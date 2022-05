Parece que al final el Google Pixel Fold no competirá con el Samsung Galaxy Z Fold 4

Durante un tiempo parecía que Samsung podría tener un importante competidor para sus nuevos móviles plegables de este año, el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) y el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab), ya que esperábamos que Google lanzara su Pixel Fold en fechas cercanas, pero ahora parece que no será así.

Según The Elec (opens in new tab), Google ha pospuesto el lanzamiento del Pixel Fold (opens in new tab). Como aparentemente la compañía planeaba lanzar su primer teléfono plegable (opens in new tab) en el cuarto trimestre de este año 2022, suponemos que si se ha retrasado, probablemente signifique que no llegará hasta 2023, aunque eso no lo concretan en el informe.

En la página web afirman que según "personas relacionadas familiarizadas con el asunto", el retraso se debe simplemente a que el Pixel Fold "no está tan completo como Google desea".

No está muy claro a qué se refieren con eso, pero tratándose de un móvil plegable, lo cierto es que se trata de un tipo de producto totalmente nuevo para la compañía, y hay varios asuntos por resolver, sobre todo relacionados con la pantalla plegable y la bisagra, y es probable que alguna de esas cosas todavía no esté tan pulida como a Google le gustaría.

El mercado de los plegables está actualmente liderado por Samsung, y en parte se debe a que la compañía ha ido lanzando dispositivos plegables aunque no estuvieran pulidos del todo, mejorándolos con cada generación, pero parece que Google no está dispuesto a hacer eso, y lo cierto es que teniendo en cuenta que tiene más competencia en este ámbito hoy en día de la que tenía Samsung cuando entró en el mercado, probablemente sea una decisión acertada.

Sea como sea, la afirmación de que el Google Pixel Fold haya sido pospuesto nos llega de una sola fuente, por lo que todavía existe la posibilidad de que veamos el plegable este mismo año.

Ya nos lo veíamos venir

Aunque de momento ponemos en duda la veracidad de esta información sobre el retraso del Google Pixel Fold, lo cierto es que nos resulta muy creíble, ya que es algo que pensábamos que iba a pasar.

Durante la conferencia Google IO 2022 (opens in new tab), la compañía anunció un montón de cosas y habló sobre prácticamente todos los productos que pretendía lanzar este 2022, incluido el Google Pixel 7 (opens in new tab). De hecho, la compañía incluso nos avanzó que lanzarían una nueva tablet, la Google Pixel Tablet (opens in new tab), y eso que no lo harán hasta 2023.

Sin embargo, no mencionaron el Google Pixel Fold ni de lejos, por lo que es lógico pensar que el primer móvil plegable de la compañía está todavía muy lejos de ser lanzado al mercado. En definitiva, si quieres comprarte un plegable este año, probablemente tus mejores opciones sean los próximos dispositivos de Samsung.

Vía GSMArena (opens in new tab)

