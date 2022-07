Samsung Galaxy Watch 5 -älykellot näyttäytyvät uusissa kuvissa koko komeudessaan

Olemme kuulleet hyvin kattavat tiedot tulevista älykelloista Samsung Galaxy Watch 5 ja Galaxy Watch 5 Pro. Luvassa on huhujen perusteella erittäin kiinnostava uutuusmallisto, eikä uusi kuvavuoto anna sekään aihetta huolelle.

91mobiles (opens in new tab) on julkaissut renderöintikuvat molemmista kelloista. Mikäli kuva pitää paikkansa, tiedossa on viisi erilaista värivaihtoehtoa. Tieto osoittautuu todeksi tai palturiksi todennäköisesti elokuun 10. päivä.

Paljastus on linjassa aiempien vuotojen kanssa, joskin tällä kertaa kelloista nähdään entistä kattavampi näkymä. Vaikka muotoilu ei eroa merkittävästi edeltäjistä, on mukana muutamia muutoksia.

Värejä ja akkuja

Näillä näkymin Pro-malli saapuu myyntiin ainakin mustana ja harmaana. Perusmallin kohdalla valikoima on kattavampi, sillä vuoto vihjaa mustasta, pinkkikullasta sekä violetista vaihtoehdosta. Näistä viimeisin olisi luonteva lisäys, sillä myös Samsung Galaxy S22 -älypuhelin saapui vastikään purppurassa sävyssä.

Viimeisimmän tiedon mukaan uudet älykellot saapuvat myyntiin käytännössä samalla hintalapulla varustettuna kuin edeltäjänsäkin. Tämä on etenkin Pro-mallin tapauksessa hyvä asia, sillä kellon huhutaan saavan merkittävän parannuksen akkukestoon.

Tuoreet kuvat antavat lisäpontta aiemmille huhuille. Mitä ilmeisimminkin Galaxy Watch 4 Classicin pyöritettävä kellotaulu on todella jäämässä historiaan. Tämä on sääli, sillä se on ollut oivallinen tapa käyttää kelloa.

Mitä odotamme näkevämme elokuun 10. päivä?

Samsungin uskotaan esittelevän valtavan määrän tuoreita laitteita elokuun 10. päivä. Yhtiö on vahvistanut tuolloin järjestettävän tuotetilaisuuden. Lisäksi useat vihjailut antavat osviittaa tulevasta.

Vaikka Samsung ei ole vahvistanut laitteita, tietovuodot antavat hyvän kokonaiskuvan tapahtumasta. Tuoreet renderöintikuvat esittelevät tulevan taitettavan puhelimen Samsung Galaxy Z Fold 4.

Jos huhut pitävät paikkansa, nähdään tilaisuudessa Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung Galaxy Z Flip 4, Samsung Galaxy Watch 5, Samsung Galaxy Watch 5 Pro sekä Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Julkistuskattaus näyttää melkoisen vaikuttavalta. Samalla sen monipuolisuus saa monet kilpakumppanit varpailleen, sillä Samsung haastaa Applen, Googlen ja muut valmistajat lähes kaikissa tuotekategorioissa.

Kertarysäyksellä julkistettavat laitteet luovat kuitenkin pidemmän odotuksen ennen seuraavaa kierrosta. Seuraavaksi vuorossa oleva Samsung Galaxy S23 nähtäneen vasta tammikuussa.