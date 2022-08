Así son el Galaxy Z Fold 4 y el Galaxy Z Flip 4 en carne y hueso: se han filtrado fotos de los móviles plegables

El Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) y el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) se han filtrado casi al completo en los últimos meses, de cara a su presentación oficial el 10 de agosto, pero esta última filtración va un paso más allá: no muestra fotos hechas "en la vida real" de los móviles plegables (opens in new tab).

Estas imágenes han sido publicadas por @noh_tech (opens in new tab) en Twitter (opens in new tab) (compartido por 9to5Google (opens in new tab)) y nos permiten echar un buen vistazo a los dos próximos teléfonos de Samsung, desde distintos ángulos, en lo que parece ser una especie de color gris azulado.

Como ya vimos hace poco unos renders del Galaxy Z Flip 4 y del Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab), además de todo lo que ya hemos oído sobre los dos móviles plegables, estas fotografías tampoco es que nos muestren nada nuevo o nos revelen detalles que no conocíamos, pero sí que es muy interesante ver cómo son los dispositivos en carne y hueso, incluso antes de que sean presentados en unos días.

Os dejamos el tuit con las fotografías a continuación, para que podáis verlas:

D’ailleurs le voici en vrai 👀 #zfold4 #samsung https://t.co/AYXVgACTrE pic.twitter.com/zs8xWYYcaCAugust 6, 2022 See more

Pequeñas mejoras

Hay algunos pequeños cambios de diseño que se aprecian en las fotos, que nos sirven para diferenciar a los nuevos teléfonos plegables de sus predecesores. Tal y como se había rumoreado (opens in new tab), los pliegues de la pantalla parecen más pequeños y disimulados esta año, y felicitamos a Samsung por ello.

Por otro lado, parece que el Galaxy Z Fold 4 tendrá una bisagra exterior más pequeña que la que tenía el Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab), lo cual es otra señal de que los fabricantes están mejorando sus aptitudes para desarrollar los complejos componentes que necesitan los dispositivos plegables.

El gran evento de lanzamiento Samsung Unpacked (opens in new tab) que tendrá lugar en un par de días, no solo nos mostrará los nuevos plegables, ya que está prácticamente confirmado que también presentarán los nuevos smartwatches (opens in new tab)y auriculares inalámbricos (opens in new tab) de la compañía. El evento comenzará a las 15:00 (hora española) del 10 de agosto.

¿Qué es lo que creemos saber hasta ahora?

Como hemos comentado al principio, el Galaxy Z Flip 4 y el Galaxy Z Fold 4 ya se han filtrado ampliamente. Si las filtraciones y los rumores están en lo cierto, no hay mucho sobre estos plegables con lo que Samsung nos pueda sorprender en el evento del miércoles llegados a este punto.

Parece que el Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) contará con una pantalla principal de 7.6 pulgadas, que es el mismo tamaño que tenía la pantalla del Z Fold 3. También se ha hablado de una mejora del zoom óptico (opens in new tab) que ofrecería su módulo de cámaras, y todo parece apuntar a que el plegable equipará el chip Snapdragon 8+ Gen 1, además de venir con hasta 1TB de almacenamiento (opens in new tab).

Respecto al Samsung Galaxy Z Flip 4, se espera que el plegable tipo concha sea ligeramente más grueso que su predecesor, aunque aparentemente la pantalla tendrá el mismo tamaño (opens in new tab) de 6.7 pulgadas. Dicen que la bisagra será más reducida, mientras que los rumores apuntan a que una de las actualizaciones más importantes (opens in new tab) será una mejor duración de la batería.

Lo que todavía no tenemos muy claro es el precio por el que se lanzarán estos dos nuevos plegables, aunque no contamos con que puedan considerarse asequibles. Por cierto, últimamente se ha dicho que podrían dejar de contar con la letra "Z" en su nombre.