se anuncien en agosto.

Mejorando constantemente

Los móviles plegables no pueden más que mejorar con el tiempo en lo que respecta tanto a su diseño como a su funcionalidad: basta con ver cómo han progresado los teléfonos en general durante la última década. La tecnología, los materiales y los procesos de fabricación mejoran con el tiempo, y eso hace que los móviles tengan mejor aspecto y funcionen de forma más fiable.

Y en el caso de los plegables, parece que vamos a ver una vez más un progreso con el Samsung Galaxy Z Flip 4 y el Samsung Galaxy Z Flip 4 en agosto. Lo que vimos el año pasado ya nos impresionó bastante (opens in new tab), y con los años de experiencia de Samsung en este mercado, va a ser difícil que Apple o Google se pongan a su altura cuando lancen sus propios dispositivos plegables.

Que los próximos plegables de Samsung cuenten pliegues más disimulados y bisagras más compactas sería, por supuesto, algo muy bienvenido; siempre y cuando estas mejoras no produzcan problemas de fiabilidad o durabilidad en los dispositivos. Pero hay otra cosa que es necesaria para que los plegables realmente puedan competir con los móviles tradicionales: el precio. Conseguir que sus plegables tengan un precio más bajo podría ser el verdadero reto para Samsung.

No olvides que tenemos artículos específicos de ambos plegables de Samsung, en los que hemos reunido absolutamente todo lo que ya se sabe sobre cada uno de ellos. Además, así puedes decidir cuál de los dos te gustaría comprarte cuando salgan a la venta, probablemente en agosto. Pinchando aquí puedes acceder a toda la información del plegable tipo concha, el Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), mientras que los detalles del plegable tipo libro, el Galaxy Z Fold 4, los encontrarás pinchando aquí (opens in new tab).