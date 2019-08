Nyt Samsung Galaxy Note 10-læk bekræfter manglende hovedtelefonudgang

Der har længe verseret rygter om, at Samsung ville stoppe med at stritte imod og hoppe med på den tidens trend og droppe 3,5mm hovedtelefonudgangen i deres kommende Galaxy Note 10-serie. Dette bekræftes nu stort set i et nyt læk.

Folkene bag SamMobile har delt billeder af hvad der skulle forestille Galaxy Note 10s 3.5mm til USB-C adapter, som skulle følge med i æsken, hvilket betyder, at brugere har behov for adapteren, hvis de ønsker at bruge kablede hovedtelefoner med telefonen.

(Image credit: SamMobile)

Som du kan se på billedet ovenover, er adapteren stort set identisk med alle andre 3.5mm til USB-C dongles lanceret indtil nu. Den hvide farve indikerer, at tilbehøret til Galaxy Note 10 også denne gang bliver hvidt. Det ventes, at der følger et sæt USB-C-hovedtelefoner med, måske med støjreducering, hvis vi skal tro et nyt tweet fra Roland Quandt.

Som med alle rygter før en lancering får vi naturligvis først endelig besked ved selve lanceringen af Galaxy Note 10, som finder sted i New York d. 7. august. Vi bliver klogere om et par dage.