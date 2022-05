Google nos deja boquiabiertos en el I/O con sus gafas de traducción simultánea

Sí, has leído bien. Durante el Google I/O 2022, Google por fin nos ha sorprendido con unas gafas que traducen literalmente lo que dice alguien ante tus ojos, suponiendo que llevas las gafas, claro.

Las gafas parecen unas normales, y funcionan sin la ayuda de tu smartphone, lo que hacen que nos olvidemos prácticamente de las Google Glass.

En realidad, no se sabe mucho sobre ellas, más allá del corto vídeo de demostración que enseñó Google al final de sus dos horas de evento en un 'One More Thing...' de Steve Jobs.

Las gafas usan realidad aumentada e inteligencia artificial (posiblemente con cámaras y micrófonos) para saber si te está hablando alguien, escuchar lo que dice, traducirlo y mostrarlo en la pantalla en directo, en los cristales de las gafas.

'El lenguaje es fundamental para comunicarnos entre nosotros', explicó Sundar Pichai, CEO de Google, pero dijo que intentar entender lo que dice alguien en otro idioma 'puede suponer todo un reto'.

Vista en primera persona de las gafas de traducción de Google (Image credit: Future)

El prototipo de las gafas (afortunadamente, Google no las llamó 'Google Glass 3') usa los avances de Google en traducción y transcripción para ofrecer palabras traducidas 'en tu campo de visión', dijo Pichai.

En el vídeo, una chica explica cómo su madre habla mandarín y ella inglés. Su madre la entiende pero no puede contestarle en inglés.

La chica se pone las gafas negras e inmediatamente ve lo que está diciendo su madre, transcrito en inglés con letras amarillas en la pantalla. Podemos ver la interfaz de lo que está viendo la hija, y está muy bien conseguido.

Lo que está claro es que no tenemos que mirar arriba para ver lo que pone en la pantalla, como pasaba con las Google Glass. El prototipo permite al usuario mirar directamente hacia el hablante, así que las palabras aparecen encima de él. En una imagen, vemos en primera persona la función de traducción. De nuevo, se trata de un prototipo de Google, no sabemos cómo funcionarán exactamente hasta que las gafas salgan del laboratorio.

Google no ha hablado de posible fecha de finalización de este proyecto. No tiene ni nombre. Aun así, ver a una persona usando realidad aumentada sin que parezca futurista soluciona un gran problema, además de que esa función de traducción nos parece de lo más necesaria.

Como dijo una persona en el vídeo: 'son como subtítulos para la vida real'.