Nya läcka om Samsung Galaxy Note 10 antyder avsaknad av hörlursuttag

(Image credit: SamMobile)

As you can see from the image above, the adapter looks practically identical to every other 3.5mm to USB-C dongle that's been released to this point, and its white color would suggest that the Galaxy Note 10's other accessories will also be white this time around.

It's also expected that Samsung's Galaxy Note 10 will be bundled with a pair of wired USB-C in-ear earphones, possibly sporting active noise cancelling functionality, as per a recent tweet from noted leaker Roland Quandt.

Of course, as with all pre-launch rumors, we won't know for sure if any of this is true until the Galaxy Note 10 is officially unveiled in New York on August 7, so it's not a long wait till we finally see it all.

