El Samsung Galaxy Z Fold 4 podría venir con un montón de almacenamiento, pero a un alto precio

Mientras todo el mundo espera que los teléfonos plegables sean más baratos, el Galaxy Z Fold 4 de Samsung podría muy bien ser uno de los teléfonos plegables más caros de la historia, gracias al enorme almacenamiento a bordo en una de sus variantes.

Según un informe de SamMobile (opens in new tab), se espera que la cuarta edición del Galaxy Z Fold no solo venga con mejoras en todas las áreas, sino que se espera que salga con hasta 1TB de almacenamiento interno, más que cualquier otro teléfono plegable disponible en el mercado.

Según el informe, el SM-F936J, el SM-F936N y el SM-F936W son probablemente los números de modelo que podrían salir con un terabyte de almacenamiento a bordo. Las otras opciones de almacenamiento podrían incluir opciones de 256GB y 512GB. Y es posible que el Galaxy Z Fold 4 no admita la ampliación de memoria, como su predecesor.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Se rumorea que la variante de 1TB del Galaxy Z Fold 4 podría venderse a 1.999 dólares en su lanzamiento, lo que lo haría más caro que el Galaxy Z Fold original. Aunque Samsung es conocido por añadir soporte para la expansión de la memoria a través de una tarjeta micro SD, la comodidad de tener un dispositivo con almacenamiento rápido incorporado es definitivamente preferible. El Galaxy S22 Ultra es uno de esos dispositivos.

El último informe, por otro lado, contradice una de las recientes filtraciones que sugerían que el teléfono podría venir con una opción de almacenamiento de 256GB o 512GB. El informe, que cita a uno de los informantes más fiables del mercado, también revela otras especificaciones clave del próximo teléfono.

El informante dijo que el teléfono plegable de próxima generación de Samsung podría venir con un panel AMOLED externo de 6,2 pulgadas HD+ con una tasa de refresco de 120Hz, un chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12GB de RAM, una batería de 4.400 mAh con carga de 25W y One UI 4.1.1 sobre Android 12.

El almacenamiento extra de serie es una sabia elección

No hay duda de que la línea Galaxy Z Fold es la opción más preferida por las personas que prefieren un dispositivo premium de pantalla grande.

Una de las principales razones es que la gente tiende a utilizarlo como un dispositivo multifuncional que incluso puede ser utilizado para trabajar mientras está en movimiento.

Para las personas a las que les gusta crear contenidos, grabar muchos vídeos y hacer fotos, el almacenamiento limitado es siempre un problema. Y como ya están pagando un precio elevado por un dispositivo emblemático, un coste adicional para tener el doble de espacio de almacenamiento se convierte en una opción a tener en cuenta.