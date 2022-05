El Samsung Galaxy Z Fold 4 podría solucionar el mayor problema de los móviles plegables

Continúan las filtraciones sobre el próximo móvil plegable (opens in new tab)de Samsung, el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab). En este caso, el destacado filtrador Ice universe (opens in new tab) ha revelado en Twitter que la pantalla del teléfono tendrá un pliegue menos marcado.

Según el filtrador, el pliegue seguirá viéndose en cierta medida cuando el móvil esté desplegado, pero debería disimularse mucho mejor que en versiones anteriores del plegable tipo libro de Samsung, solucionando por fin un problema típico de la gama Fold de Samsung, que llevamos viendo desde el primer modelo.

Un problema constante

El Galaxy Fold original se lanzó con una cubierta de plástico que protegía su pantalla principal, la cual tenía un pliegue muy prominente. Esto provocaba un molesto reflejo, independientemente de si se utilizaba el teléfono en interiores o exteriores. Samsung ha estado trabajando para solucionar este fallo de diseño, pero todavía no lo ha conseguido del todo.

En el Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab), por ejemplo, se deshicieron de esa capa de plástico sustituyéndola por una de un material propio de Samsung llamado "Ultra-Thin Glass", que es como un tipo de vidrio ultrafino. La compañía también mejoró la bisagra para que fuera más resistente al paso del tiempo que antes. Pero, a pesar de estas mejoras, el pliegue sigue ahí, aunque no se note tanto.

Y claro, tampoco es que este problema sea imposible de resolver. La compañía Oppo lanzó un teléfono plegable (opens in new tab)en China en el que se redujo significativamente la visibilidad del pliegue. Por otro lado, si nos remontamos un poco más atrás, el plegable Razr 2019 de Motorola consiguió lo mismo gracias a un ingenioso diseño de la bisagra del móvil.

Un año de filtraciones

En lo que llevamos de 2022, hemos visto un flujo constante de filtraciones relacionadas con el Samsung Galaxy Z Fold 4, y no hacen más que aumentar conforme nos vamos acercando a la fecha de lanzamiento del plegable.

Hemos reunido en un artículo específico todo lo que sabemos ya sobre el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), y analizando toda esa información, parece que vamos haciéndonos una idea de cómo será el nuevo plegable tipo libro de Samsung: se espera una pantalla principal de 7,56 pulgadas y una pantalla exterior (cuando está plegado) de 6,19 pulgadas. Es posible que el móvil cuente con la misma cámara con zoom óptico de 10MP que tiene el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab).

Esperamos que Samsung pueda resolver el problema del pliegue a tiempo para el lanzamiento del dispositivo, de modo que ya no tengamos que estar viendo esa molesta línea en el centro cuando usemos el teléfono.

Se espera que el Galaxy Z Fold 4 llegue en algún momento a finales del verano de 2022, junto con el Galaxy Z Flip 4, (opens in new tab) el plegable tipo concha de la compañía. Dicho esto, todavía hay tiempo para que Samsung haga más cambios en el dispositivo, los cuales seguramente se filtrarán, y aquí estaremos para contártelo.