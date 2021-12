El Oppo Find N soluciona el principal problema del Samsung Galaxy Z Fold 3

Bueno, pues otra compañía china que se lanza a la piscina de los teléfonos plegables. El Oppo Find N es el primer dispositivo flexible de la marca, lanzado durante su 'Inno Day' anual, donde muestran sus últimos avances.

Este nuevo Oppo tiene un pliegue estilo libro, como el Samsung Galaxy Z Fold 3, con una gran pantalla cuando está desplegado, y un panel más pequeño cuando lo tenemos cerrado.

Pero llegando tres generaciones después de Samsung, Oppo se ha inspirado claramente en la familia Fold. En concreto, ha arreglado algo incomodísimo del uso del Samsung.

Hemos estado un rato con el Oppo Find N, y nos ha gustado mucho más que el Samsung Galaxy Z Fold 3, sobre todo porque arregla ese problema clave de los plegables.

Por desgracia, el teléfono solo saldrá a la venta en China, pero esperamos que un Find N2 llegue a España en un futuro.

¿Cómo es el Oppo Find N?

Hemos estado probando el Oppo Find N al máximo, pero no hemos podido usarlo todo lo bien que quisiéramos porque el software chino no incluye la Google Play Store. Hemos podido hacer el apaño instalando algunas desde la web, pero como no tenemos Google Drive, no hemos podido ponernos el WhatsApp (no podríamos haber hecho copias de seguridad).

(Image credit: Future)

La pantalla externa es, básicamente, monísima. Con una diagonal de 5.49 pulgadas es muy compacta, y llamará la atención de los que no quieren un móvil gigante. Es muy útil para mirar mensajes rápido y echarle un ojo a las redes sociales.

A pesar del poco marco que tiene, el teléfono no se siente delicado cuando lo tienes en la mano. Se pliega sobre sí mismo, así que es muy grueso. Cuando lo abres, tienes una pantalla de 7.1 pulgadas y su grosor abierto es el mismo que puede tener un smartphone normal y corriente, pero en el tamaño de una mini tablet.

La pantalla grande es mucho más cómoda para escribir, ya que el teclado ocupa bastante más espacio, y usar el móvil más tiempo con esa pantalla era una maravilla.

Un problema que tiene es el hecho de descargar las apps como APK. Esto quiere decir que no están optimizadas para el tamaño de la pantalla o su naturaleza plegable, así que las apps que usamos no están del todo ajustadas.

Por ejemplo, cuando intentamos ver una película o serie de Disney+ con el móvil desplegado, girarlo no cambiaba la orientación del vídeo. Además, la imagen no se extendía a los bordes del panel. El área que ocupaba no era más grande que la que ocupa la pantalla exterior o la de cualquier otro smartphone.

De igual manera, aunque el Oppo Find N está hecho para funcionar por gestos que permitan dividir la pantalla o ver varias ventanas fácilmente, muchas de las apps que hemos probado no eran compatibles.

Nos imaginamos que el sistema funciona genial para China, y cualquier app popular de streaming de allí se verá genial en el Find N. De todas formas, hasta que no llegue una versión del teléfono con un software distinto, será difícil valorar el teléfono como si lo usáramos de normal.

(Image credit: Future)

Vamos a ver rápidamente el resto de especificaciones del móvil: hay una batería de 4.500mAh que dura aproximadamente un día entero (usar más la pantalla pequeña que la grande hará que aguante más). La carga por cable de 33W no es extremadamente rápida, y tampoco los 15W inalámbricos o los 10W reversibles, pero son unos extras de agradecer.

El procesador es el Snapdragon 888, el más potente para Android de 2021, junto con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Es muy rápido, y los juegos en la pantalla grande iban muy fluidos. Nos impresionó en concreto cómo el teléfono pasaba de una pantalla a otra al cerrarlo y abrirlo sin ningún tipo de lag teniendo la misma aplicación abierta.

En cuanto a las cámaras, tenemos un sensor principal de 50MP, otro gran angular de 50MP y un teleobjetivo de 13MP. Si conoces a Oppo, sabrás que sus teléfonos son muy buenos en fotografía, y el Find N no es una excepción.

Para las selfies, tienes el mismo sensor de 32MP en un agujero en ambas pantallas (interior y exterior) pero, por extraño que parezca, los retratos que nos hacíamos con la interna se veían mucho mejor que los de la cámara selfie de la pantalla pequeña.

Galaxy Z Fold: repasa este tema

La serie Samsung Galaxy Z Fold siempre ha generado una sensación rara al uso, por una sola razón. No te das cuenta cuando usas la pequeña pantalla exterior, pero el problema asoma cuando usas la grande.

¿Lo ves? Samsung no ha dado con la solución. Cuando usas el teléfono, hay una onda bien visible que cruza la mitad de la pantalla cuando se pliega.

(Image credit: Future)

Dependiendo de lo que estés haciendo, puede ser algo casi imperceptible o un enorme problema, y recomendamos encarecidamente a Samsung que lo arregle para la próxima generación de plegables.

¿Y qué pasa con el Oppo Find N? Bueno, pues ese es el 'incomodísimo problema' que mencionábamos antes.

No hay ningún 'bache' en la pantalla plegable del Oppo. Puedes pasar el dedo de un lado a otro que no vas a notar dónde está la bisagra. Es una experiencia increíble para los que hemos usado ya un Galaxy Z Fold, y deslizarse por los menús o jugar es ahora un poco más divertido.

Ese 'bache' en la pantalla puede no sonar a un problema grave para la gente que nunca ha usado un plegable, pero afecta al uso diario con el móvil.

Las primeras generaciones de teléfonos plegables venían (comprensiblemente) con problemas únicos en su diseño, como la durabilidad de la bisagra y la falta de software específico.

Aun así, ahora que estos móviles flexibles llevan un tiempo en el mercado, es solo cuestión de tiempo que las compañías encuentren la forma de arreglar ese problema, y Oppo lo ha sabido hacer con el Find N. Es el turno de Samsung.