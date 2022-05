Una funda para el Samsung Galaxy Z Fold 4 filtrada muestra un posible cambio en el diseño

Contamos con que tanto el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) como el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) se lancen en algún momento de agosto, y ahora, una nueva filtración de una fuente fiable apunta a un cambio de diseño para el plegable tipo libro Galaxy Z Fold 4.

El conocido filtrador Ice Universe (opens in new tab) ha publicado unas imágenes de una funda supuestamente diseñada para el Galaxy Z Fold 4, y se aprecia una diferencia clave respecto al Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab): cuando la funda está plegada, es ligeramente más ancha.

Una de las pequeñas quejas que los usuarios tienen sobre el Samsung Galaxy Z Fold 3 es que la pantalla externa (la que se ve cuando el teléfono está cerrado) tiene una forma muy alta y estrecha, por lo que parece que el nuevo modelo podría cambiar eso.

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5May 27, 2022 See more

Mejoras año tras año

No es que estemos ante la filtración más sólida sobre el próximo plegable de Samsung, ya que no nos dan medidas reales de la pantalla, ni ningún detalle concreto; solo podemos basarnos en el texto del tuit y las imágenes.

Sin embargo, sí que sugiere que Samsung está teniendo en cuenta las críticas de los consumidores respecto al Galaxy Z Fold 3 y que pretende solucionarlas en el Galaxy Z Fold 4. Por ejemplo, ya habíamos escuchado anteriormente que el próximo modelo tendrá un pliegue menos notable en el centro de la pantalla (opens in new tab).

También se ha hablado de que el Galaxy Z Fold 4 va a ser más delgado y ligero que su predecesor (opens in new tab), al fin y al cabo, los teléfonos plegables también necesitan poder guardarse en el bolsillo de vez en cuando. Sea como sea, en los próximos meses deberíamos averiguar en qué ha estado trabajando Samsung exactamente.

Samsung sigue trabajando en perfeccionar su plegable

Nos vamos acercando al lanzamiento de la cuarta generación de los teléfonos plegables de Samsung y, como era de esperar después de cuatro años, estos dispositivos están pasando de ser experimentos innovadores a convertirse en móviles cada vez más pulidos, y en los que se puede confiar para el uso diario.

Mientras que empresas como Apple y Google mantienen sus planes relacionados con los teléfonos plegables en secreto, Samsung sigue avanzando y mejorando cada vez más. Si finalmente el Galaxy Z Fold 4 viene con una pantalla externa con una relación de aspecto más práctica para el usuario, entonces es otro paso más hacia la dirección correcta.

Pero seguro que habrá otras muchas mejoras muy bienvenidas. Ambos plegables de Samsung serán más rápidos que su predecesores, los mecanismos de plegado serán más fiables, y también ha habido rumores sobre mejoras en las cámaras (opens in new tab).

Al igual que pasa con todos los móviles del mercado, gran parte del atractivo del Galaxy Z Fold 4 y del Galaxy Z Flip 4 va a depender del precio que Samsung fije para ellos. Lo cierto es que la compañía cuenta con una ventaja: que lleva varios años en el mercado de los plegables, y por lo tanto, es de esperar que los procesos de fabricación sean más baratos.